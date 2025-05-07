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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 155 оценок

В новом трейлере Grand Theft Auto 6 заметили отсылку к Red Dead Redemption 2

butcher69 butcher69

Вчера Rockstar Games не только выпустила новый трейлер GTA 6, но и опубликовала целую серию скриншотов, которые моментально привлекли внимание фанатов. В течение следующего года поклонники будут внимательно изучать каждый кадр, выдвигая разнообразные теории, и уже сейчас обнаружили интересную отсылку к Red Dead Redemption 2, что порождает вопросы о связи этих двух культовых серий.

Полицейские погони, перестрелки и обыденная жизнь в Вайс-Сити в новом сюжетном трейлере Grand Theft Auto 6

Такой отсылкой стал момент в стрип-клубе, где вокруг персонажей летают долларовые купюры, а на некоторых из них можно разглядеть изображения двух президентов из Red Dead Redemption — Таддеуса Ваксмана и Франклина Хардина.

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Однако, как всегда, Rockstar оставляет пространство для фантазий: на купюрах также написано "Соединенные Штаты Паранойи", что открывает для фанатов неограниченные возможности для интерпретаций. Возможно, это лишь пасхальное яйцо, но любители теорий сразу начали искать другие связи.

И это не первый случай, когда GTA делает отсылки к Red Dead Redemption. Например, в GTA 5 на полке Франклина можно найти книгу "Red Dead", которую, как считают фанаты, написал Джон Марстон, персонаж Red Dead Redemption.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Ellie Williams

это отсылка на Росомаху

10
5uperNova

Сначала обрадовался что RDR новый анонсировали, а потом прочитал ещё раз, взгрустнул

5
BAZKIN

Хоспаде сейчас до выхода игры каждый пиксель трейлера будут обмусоливать

5
ALEX-220

Ну да, жиза теории продолжается )

Oleg_49171780

Бабки в оборот на рекламу пошли не хилые значит!

Lyс ALEX-220

Не шиза, а паранойя. О чем разрабы сами им ясно намекают

Пользователь ВКонтакте

сколько месяцев мусолить трейлер будут по секундно?))) детский сад ей богу))) // Mikhail Tsyganov

4
Zick211

Некоторые пишут, что гта 6 и рдр2 находится в одной вселенной из-за этой отсылки.

Gerard Shepard1

Я заметил только тот же блядский цирк уродов и клоунов. Типичное Гэтэа.