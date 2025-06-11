В Discord дарят подписку Nitro за просмотр второго трейлера GTA 6

В популярном мессенджере Discord сейчас проходит бесплатная раздача подписки Nitro. Для того, чтобы получить подарок, нужно просмотреть второй трейлер GTA 6 на специальной странице. Подписка рассчитана на один день и будет автоматически активирована после получения награды.

Раздача продлится до 13 июня.

Примечательно, что некоторые пользователи сообщают о том, что задание GTA 6 в Discord у них не отображается.

Nitro предлагает пользователям определенные преимущества. В частности, речь идет о дополнительной персонализации профиля и чатов, а также улучшенных возможностях обмена контентом. К примеру, можно транслировать видео и экран в разрешении до 4K и 60 FPS.

Что касается GTA 6, релиз игры намечен на 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.