В Британии осужденный преступник сожалел не о содеянном, а о том, что не сможет поиграть в GTA 6

В среду, 6 февраля, Оксфордский суд вынес приговор Роберт Райченсу, признанному виновным в убийстве бывшей девушки в мае 2025 года. Судья охарактеризовал его действия как "бессердечные и безжалостные". Минимальный срок заключения до возможности условно-досрочного освобождения установлен в 16 лет.

Видео, снятое полицией во время ареста, стало вирусным в сети после того, как Райченс, будучи задержанным, сквозь слезы повторяет: "Я пропущу GTA". На вопрос офицера, о какой части игры идет речь, он отвечает: "Шестую". Полицейский парировал, что до выхода игры еще "куча времени".

Как отмечают британские СМИ, Райченс пропустит не только GTA 6, но, вероятно, и GTA 7, учитывая типичные интервалы между релизами Rockstar Games. Хотя в тюрьмах Великобритании разрешены игровые приставки, они должны быть устаревших моделей без доступа к интернету, такими как PlayStation 2 или оригинальная Xbox.

Дело вызвало широкий общественный резонанс не только из-за тяжести преступления, но и из-за контраста между жестокостью убийцы и его, казалось бы, оторванными от реальности переживаниями во время ареста.