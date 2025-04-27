В ближайшие недели Том Хендерсон выпустит статью про GTA 6, в которой будут новые подробности об игре

Журналист и инсайдер Том Хендерсон сообщает о том, что он готовит статью, которая будет посвящена предстоящей Grand Theft Auto 6.
По его словам, она выйдет в ближайшие неделию. В ней он поделится новыми подробностями об игре. Кроме того, в статье так же будет информация и про онлайн-режим - возможно журналист расскажет об его особенностях и модели распространения.
Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован в этом году на PS5 и Xbox Series X/S.
Да да завтра в 18:00 по мск.
Лучше бы вместо статьи приготовили новый трейлер
Трейлер скорее всего тоже будет или объявят дату трейлера
не факт рекламная компания еще даже не началась
Какая К ЧОРТУ статья. Первый трейлер вышел полтора года назад. После этого НОЛЬ инфы было об игре. Второй трейлер как-бы уже нужен. Желательно геймплейный.
первый трейлер это и есть геймплей ;)
Рокстары могут себе позволить не клепать трейлеры каждый месяц и вбухивать десятки миллионов в рекламную кампанию)
Ну так уже давно так делают эффективные менеджеры
Глянул ролик. Том Хендерсон говорит, что он расскажет, а не Rockstar.
они что за день трейлер собираются выпускать
Всегда стоит помнить, что текущее время ограничено текущим поколением соснолек. Будет рдр2 в современном сеттинге и это макс.