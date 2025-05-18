В Grand Theft Auto 6 можно будет слушать музыку в любое время? В трейлере заметили наушники у Люсии

Пользователи продолжают изучать второй трейлер Grand Theft Auto 6 от компании Rockstar Games - игроки заметили интересную деталь, которая намекает на появление долгожданной функции.

В одном из фрагментов трейлера разработчики показали Люсию, которая находится в бассейне. Игроки заметили, что у неё в ушах присутствуют беспроводные наушники: пользователи считают, что Rockstar наконец то позволит игрокам слушать музыку вне машины. Подобная функция ранее уже была в другой экшен-франшизе - Watch Dogs от Ubisoft.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S.