В магазине Microsoft обнаружили скрытые данные о GTA VI с подготовкой к предзаказу

В цифровом магазине Microsoft Store были обнаружены скрытые данные, относящиеся к Grand Theft Auto VI. Находка указывает на подготовку Rockstar Games к скорому открытию предзаказов на ожидаемую игру.

Энтузиасты заметили в коде магазина упоминания 2 товарных позиций, что может свидетельствовать о планах по выпуску стандартного и расширенного издания проекта. В найденных строках также присутствует параметр isPreorder со значением false. Это говорит о том, что функция предварительного заказа уже интегрирована на страницу, но на данный момент неактивна для пользователей.

Подобная ситуация наблюдалась и перед запуском предыдущих крупных игр от Rockstar Games. Для Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2 аналогичные данные появлялись в базах данных магазинов примерно за 10-15 дней до официального старта предзаказов.