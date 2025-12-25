В магазине Microsoft Store заметили аномальный размер файла Grand Theft Auto VI

Цифровой магазин Xbox удивил пользователей неожиданной информацией на странице грядущего хита от Rockstar Games. В описании продукта было указано, что для установки Grand Theft Auto VI потребуется 676,7 гигабайта свободного пространства. Эта цифра мгновенно привлекла внимание профильных медиа и сообщества, так как подобный объем выглядит беспрецедентным для индустрии.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что указанный размер является ошибкой или специфическим плейсхолдером, который не отражает реального положения дел. Стандартные файлы-заглушки для предварительных заказов обычно занимают не более 300 мегабайт. Если бы игра действительно требовала почти 700 гигабайт, это заняло бы большую часть доступного места на консолях Xbox Series X и сделало бы установку невозможной на младшей версии Series S без дорогостоящих карт расширения памяти.

Предполагается, что финальный размер клиента будет варьироваться в диапазоне от 150 до 300 гигабайт, что соответствует современным стандартам для масштабных проектов с открытым миром, сложной физикой и детализированными текстурами высокого разрешения.