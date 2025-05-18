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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 336 оценок

В Grand Theft Auto 6 можно будет слушать музыку в любое время? В трейлере заметили наушники у Люсии

AceTheKing AceTheKing

Пользователи продолжают изучать второй трейлер Grand Theft Auto 6 от компании Rockstar Games - игроки заметили интересную деталь, которая намекает на появление долгожданной функции.

В одном из фрагментов трейлера разработчики показали Люсию, которая находится в бассейне. Игроки заметили, что у неё в ушах присутствуют беспроводные наушники: пользователи считают, что Rockstar наконец то позволит игрокам слушать музыку вне машины. Подобная функция ранее уже была в другой экшен-франшизе - Watch Dogs от Ubisoft.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S.

21
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
MаnGo

На консолях она выйдет 2028 году! На Пк 2030! Сринтье.

6
Миханик Шестеренкин

Сам сри.

2
Пользователь ВКонтакте

Мы на твой коммент уже сринанули // Саша Зеленый

3
СнопакДоминатор

Вы там совсем е..нулись с ГТА. Это самая тупая новость из всех что были.

3
Верзор

О, это только начало. Фанаты будут обсасывать каждый кадр и делать по этому поводу пост. Так было со всеми пропиаренными играми

AndralStormborn

Люся страшная

MаnGo

Сам ты козел.

2
Сотонеющий tichka

ну и? Эта же вроде где то было уже. То ли в псах то ли ещё где

MаnGo

В киберпанке