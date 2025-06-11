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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 383 оценки

В Discord дарят подписку Nitro за просмотр второго трейлера GTA 6

Solstice Solstice

В популярном мессенджере Discord сейчас проходит бесплатная раздача подписки Nitro. Для того, чтобы получить подарок, нужно просмотреть второй трейлер GTA 6 на специальной странице. Подписка рассчитана на один день и будет автоматически активирована после получения награды.

Раздача продлится до 13 июня.

Примечательно, что некоторые пользователи сообщают о том, что задание GTA 6 в Discord у них не отображается.

Nitro предлагает пользователям определенные преимущества. В частности, речь идет о дополнительной персонализации профиля и чатов, а также улучшенных возможностях обмена контентом. К примеру, можно транслировать видео и экран в разрешении до 4K и 60 FPS.

Что касается GTA 6, релиз игры намечен на 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Pastoral

Вот бы ещё работал этот Discord , а бубен брать не хочу..

5
flaur74

1 кнопку нажать это ппц бубен ) Так сложно что ппц )

3
Pastoral flaur74

А VPN надо ещё скачать....время - деньги

1
flaur74 Pastoral

Открою тебе тайну , есть zapret бесплатный )))

4
gameplaynostalgia

Забавно зачем Роки ещё больше себе накручивают просмотров на трейлер? Он и так все рекорды побил

Walter Sergei Skinner

Есть такое понятие как инвесторы, такую игру довести до конца очень сложно, много денег нужно, инвестору грубо говоря все ровно на игру только мани.

Jarvis666

Так устроен человек, чего бы он не добился сегодня, завтра ему этого уже будет мало

2
Миханик Шестеренкин

Маркетинговый маховик начинает раскручиваться.