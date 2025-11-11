Уволенные разработчики GTA 6 заявили, что обсуждали условия труда на закрытом Discord, а не сливали секреты Rockstar

Ситуация вокруг массовых увольнений в Rockstar Games продолжает накаляться. По словам представителей профсоюза Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB), более 30 сотрудников студии были уволены в конце октября не из-за «утечек конфиденциальной информации», как утверждает компания, а из-за обсуждения рабочих условий на закрытом сервере Discord.
Президент IWGB Алекс Маршалл заявил, что уволенные сотрудники не разглашали секреты компании публично и просто делились своими проблемами внутри профсоюзного чата.
«Они говорили о своих трудовых условиях на приватной платформе. Закон должен защищать их право на это», — подчеркнул Маршалл.
Профсоюз утверждает, что увольнения совпали с моментом, когда около 10% британских сотрудников Rockstar вступили в Rockstar Games Workers Union — уровень, который позволяет профсоюзу подать заявку на официальное признание со стороны правительства Великобритании.
В IWGB назвали действия Rockstar одним из самых жестких примеров подавления профсоюзной активности в истории британской игровой индустрии. Представители объединения потребовали восстановить уволенных работников, компенсировать им потерянную зарплату и обеспечить соблюдение трудового законодательства.
Rockstar пока не прокомментировала новые заявления, однако ранее компания заявляла, что увольнения связаны исключительно с «грубым нарушением трудовой дисциплины» и не касаются участия сотрудников в профсоюзных инициативах.
Всё просто, в Рокстар рабочие условия это конфиденциальная информация 😁
Рокстар - это просто очередная контора п*дорасов, которая своих сотрудников за людей не считает. Кто-то удивлён? Дикий капитализм во всей красе. Ничего личного, просто бизнес) Что-то не нравится, не устравают условия труда, не устраивает зарплата - иди лесом, ещё и в суд могут подать по надуманным обвинениям))
Если в контракте написано что они не имеют право на каких-то платформах обсуждать что либо связанное с Rockstar, тогда проблема в этих уволенных)
Сколько проблем от этих профсоюзов. Но ничего, скоро эти все профсоюзы по всему миру запретят. Будут только карманные профсоюзы, которые начальство себе на потеху создают.
куя их ещё больше становиться- это только у нас отказались - чтоб царь проворачивал своё
Везде надо своё проворачивать.
Своё - это всякие антинародные законы для обогащения самых богатых. Олигархов то есть.
Обсуждать рабочие условия и случайно разглашать конфиденциальную инфу это 2 большие разницы, особенно после слива гигабайт геймплея GTA 6 в 2022. Компания заявляет о грубом нарушении дисциплины и утечках, а не о болтовне про зарплату. Увольнения 30+ человек аккурат когда профсоюз набирает силу это конечно совпадение, но и сливать инфу на платформе с доступом у третьих лиц это гениальный ход для сохранения работы.