В Бразилии полностью сняли с продаж игры GTA в официальном лаунчере Rockstar Games

Приближающийся выход Grand Theft Auto 6 заставляет регуляторов по всему миру обращать всё больше внимания на рейтинги и доступность видеоигр для молодежи. Как стало известно, на днях, 17 марта 2026 года, компания Rockstar Games официально прекратила продажу всех своих проектов через собственный лаунчер и цифровой магазин на территории Бразилии.

Как объяснили разработчики на странице службы поддержки, столь радикальный шаг связан со вступлением в силу нового правительственного Закона № 15.211/2025. Этот акт представляет собой обновление «Цифрового статуса ребенка и подростка» и диктует новые, строгие правила по защите несовершеннолетних в цифровом пространстве для компаний, продающих контент в сети. Правительство страны призвало ИТ-гигантов подчиниться новым нормам к дедлайну, однако по неким «нераскрытым причинам» внутренний магазин Rockstar оказался не готов удовлетворить эти юридические требования.

Впрочем, полным запретом франшизы в стране это не является. В студии разъяснили нюансы блокировки для местных геймеров. Те, кто уже купил GTA V, Red Dead Redemption 2 или другие игры непосредственно в лаунчере Rockstar, сохранят к ним полный доступ без каких-либо ограничений. Блокировка касается только покупки самих игр, но не влияет на микротранзакции. Приобрести проекты студии в Бразилии всё еще можно на сторонних витринах, которые успели адаптироваться к местным законам: Steam, PlayStation Store, Microsoft Store и Epic Games Store.

Rockstar пока не делает никаких заявлений о том, когда функционал магазина будет восстановлен и успеют ли они к запуску Grand Theft Auto 6.

Бразилия — не единственное государство, решившее оградить несовершеннолетних от творчества Rockstar в начале 2026 года. Ранее австралийские законы обязали компанию внедрить строгую систему верификации возраста по документам. Теперь при первом входе в GTA Online игроки из Австралии обязаны официально подтвердить, что являются совершеннолетними. К выходу GTA 6 ужесточений со стороны других стран может стать только больше.