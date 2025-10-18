В GTA 6 может появиться система оружия, вдохновлённая Red Dead Redemption 2

Rockstar Games, возможно, планирует существенное изменение механики оружия в GTA 6. Согласно недавно просочившейся информации, в следующей игре серии Grand Theft Auto будет реализована более реалистичная система обращения и транспортировки оружия, ограничивающая количество единиц, которые игрок может носить одновременно.

Согласно утечкам, традиционный бесконечный арсенал, характерный для предыдущих игр серии, должен быть заменён моделью, аналогичной той, что использовалась в Red Dead Redemption 2. В этой новой системе игроки смогут носить только то оружие, которое они физически могут унести, что потребует размещения дополнительного снаряжения в багажнике автомобиля.

Другая информация, которой поделился известный инсайдер Tez2, указывает на то, что разработчик тестирует модификации классического интерфейса выбора оружия. Сообщается, что компания экспериментировала с добавлением подменю в традиционное круговое меню, хотя неясно, будут ли эти изменения реализованы в финальной версии игры.

Стоит отметить, что вся эта информация основана на слухах и утечках, и Rockstar не дала официального подтверждения этих изменений в системе оружия.

GTA 6 выйдет 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series S|X.