В магазине Microsoft Store заметили аномальный размер файла Grand Theft Auto VI

Цифровой магазин Xbox удивил пользователей неожиданной информацией на странице грядущего хита от Rockstar Games. В описании продукта было указано, что для установки Grand Theft Auto VI потребуется 676,7 гигабайта свободного пространства. Эта цифра мгновенно привлекла внимание профильных медиа и сообщества, так как подобный объем выглядит беспрецедентным для индустрии.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что указанный размер является ошибкой или специфическим плейсхолдером, который не отражает реального положения дел. Стандартные файлы-заглушки для предварительных заказов обычно занимают не более 300 мегабайт. Если бы игра действительно требовала почти 700 гигабайт, это заняло бы большую часть доступного места на консолях Xbox Series X и сделало бы установку невозможной на младшей версии Series S без дорогостоящих карт расширения памяти.
Предполагается, что финальный размер клиента будет варьироваться в диапазоне от 150 до 300 гигабайт, что соответствует современным стандартам для масштабных проектов с открытым миром, сложной физикой и детализированными текстурами высокого разрешения.
ПАХахахахаха кому это игра нужна мусорная, вся серия гта унылый мусор для школоты
Как же хайпуют с ГТА6, чего только не придумают для новостей, а по факту в неё поиграют пару дней топ-стримеры (ну и обычные смертные тоже немного) и всё также смоется в RP-онлайн и т.д., после чего о ней не будет почти ни слова.
Скорее несколько месяцев весь ютуб, соцсети и прочее будут массово завалены разным контентом по ГТА - детали, разборы, пасхалки, как было уже с ГТА 5 собственно...Но тут это будет еще масштабнее)
при реальных 700гб никто просто игру не купит, кому она нах упёрлась. тот же ссд самсунга на 1тб щас стоит 25к, и просто тупа почти весь его занимать одной игрой, серьёзно?
Купят даже такого размера ,физически будет ссд с игрой ,прям как касета на сегу или денди
Ох уж эти обиженные, которые до сих пор сидят на HDD и думают, что SSD - это до сих пор, что-то элитарное и 1тб не подъемная роскошь.
ЧЕГО? ссд на 1тб стоит 4-6к рублей
А ловко они придумали как избежеть требований фила портировать все игры на xbox s.
Я согласен на такой размер, лишь бы AVX2 не было. Уверен I7 2600K @4.5Ghz справится. Если что, придется дальше разгонять, до полной победы.)
Ты стебешься? В GTA5 твой i7 максимум на что способен, так это на 60-80fps. А игре уже лет 10.
Ага, прожарка текстолита до уровня Well Done? Тебе не надоело? Смени уже этот мусор на что-то современное, раз ты так любишь говорить о том, что деньги для тебя не проблема.
Верю. Так и будет.
Там могло быть написано и 9999999. Игра еще не вышла
это мне напомнило системки симулятора чушпана
По видеокарте очень даже демократично ))
ахаххаахаха аж до слез
Отдельно покупать SSD на терабайт для одной игры с учётом обновлений хорошо производители заработают
Вполне возможно.
ну ладно, если там сделают возможность заходить в каждый дом на карте размером с карту гта 5 (или больше), сделают больше тачек и перепишут код, то размер оправдан. А если это будет очередная пострелушка с ограничением в 8 видов тачек на дорогах, то такой вес вызывает вопросы