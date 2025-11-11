ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 604 оценки

Уволенные разработчики GTA 6 заявили, что обсуждали условия труда на закрытом Discord, а не сливали секреты Rockstar

IKarasik IKarasik

Ситуация вокруг массовых увольнений в Rockstar Games продолжает накаляться. По словам представителей профсоюза Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB), более 30 сотрудников студии были уволены в конце октября не из-за «утечек конфиденциальной информации», как утверждает компания, а из-за обсуждения рабочих условий на закрытом сервере Discord.

Президент IWGB Алекс Маршалл заявил, что уволенные сотрудники не разглашали секреты компании публично и просто делились своими проблемами внутри профсоюзного чата.

«Они говорили о своих трудовых условиях на приватной платформе. Закон должен защищать их право на это», — подчеркнул Маршалл.

Профсоюз утверждает, что увольнения совпали с моментом, когда около 10% британских сотрудников Rockstar вступили в Rockstar Games Workers Union — уровень, который позволяет профсоюзу подать заявку на официальное признание со стороны правительства Великобритании.

В IWGB назвали действия Rockstar одним из самых жестких примеров подавления профсоюзной активности в истории британской игровой индустрии. Представители объединения потребовали восстановить уволенных работников, компенсировать им потерянную зарплату и обеспечить соблюдение трудового законодательства.

Rockstar пока не прокомментировала новые заявления, однако ранее компания заявляла, что увольнения связаны исключительно с «грубым нарушением трудовой дисциплины» и не касаются участия сотрудников в профсоюзных инициативах.

11
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
ant 36436

Всё просто, в Рокстар рабочие условия это конфиденциальная информация 😁

3
Sunsh1ne98

Рокстар - это просто очередная контора п*дорасов, которая своих сотрудников за людей не считает. Кто-то удивлён? Дикий капитализм во всей красе. Ничего личного, просто бизнес) Что-то не нравится, не устравают условия труда, не устраивает зарплата - иди лесом, ещё и в суд могут подать по надуманным обвинениям))

1
JustA_NiceGuy

Если в контракте написано что они не имеют право на каких-то платформах обсуждать что либо связанное с Rockstar, тогда проблема в этих уволенных)

Grazy__Rock

Верю, верю я

Потому что я Бэтмен

Правильно! Главное верить. Просто верить. Этого вполне достаточно.

Потому что я Бэтмен

Сколько проблем от этих профсоюзов. Но ничего, скоро эти все профсоюзы по всему миру запретят. Будут только карманные профсоюзы, которые начальство себе на потеху создают.

Спойлер

.

jax baron

куя их ещё больше становиться- это только у нас отказались - чтоб царь проворачивал своё

Потому что я Бэтмен jax baron

Везде надо своё проворачивать.

Спойлер

Своё - это всякие антинародные законы для обогащения самых богатых. Олигархов то есть.

Gridon

Обсуждать рабочие условия и случайно разглашать конфиденциальную инфу это 2 большие разницы, особенно после слива гигабайт геймплея GTA 6 в 2022. Компания заявляет о грубом нарушении дисциплины и утечках, а не о болтовне про зарплату. Увольнения 30+ человек аккурат когда профсоюз набирает силу это конечно совпадение, но и сливать инфу на платформе с доступом у третьих лиц это гениальный ход для сохранения работы.