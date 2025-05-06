В Grand Theft Auto 6 вернётся важный герой из GTA Vice City

Буквально сегодня вышел трейлер второй трейлер Grand Theft Auto VI, и фанаты уже начинают разбирать его по крупицам. И один из сюрпризов оказался весьма приятным и неожиданным для фанатов классической GTA Vice City - возвращением полюбившегося героя. И нет, к сожалению, это не Томми Версетти

По таймкоду 2:09 зрителям демонстрируется реклама магазина оружия Phil's Ammu-nation, ведущим которого выступает сам Фил Кэссиди - персонаж из GTA 3, GTA Vice City и GTA Vice City Stories. Фил является реднеком-конфедератом, служившим в армии, и потерявшим руку во время неудачного взрыва бомбы на глазах у Томми Версетти.

Что самое примечательное, в трейлере рука Фила на месте, что в очередной раз говорит о том, что действие GTA VI происходит в параллельной вселенной.