ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 677 оценок

В Британии осужденный преступник сожалел не о содеянном, а о том, что не сможет поиграть в GTA 6

2BLaraSex 2BLaraSex

В среду, 6 февраля, Оксфордский суд вынес приговор Роберт Райченсу, признанному виновным в убийстве бывшей девушки в мае 2025 года. Судья охарактеризовал его действия как "бессердечные и безжалостные". Минимальный срок заключения до возможности условно-досрочного освобождения установлен в 16 лет.

Видео, снятое полицией во время ареста, стало вирусным в сети после того, как Райченс, будучи задержанным, сквозь слезы повторяет: "Я пропущу GTA". На вопрос офицера, о какой части игры идет речь, он отвечает: "Шестую". Полицейский парировал, что до выхода игры еще "куча времени".

Как отмечают британские СМИ, Райченс пропустит не только GTA 6, но, вероятно, и GTA 7, учитывая типичные интервалы между релизами Rockstar Games. Хотя в тюрьмах Великобритании разрешены игровые приставки, они должны быть устаревших моделей без доступа к интернету, такими как PlayStation 2 или оригинальная Xbox.

Дело вызвало широкий общественный резонанс не только из-за тяжести преступления, но и из-за контраста между жестокостью убийцы и его, казалось бы, оторванными от реальности переживаниями во время ареста.

21
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
нитгитлистер

и ведь найдутся же те, кто из жалостьти будет пикеты делать чтоб его оправдать

6
Константин335

Даже не знаю как можно его жалеть после того что он совершил

2
нитгитлистер Константин335

не знаю но история не нова. придумают чтонибудь типа... онасама виновата и вообще оношение к заключенным ужасное дайте им современные консоли нарушается его права бла бла бла

3
Destroited

Надо было сесть в норвегии как брейвик который убил 77 человек и у него есть доступ в интернет плойка и даже личная кухня. Как по мне его бы я пристрелил.

6
Властелин Сосцов

иногда удивительно, как викинги докатились до такого уровня соевости

4
Destroited Властелин Сосцов

респект 🤣🤣🤣

3
QueasyRush Властелин Сосцов

все викинги настоящие давно в россию переехали, у нас же в древней руси викингов на царствование зазывали, а сами мы потомки греков, у нас палец на ноге указательный самый длинный из всех

4
CheckDevNull
Хотя в тюрьмах Великобритании разрешены игровые приставки, они должны быть устаревших моделей без доступа к интернету, такими как PlayStation 2 или оригинальная Xbox.

Офигенные тюрьмы... :DDDDDD

5
Константин335

Ну так в ГТА 6 то все равно на PS 2 не сможет поиграть

5
yariko ookami

Да. На PlayStation 2 есть годных игр. Я даже установил эмулятор и с удовольствием играл на ПК!

5
Константин335 yariko ookami

Ему надо ГТА 6, а не в старье играть на PS 2)

2
Gradient_Zero

ПК-геймеры тоже немного британские убийцы

5
Ivan313

Жалко парня

4
Axel Made

Ну в ГТА 8 поиграет если ещё кого-нибудь не вальнет )

2
QueasyRush

т.е. судья в курсе что такое гта, но тем не менее задал глупый вопрос про какую часть идёт речь

2
Fan_of_the_cinema

Не судья, а британский бобби на задержании. И как бы логичный вопрос, учитывая сколько игр ГТА есть, может он про Онлайн. Тут больше смех вызывает что он у убийцы на задержании уточняет подобные вопросы, а не просто коленом под дых и католажку.

2
Manrin

выйдет и поиграет, в чем проблема? Судя по интервалу выхода гташек, к моменту когда он выйдет на свободу гта6 будет все еще актуальна.

1
CavalierCate

очередная сказка для пиара гта

1