В новом трейлере Grand Theft Auto 6 заметили отсылку к Red Dead Redemption 2

Вчера Rockstar Games не только выпустила новый трейлер GTA 6, но и опубликовала целую серию скриншотов, которые моментально привлекли внимание фанатов. В течение следующего года поклонники будут внимательно изучать каждый кадр, выдвигая разнообразные теории, и уже сейчас обнаружили интересную отсылку к Red Dead Redemption 2, что порождает вопросы о связи этих двух культовых серий.

Такой отсылкой стал момент в стрип-клубе, где вокруг персонажей летают долларовые купюры, а на некоторых из них можно разглядеть изображения двух президентов из Red Dead Redemption — Таддеуса Ваксмана и Франклина Хардина.

Однако, как всегда, Rockstar оставляет пространство для фантазий: на купюрах также написано "Соединенные Штаты Паранойи", что открывает для фанатов неограниченные возможности для интерпретаций. Возможно, это лишь пасхальное яйцо, но любители теорий сразу начали искать другие связи.

И это не первый случай, когда GTA делает отсылки к Red Dead Redemption. Например, в GTA 5 на полке Франклина можно найти книгу "Red Dead", которую, как считают фанаты, написал Джон Марстон, персонаж Red Dead Redemption.