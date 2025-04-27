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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 051 оценка

В ближайшие недели Том Хендерсон выпустит статью про GTA 6, в которой будут новые подробности об игре

AceTheKing AceTheKing

Журналист и инсайдер Том Хендерсон сообщает о том, что он готовит статью, которая будет посвящена предстоящей Grand Theft Auto 6.

По его словам, она выйдет в ближайшие неделию. В ней он поделится новыми подробностями об игре. Кроме того, в статье так же будет информация и про онлайн-режим - возможно журналист расскажет об его особенностях и модели распространения.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован в этом году на PS5 и Xbox Series X/S.

12
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

Да да завтра в 18:00 по мск.

5
agula98

Лучше бы вместо статьи приготовили новый трейлер

3
KernellyQuaid

Трейлер скорее всего тоже будет или объявят дату трейлера

2
overvest01 KernellyQuaid

не факт рекламная компания еще даже не началась

no homo

Какая К ЧОРТУ статья. Первый трейлер вышел полтора года назад. После этого НОЛЬ инфы было об игре. Второй трейлер как-бы уже нужен. Желательно геймплейный.

1
overvest01

первый трейлер это и есть геймплей ;)

NewKidsTurbo

Рокстары могут себе позволить не клепать трейлеры каждый месяц и вбухивать десятки миллионов в рекламную кампанию)

UnhappyYegor NewKidsTurbo
вбухивать десятки миллионов в рекламную кампанию)

Ну так уже давно так делают эффективные менеджеры

ruslan987

Глянул ролик. Том Хендерсон говорит, что он расскажет, а не Rockstar.

1
Ellie Williams

они что за день трейлер собираются выпускать

Карнаж Абрамович

Всегда стоит помнить, что текущее время ограничено текущим поколением соснолек. Будет рдр2 в современном сеттинге и это макс.