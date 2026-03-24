В GTA 6 может появиться продвинутая система процедурного разрушения стекол

Очередная крупица технической информации Grand Theft Auto 6, просочившаяся в сеть, намекает на то, что поездки по солнечному штату Леонида и уличные перестрелки станут куда более кинематографичными. В сети обратили внимание на страницу разработчика Rockstar Games, которая намекает на новую технологию в игре.

Один из графических программистов Rockstar Games, проработавший над GTA 6 более 3-х лет указал в своем резюме интересный пункт:

Взял на себя руководство созданием процедурной системы бьющихся стекол следующего поколения для транспортных средств и окружения.

Это означает, что процесс разбивания окна — будь то стекло дорогого суперкара или витрина кафе — больше не будет ограничен парой-тройкой заранее подготовленных анимаций или просто сменой текстур с "целого" на "треснувшее", как это было реализовано во многих сценах GTA 5. Процедурная генерация рассчитывает физику разрушения прямо в реальном времени, в зависимости от того, под каким углом и из какого оружия был нанесен урон. Подобные системы можно было увидеть, например, в VR-хите Half-Life: Alyx.

Часть геймерского комьюнити встретила эту новость с восторгом. «Будет невероятно детализированная игра, больше, чем RDR2. Настоящий RDR2 на стероидах», — пишет один из фанатов. Пользователи также вспомнили дебютный трейлер GTA 6, отмечая, что намеки на продвинутую работу со стеклом и светом в машинах видны уже там. Однако есть и повод для беспокойства со стороны технических скептиков. Подобные системы в масштабах гигантского, насыщенного NPC открытого мира чрезвычайно требовательны к процессору консолей. «И как они собираются запустить это [хотя бы] в 30 кадрах в секунду на текущем поколении?» — задаются резонным вопросом геймеры.

Стоит отметить: нет гарантий, что экспериментальные процедурные окна добрались до финального билда игры и систему могли «срезать» ради производительности, однако внимание Rockstar к подобным деталям обнадеживает.