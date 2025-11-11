Уволенные разработчики GTA 6 заявили, что обсуждали условия труда на закрытом Discord, а не сливали секреты Rockstar

Ситуация вокруг массовых увольнений в Rockstar Games продолжает накаляться. По словам представителей профсоюза Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB), более 30 сотрудников студии были уволены в конце октября не из-за «утечек конфиденциальной информации», как утверждает компания, а из-за обсуждения рабочих условий на закрытом сервере Discord.

Президент IWGB Алекс Маршалл заявил, что уволенные сотрудники не разглашали секреты компании публично и просто делились своими проблемами внутри профсоюзного чата.

«Они говорили о своих трудовых условиях на приватной платформе. Закон должен защищать их право на это», — подчеркнул Маршалл.

Профсоюз утверждает, что увольнения совпали с моментом, когда около 10% британских сотрудников Rockstar вступили в Rockstar Games Workers Union — уровень, который позволяет профсоюзу подать заявку на официальное признание со стороны правительства Великобритании.

В IWGB назвали действия Rockstar одним из самых жестких примеров подавления профсоюзной активности в истории британской игровой индустрии. Представители объединения потребовали восстановить уволенных работников, компенсировать им потерянную зарплату и обеспечить соблюдение трудового законодательства.

Rockstar пока не прокомментировала новые заявления, однако ранее компания заявляла, что увольнения связаны исключительно с «грубым нарушением трудовой дисциплины» и не касаются участия сотрудников в профсоюзных инициативах.