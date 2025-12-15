Уволенные сотрудники Rockstar опровергают "ложь и дезинформацию" в последнем заявлении компании

Пока правительство Великобритании расследует обвинения в подавлении профсоюзов в Rockstar Games после увольнения более 30 сотрудников, компания в очередной раз опровергла эти обвинения. Она назвала эти утверждения «совершенно ложными и вводящими в заблуждение», повторив, что уволенные были лишилиь своих позиций за обсуждение «конфиденциальной информации (включая конкретные игровые особенности из предстоящих и неанонсированных игр) на публичном форуме».

Конечно же, Независимый профсоюз работников Великобритании (IWGB) ответил на это. В заявлении для нескольких изданий (включая Eurogamer) говорится, что это заявление «наполнено ложью и дезинформацией — они привели множество противоречивых причин для объяснения увольнений сотрудников, как будто пытаясь восстановить логику увольнений».

Они снова решили представить разговоры сотрудников об условиях труда на частном форуме как „утечку информации“. Трудно понять это заявление иначе, чем как отчаянную попытку отвлечь внимание от глобального внимания, которому они подвергаются в течение последнего месяца. От премьер-министра Великобритании в Палате общин до протестов разработчиков игр по всему миру — все взгляды прикованы к Rockstar и их беззаконной атаке на людей, которые приносят им миллиарды.

Сообщается, что причиной увольнений стало изменение политики компании в отношении Slack много лет назад, что побудило разработчиков использовать Discord для обсуждений, который впоследствии стал местом для обсуждения усилий по созданию профсоюза. Хотя профсоюз IWGB подал иск, а уволенные разработчики выразили желание вернуться и закончить Grand Theft Auto 6, Rockstar, похоже, не собирается менять свою позицию.

Что касается GTA 6, то её релиз запланирован на 19 ноября 2026 года для PS5 и Xbox Series X/S после двух переносов (при этом, как сообщается, увольнения не повлияли на последний перенос).