В GTA 6 могут использоваться передовые технологии, которые были совсем недавно запатентованы Take-Two Interactive

В начале мая студия Rockstar Games порадовала поклонников долгожданной Grand Theft Auto 6, опубликовав второй официальный трейлер. Вслед за этим стали известны первые подробности об игровом мире, персонажах и ключевых особенностях, однако общий объём информации по-прежнему крайне ограничен. Тем не менее, новая находка подогрела интерес к технологической стороне проекта.
Как выяснили энтузиасты, издательство Take-Two Interactive, владеющее Rockstar, за последние несколько лет зарегистрировало серию технологических патентов, которые напрямую могут быть связаны с GTA 6. Речь идёт о таких инновациях, как:
- Реалистичное движение персонажей (патент US10395410B2) — позволяет телам и конечностям сгибаться в зависимости от поз, обеспечивая более естественную анимацию.
- Динамичные погодные и физические эффекты (US10685152B2) — влага, кровь, пот и дождь будут взаимодействовать с поверхностями максимально правдоподобно.
- Интеллектуальное поведение NPC и транспорта (US11684855B2) — горожане и автомобили будут перемещаться не по скриптам, а по сложным сетям, создавая иллюзию живого города.
- Улучшенная графика и детализация объектов (US12263404B2 и US11978162B2) — здания и персонажи будут одинаково чёткими как вблизи, так и на расстоянии.
- Плавные онлайн-сессии без экранов загрузки (US11794114B2) — переходы между локациями и сессиями обещают быть мгновенными.
- Предсказание движений тела через ИИ (US11951384B2) — тонкие жесты и реакции персонажей станут ещё выразительнее.
- Новые механики транзакций, анимации и защиты от читеров — с помощью целого набора патентов Take-Two стремится обеспечить честную игру, гибкие покупки и живую анимацию без жёстких сценариев.
Это косвенно подтверждает, что в основе GTA 6 лежит не только масштабный сюжет, но и мощная технологическая база, способная поднять планку всей игровой индустрии.
Больше подробностей о предполагаемых механиках и нововведениях можно найти в этом разборе:
Напомним, релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 26 мая 2026 года для консолей. Однако в США обсуждается новый законопроект, который может повлиять на выход игры — в случае его принятия под запрет могут попасть проекты с откровенными сценами и насилием, включая GTA 6:
соравно у меня 3060 я только на ютубе смогу смотреть
Да ладно вам , она выходит на консоли в которых аналоги 20й серии, плюс роки умеют в оптимизацию , ну не выгодно финансово продавать игру только под 50ю серию которая есть пока далеко не у
какую оптимизацию о чем вы говорите вспомните порт с консолей rdr2 где на 3090 не было фпса от слова совсем плюсом куча багов с прицеливанием и тд
Смотря сколько фпс вы пытались добиться , рдр на средних работала и на 1650 в 1080 , понятно что в 4к ультра на 3060 поиграть вряд-ли получится , но на низких настройках в фул хд думаю справится
что за деза. У меня на релизе рдр 2 была rtx 2070 super и я играл в 2к на максималках, кроме какой то одной настройки, которая много жрала, но визуально ничего не давала, в 70фпс
Что за нелепые патенты? Есть кто юрист, все?, запрещено другим студиям делать реалистичное движение и реалистичное поведение от внешнего фактора? Или нельзя делать на движке Рейдж? Ведь на других движках врядли можно копипастить их алгоритм.
особенно угарнул с этого патента
Такие патенты - это тонкая грань, можно делать подобное, но нельзя лезть в движок и вырезать все под чистую и копировать полностью код. В идеале надо смотреть сам патент и что они пытаются зарегистрировать, Там может быть обычный процесс, который отвечает за все эти технологии
Слышал, что в ГТА6 вроде хотят Эфир использовать для покупок... чего только, моделек наверно, скины, техника, дома...
А могут быть и не связаны.
технология сжатия яичек при купании в море будет? или отвердевания сосков лусии?
И потребует квантовый пк, а на консолях облачный гейминг
Никакие это не передовые технологии. Это уже было лет -дцать назад, в том же первом Аватар Кэмерона, называется захват движения.
Это может быть интересно, остальное -- старо как мир, и давно реализована на других движках.
Рокстар патентует жизнь