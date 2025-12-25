ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 625 оценок

В магазине Microsoft Store заметили аномальный размер файла Grand Theft Auto VI

Extor Menoger Extor Menoger

Цифровой магазин Xbox удивил пользователей неожиданной информацией на странице грядущего хита от Rockstar Games. В описании продукта было указано, что для установки Grand Theft Auto VI потребуется 676,7 гигабайта свободного пространства. Эта цифра мгновенно привлекла внимание профильных медиа и сообщества, так как подобный объем выглядит беспрецедентным для индустрии.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что указанный размер является ошибкой или специфическим плейсхолдером, который не отражает реального положения дел. Стандартные файлы-заглушки для предварительных заказов обычно занимают не более 300 мегабайт. Если бы игра действительно требовала почти 700 гигабайт, это заняло бы большую часть доступного места на консолях Xbox Series X и сделало бы установку невозможной на младшей версии Series S без дорогостоящих карт расширения памяти.

Предполагается, что финальный размер клиента будет варьироваться в диапазоне от 150 до 300 гигабайт, что соответствует современным стандартам для масштабных проектов с открытым миром, сложной физикой и детализированными текстурами высокого разрешения.

Fatcannabis

ПАХахахахаха кому это игра нужна мусорная, вся серия гта унылый мусор для школоты

50
Serg_Sigil

Как же хайпуют с ГТА6, чего только не придумают для новостей, а по факту в неё поиграют пару дней топ-стримеры (ну и обычные смертные тоже немного) и всё также смоется в RP-онлайн и т.д., после чего о ней не будет почти ни слова.

16
vovandres

Скорее несколько месяцев весь ютуб, соцсети и прочее будут массово завалены разным контентом по ГТА - детали, разборы, пасхалки, как было уже с ГТА 5 собственно...Но тут это будет еще масштабнее)

4
JohnyKitamao

при реальных 700гб никто просто игру не купит, кому она нах упёрлась. тот же ссд самсунга на 1тб щас стоит 25к, и просто тупа почти весь его занимать одной игрой, серьёзно?

13
ojibra_6y3oba

Купят даже такого размера ,физически будет ссд с игрой ,прям как касета на сегу или денди

2
Pаrallax

Ох уж эти обиженные, которые до сих пор сидят на HDD и думают, что SSD - это до сих пор, что-то элитарное и 1тб не подъемная роскошь.

4
это никогда не шрекончитс

ЧЕГО? ссд на 1тб стоит 4-6к рублей

3
Darth Savitar

А ловко они придумали как избежеть требований фила портировать все игры на xbox s.

4
Pirat13666

Я согласен на такой размер, лишь бы AVX2 не было. Уверен I7 2600K @4.5Ghz справится. Если что, придется дальше разгонять, до полной победы.)

4
CHITERb0t

Ты стебешься? В GTA5 твой i7 максимум на что способен, так это на 60-80fps. А игре уже лет 10.

Если что, придется дальше разгонять, до полной победы.

Ага, прожарка текстолита до уровня Well Done? Тебе не надоело? Смени уже этот мусор на что-то современное, раз ты так любишь говорить о том, что деньги для тебя не проблема.

3
hpi

Верю. Так и будет.

3
Neko-Aheron

Там могло быть написано и 9999999. Игра еще не вышла

2
это никогда не шрекончитс

это мне напомнило системки симулятора чушпана

2
Neko-Aheron это никогда не шрекончитс

По видеокарте очень даже демократично ))

3
Властелин Сосцов это никогда не шрекончитс

ахаххаахаха аж до слез

Punisher1

Отдельно покупать SSD на терабайт для одной игры с учётом обновлений хорошо производители заработают

1
sa1958

Вполне возможно.

1
это никогда не шрекончитс

ну ладно, если там сделают возможность заходить в каждый дом на карте размером с карту гта 5 (или больше), сделают больше тачек и перепишут код, то размер оправдан. А если это будет очередная пострелушка с ограничением в 8 видов тачек на дорогах, то такой вес вызывает вопросы

1
