ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 655 оценок

В офисе создателей GTA 6 прогремел взрыв: полиция оцепила студию Rockstar North

Gutsz Gutsz

Разработка самой ожидаемой игры десятилетия иногда бывает слишком «горячей», но сегодня новости из шотландского Эдинбурга заставили фанатов понервничать по-настоящему. Обычно хаос, сирены и клубы дыма — это то, что мы привыкли видеть на улицах виртуального Вайс-Сити, но этим утром чрезвычайное происшествие случилось в реальном мире, прямо в главной штаб-квартире разработчиков Grand Theft Auto.

Ранним утром 19 января, около 05:02 по местному времени, пожарно-спасательная служба Шотландии была поднята по тревоге. Спасатели направили три пожарных расчета и спецтехнику к зданию Rockstar North в районе Холируд. Территория вокруг офиса была оперативно оцеплена полицией.

По сообщениям очевидцев с места событий, причиной переполоха стал взрыв в котельной здания. К счастью, инцидент произошел в такое время, когда в офисе практически никого не было. На данный момент сообщений о пострадавших среди персонала студии не поступало, но экстренные службы продолжают работу на объекте.

Это происшествие добавляет нервозности вокруг проекта, о котором и так говорят на каждом углу. Буквально на днях в сеть попала огромная порция инсайдерской информации, проливающая свет на амбициозность будущей игры. Подробнее о слитых подробностях карты и механик мы писали в нашей статье:

"3 острова, стриптиз и реалистичные убийства": самая полная сводка утечек сюжета и деталей геймплея GTA 6

Пока нет информации о том, повлияет ли это ЧП на темпы производства, но главное, что сами разработчики остались целы. Напомним, выход GTA 6 по-прежнему запланирован на осень 2026 года.

17
26
Комментарии:  26
Ваш комментарий
ClevoGame

а вот и "причина" для переноса :D

10
A E

Миссия с вертолётиком - выполнена!

7
SOLUS5678

Главное что бы люди не пострадали а всё остальное не важно.

6
Генерал Анатолий

Сейчас скажут что пострадал единственный жесткий диск, где была игра и поэтому выход игры снова переносится на неопределенный срок

6
Аристов--Черный

Главное чтобы все были живы-здоровы.

5
Great-heartedElio

Забавно будет, если сгорел сервак на котором вся разработка))

4
Bargainer

Сначала его коротнуло а потом водой залило.

BAZKIN

Хотели запустить на бюджетном ПК

4
Денис Сидоров 5

Видать убойную игру делают, проверяли на реалистичность взрыва в реале и в игре

4
vvvjust

У них там я смотрю максимум атмосферы, не хватает только перестрелок в офисе)))

3
spaMER_ID

Нуууу, теперь май 2027го.

3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ