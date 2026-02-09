В Британии осужденный преступник сожалел не о содеянном, а о том, что не сможет поиграть в GTA 6

В среду, 6 февраля, Оксфордский суд вынес приговор Роберт Райченсу, признанному виновным в убийстве бывшей девушки в мае 2025 года. Судья охарактеризовал его действия как "бессердечные и безжалостные". Минимальный срок заключения до возможности условно-досрочного освобождения установлен в 16 лет.
Видео, снятое полицией во время ареста, стало вирусным в сети после того, как Райченс, будучи задержанным, сквозь слезы повторяет: "Я пропущу GTA". На вопрос офицера, о какой части игры идет речь, он отвечает: "Шестую". Полицейский парировал, что до выхода игры еще "куча времени".
Как отмечают британские СМИ, Райченс пропустит не только GTA 6, но, вероятно, и GTA 7, учитывая типичные интервалы между релизами Rockstar Games. Хотя в тюрьмах Великобритании разрешены игровые приставки, они должны быть устаревших моделей без доступа к интернету, такими как PlayStation 2 или оригинальная Xbox.
Дело вызвало широкий общественный резонанс не только из-за тяжести преступления, но и из-за контраста между жестокостью убийцы и его, казалось бы, оторванными от реальности переживаниями во время ареста.
и ведь найдутся же те, кто из жалостьти будет пикеты делать чтоб его оправдать
Даже не знаю как можно его жалеть после того что он совершил
не знаю но история не нова. придумают чтонибудь типа... онасама виновата и вообще оношение к заключенным ужасное дайте им современные консоли нарушается его права бла бла бла
Надо было сесть в норвегии как брейвик который убил 77 человек и у него есть доступ в интернет плойка и даже личная кухня. Как по мне его бы я пристрелил.
иногда удивительно, как викинги докатились до такого уровня соевости
респект 🤣🤣🤣
все викинги настоящие давно в россию переехали, у нас же в древней руси викингов на царствование зазывали, а сами мы потомки греков, у нас палец на ноге указательный самый длинный из всех
Офигенные тюрьмы... :DDDDDD
Ну так в ГТА 6 то все равно на PS 2 не сможет поиграть
Да. На PlayStation 2 есть годных игр. Я даже установил эмулятор и с удовольствием играл на ПК!
Ему надо ГТА 6, а не в старье играть на PS 2)
ПК-геймеры тоже немного британские убийцы
Жалко парня
Ну в ГТА 8 поиграет если ещё кого-нибудь не вальнет )
т.е. судья в курсе что такое гта, но тем не менее задал глупый вопрос про какую часть идёт речь
Не судья, а британский бобби на задержании. И как бы логичный вопрос, учитывая сколько игр ГТА есть, может он про Онлайн. Тут больше смех вызывает что он у убийцы на задержании уточняет подобные вопросы, а не просто коленом под дых и католажку.
выйдет и поиграет, в чем проблема? Судя по интервалу выхода гташек, к моменту когда он выйдет на свободу гта6 будет все еще актуальна.
очередная сказка для пиара гта