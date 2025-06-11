В Discord дарят подписку Nitro за просмотр второго трейлера GTA 6

В популярном мессенджере Discord сейчас проходит бесплатная раздача подписки Nitro. Для того, чтобы получить подарок, нужно просмотреть второй трейлер GTA 6 на специальной странице. Подписка рассчитана на один день и будет автоматически активирована после получения награды.
Раздача продлится до 13 июня.
Примечательно, что некоторые пользователи сообщают о том, что задание GTA 6 в Discord у них не отображается.
Nitro предлагает пользователям определенные преимущества. В частности, речь идет о дополнительной персонализации профиля и чатов, а также улучшенных возможностях обмена контентом. К примеру, можно транслировать видео и экран в разрешении до 4K и 60 FPS.
Что касается GTA 6, релиз игры намечен на 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Вот бы ещё работал этот Discord , а бубен брать не хочу..
1 кнопку нажать это ппц бубен ) Так сложно что ппц )
А VPN надо ещё скачать....время - деньги
Открою тебе тайну , есть zapret бесплатный )))
Забавно зачем Роки ещё больше себе накручивают просмотров на трейлер? Он и так все рекорды побил
Есть такое понятие как инвесторы, такую игру довести до конца очень сложно, много денег нужно, инвестору грубо говоря все ровно на игру только мани.
Так устроен человек, чего бы он не добился сегодня, завтра ему этого уже будет мало
Маркетинговый маховик начинает раскручиваться.