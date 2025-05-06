В Grand Theft Auto 6 вернётся важный герой из GTA Vice City

Буквально сегодня вышел трейлер второй трейлер Grand Theft Auto VI, и фанаты уже начинают разбирать его по крупицам. И один из сюрпризов оказался весьма приятным и неожиданным для фанатов классической GTA Vice City - возвращением полюбившегося героя. И нет, к сожалению, это не Томми Версетти
По таймкоду 2:09 зрителям демонстрируется реклама магазина оружия Phil's Ammu-nation, ведущим которого выступает сам Фил Кэссиди - персонаж из GTA 3, GTA Vice City и GTA Vice City Stories. Фил является реднеком-конфедератом, служившим в армии, и потерявшим руку во время неудачного взрыва бомбы на глазах у Томми Версетти.
Что самое примечательное, в трейлере рука Фила на месте, что в очередной раз говорит о том, что действие GTA VI происходит в параллельной вселенной.
Это не он. Роки установили правило: если персонаж появляется в кадре в одной вселенной, то не может появиться в другой.
Я думаю, что это он. Не *тот самый* Фил Кэссиди, а его альтернатива в другой вселенной - как Эль Бурро в ГТА 3 или как один из участников Love Fist в GTA 5. Мне кажется правда что в сюжете фигурировать он не будет, а будет лишь на рекламе
Конечно не он. Во-первых, рука на месте, во-вторых, тому Филу должно быть уже лет 80, а то и больше, а тут видно, что мужик не старше 50
Кэнди Сакс вроде во всех существует)
Появляется в кадре она только в 3Д вселенной, в ХД только упоминания в виде плакатов и т.д.
Ну возможно он просто будет отсвечивать на ТВ, а вживую во время игры не появится. Поживем-увидим.
или это мать его бионический протез
Тогда уж и альтернативного Томми Версетти можно завести в новую игру))
Думаю, будет что-то на уровне GTA 5, где братки с гетто говорили "Слуш, а не знаешь как там дела у гэнгсты Джонсона?"
Я сразу его заметил // Артём Артамонов
Столько пасхалок с Форсажа, а именно пятого...)
Интересно, что нам еще ждет.
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Страшно, что я распечатал третий десяток... А ведь мелким играл в GTA 3
Время остановись.
Руку отрастил?)) На момент гта 6 он бы уже дедом был.