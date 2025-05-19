В GTA 6 могут использоваться передовые технологии, которые были совсем недавно запатентованы Take-Two Interactive

В начале мая студия Rockstar Games порадовала поклонников долгожданной Grand Theft Auto 6, опубликовав второй официальный трейлер. Вслед за этим стали известны первые подробности об игровом мире, персонажах и ключевых особенностях, однако общий объём информации по-прежнему крайне ограничен. Тем не менее, новая находка подогрела интерес к технологической стороне проекта.

Как выяснили энтузиасты, издательство Take-Two Interactive, владеющее Rockstar, за последние несколько лет зарегистрировало серию технологических патентов, которые напрямую могут быть связаны с GTA 6. Речь идёт о таких инновациях, как:

Реалистичное движение персонажей (патент US10395410B2) — позволяет телам и конечностям сгибаться в зависимости от поз, обеспечивая более естественную анимацию.

(патент US10395410B2) — позволяет телам и конечностям сгибаться в зависимости от поз, обеспечивая более естественную анимацию. Динамичные погодные и физические эффекты (US10685152B2) — влага, кровь, пот и дождь будут взаимодействовать с поверхностями максимально правдоподобно.

(US10685152B2) — влага, кровь, пот и дождь будут взаимодействовать с поверхностями максимально правдоподобно. Интеллектуальное поведение NPC и транспорта (US11684855B2) — горожане и автомобили будут перемещаться не по скриптам, а по сложным сетям, создавая иллюзию живого города.

(US11684855B2) — горожане и автомобили будут перемещаться не по скриптам, а по сложным сетям, создавая иллюзию живого города. Улучшенная графика и детализация объектов (US12263404B2 и US11978162B2) — здания и персонажи будут одинаково чёткими как вблизи, так и на расстоянии.

(US12263404B2 и US11978162B2) — здания и персонажи будут одинаково чёткими как вблизи, так и на расстоянии. Плавные онлайн-сессии без экранов загрузки (US11794114B2) — переходы между локациями и сессиями обещают быть мгновенными.

(US11794114B2) — переходы между локациями и сессиями обещают быть мгновенными. Предсказание движений тела через ИИ (US11951384B2) — тонкие жесты и реакции персонажей станут ещё выразительнее.

(US11951384B2) — тонкие жесты и реакции персонажей станут ещё выразительнее. Новые механики транзакций, анимации и защиты от читеров — с помощью целого набора патентов Take-Two стремится обеспечить честную игру, гибкие покупки и живую анимацию без жёстких сценариев.

Это косвенно подтверждает, что в основе GTA 6 лежит не только масштабный сюжет, но и мощная технологическая база, способная поднять планку всей игровой индустрии.

Больше подробностей о предполагаемых механиках и нововведениях можно найти в этом разборе:

Напомним, релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 26 мая 2026 года для консолей. Однако в США обсуждается новый законопроект, который может повлиять на выход игры — в случае его принятия под запрет могут попасть проекты с откровенными сценами и насилием, включая GTA 6: