В ближайшие недели Том Хендерсон выпустит статью про GTA 6, в которой будут новые подробности об игре

Журналист и инсайдер Том Хендерсон сообщает о том, что он готовит статью, которая будет посвящена предстоящей Grand Theft Auto 6.

По его словам, она выйдет в ближайшие неделию. В ней он поделится новыми подробностями об игре. Кроме того, в статье так же будет информация и про онлайн-режим - возможно журналист расскажет об его особенностях и модели распространения.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован в этом году на PS5 и Xbox Series X/S.