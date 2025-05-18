В Grand Theft Auto 6 можно будет слушать музыку в любое время? В трейлере заметили наушники у Люсии

Пользователи продолжают изучать второй трейлер Grand Theft Auto 6 от компании Rockstar Games - игроки заметили интересную деталь, которая намекает на появление долгожданной функции.
В одном из фрагментов трейлера разработчики показали Люсию, которая находится в бассейне. Игроки заметили, что у неё в ушах присутствуют беспроводные наушники: пользователи считают, что Rockstar наконец то позволит игрокам слушать музыку вне машины. Подобная функция ранее уже была в другой экшен-франшизе - Watch Dogs от Ubisoft.
Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S.
На консолях она выйдет 2028 году! На Пк 2030! Сринтье.
Сам сри.
Мы на твой коммент уже сринанули // Саша Зеленый
Вы там совсем е..нулись с ГТА. Это самая тупая новость из всех что были.
О, это только начало. Фанаты будут обсасывать каждый кадр и делать по этому поводу пост. Так было со всеми пропиаренными играми
Люся страшная
Сам ты козел.
ну и? Эта же вроде где то было уже. То ли в псах то ли ещё где
В киберпанке