В офисе создателей GTA 6 прогремел взрыв: полиция оцепила студию Rockstar North

Разработка самой ожидаемой игры десятилетия иногда бывает слишком «горячей», но сегодня новости из шотландского Эдинбурга заставили фанатов понервничать по-настоящему. Обычно хаос, сирены и клубы дыма — это то, что мы привыкли видеть на улицах виртуального Вайс-Сити, но этим утром чрезвычайное происшествие случилось в реальном мире, прямо в главной штаб-квартире разработчиков Grand Theft Auto.

Ранним утром 19 января, около 05:02 по местному времени, пожарно-спасательная служба Шотландии была поднята по тревоге. Спасатели направили три пожарных расчета и спецтехнику к зданию Rockstar North в районе Холируд. Территория вокруг офиса была оперативно оцеплена полицией.

По сообщениям очевидцев с места событий, причиной переполоха стал взрыв в котельной здания. К счастью, инцидент произошел в такое время, когда в офисе практически никого не было. На данный момент сообщений о пострадавших среди персонала студии не поступало, но экстренные службы продолжают работу на объекте.

Это происшествие добавляет нервозности вокруг проекта, о котором и так говорят на каждом углу. Буквально на днях в сеть попала огромная порция инсайдерской информации, проливающая свет на амбициозность будущей игры. Подробнее о слитых подробностях карты и механик мы писали в нашей статье:

Пока нет информации о том, повлияет ли это ЧП на темпы производства, но главное, что сами разработчики остались целы. Напомним, выход GTA 6 по-прежнему запланирован на осень 2026 года.