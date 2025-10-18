В GTA 6 может появиться система оружия, вдохновлённая Red Dead Redemption 2

Rockstar Games, возможно, планирует существенное изменение механики оружия в GTA 6. Согласно недавно просочившейся информации, в следующей игре серии Grand Theft Auto будет реализована более реалистичная система обращения и транспортировки оружия, ограничивающая количество единиц, которые игрок может носить одновременно.
Согласно утечкам, традиционный бесконечный арсенал, характерный для предыдущих игр серии, должен быть заменён моделью, аналогичной той, что использовалась в Red Dead Redemption 2. В этой новой системе игроки смогут носить только то оружие, которое они физически могут унести, что потребует размещения дополнительного снаряжения в багажнике автомобиля.
Другая информация, которой поделился известный инсайдер Tez2, указывает на то, что разработчик тестирует модификации классического интерфейса выбора оружия. Сообщается, что компания экспериментировала с добавлением подменю в традиционное круговое меню, хотя неясно, будут ли эти изменения реализованы в финальной версии игры.
Стоит отметить, что вся эта информация основана на слухах и утечках, и Rockstar не дала официального подтверждения этих изменений в системе оружия.
GTA 6 выйдет 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series S|X.
Это же гта - гораздо более массовая и развлекательная игра для всех, нежели рдр. Ограничение оружия не будет, потому что школьники не любят реализм в играх, им подавай веселье.
Серьезно ? берем после бета теста
Постоянно бегать к своей тачке, что бы сменить оружие или всю игру бегать с парой стволов. Безумно интересная идея, которая никого не задолбает через час-другой игры, сарказм.жпг
Зато реалистично
Как по мне было бы супер чтобы было как в РДР2
Хм.. сомнительно имхо. GTA - это всё-таки в первую очередь "клоунада" с пушками и тачками, зачем там какие-то моменты "реализма" и т.д. хз..
Да не, бред, это фишка ГТА.
Нееееет.
Не будет этого. В рдр всего несколько типов оружия, по этому ограниченный арсенал на плече и в кобуре выглядит уместно. Да и само ношение оружия на диком западе немного отличается, чем в современном США. В гта огромное количество типов оружия. Пользоваться захочется каждым. Плюс визуально это будет выглядеть глупо, когда обвешанный гг будет ходить по улицам и мы должны будем верить, что это нормально.
Занудное гoвнищe, совершенно неуместное в рамках привычного игрового темпа игр серии. Эта лабуда замороченная уместна в выживачах всяких, где задроты умирают вовремя не подтерев задницу.
Это не нужно GTA. Так же как не нужно делать покраску и тюнинг автомобилей в течении нескольких часов, систему настоящего полицейского розыска, зависимую от оставленных улик с постоянным преследованием и продуманную систему заражения половыми инфекциями с геймплейным и сюжетным влиянием на игровой процесс:)
Надеюсь инсайдер ошибся или врёт, такие заморочки снизят охват активной аудитории. GTA - про незатейливый криминальный абсурд с утрированными условиями для веселья игроков. Всю эту херь с реализмом можно оставить в RDR или ещё в какой-то проект запихать, где задроты теребя соски будут наслаждаться сжимающимися яйцами и ростом волос:)
Да лишь бы посерьёзней была чем гта 5.
Подозреваю,что не будет.Те бабки,что они заработали на школь....игроках в 5 отлично им показали,что делать дальше;) Отказываться от такого же это безумие.Ну а остальные пролетают мимо.
Ну я тоже не верю, просто хотелось бы, но да любители Треворов и ыыы оопрессор к сожаленю составляют большую аудиторию.
поддерживаю, стадо психов и неудачников до сих пор препятствует желанию пройти пятую часть
вообще удивительный контраст того, насколько отличные ограбления умудряются провернуть такие личности