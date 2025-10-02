В Rockstar годами существовала схема продажи данных пользователей - она может угрожать безопасности игроков в GTA 6

На этой неделе популярный создатель контента HazardousHDTV со ссылкой на расследование канала morsmutual опубликовал материал о многолетних злоупотреблениях вокруг платформы Rockstar Games (бывш. Social Club). По его данным, хакеры якобы подкупали поддержку платформы. Это позволяло злоумышленникам получать доступ к внутренним админ-инструментам, перехватывать аккаунты и запустить черный рынок с продажей учетных записей и тегов сообщества.

В расследовании энтузиастов утверждается, что схема начиналась с аутсорсных агентов поддержки: их убеждали или подкупали установить вредоносное ПО, что позволяло обходить файрволы и 2FA. После этого злоумышленники могли сбрасывать пароли, менять e-mail и дату рождения в профиле, назначать баны, а также отнимать лидерство в «кругах» (crews) - популярных групп. На основе этого был основан черный рынок, на котором они зарабатывали большие деньги:

— редкие crew-теги якобы продавались по $150–300;

— доступ к самим внутренним инструментам предлагали за десятки тысяч долларов;

— отдельные участники «зарабатывали» $10 000+ в месяц.

Сообщается и о громких инцидентах: взломщики «чистили» составы популярных команд (включая блогеров), а в одном случае якобы захватили и потребовали выкуп за официальный crew Rockstar. При этом часть уязвимостей, по словам авторов, позже была тихо закрыта, а Take-Two в последние годы активно судилась с продавцами мод-аккаунтов. Тем не менее «стареющая» архитектура Social Club, как утверждается, все еще уязвима — и сообщество задается вопросом, успеет ли Rockstar полностью навести порядок до запуска GTA 6.

Стоит отметить, что на момент публикации Rockstar публично не комментировала выводы расследования. Представленные факты — это заявления авторов видео и постов; независимого подтверждения всех деталей пока нет. Тем не менее пользователям советуют перестраховаться: включить двухфакторную аутентификацию, отвязать неиспользуемые сервисы, регулярно проверять активность входов и не общаться с «посредниками» по восстановлению аккаунтов.

Нервозность вокруг безопасности накладывается на общую повышенную температуру вокруг серии. Напомним, на днях блогер летал к офису Rockstar в Эдинбурге и приставал к сотрудникам с вопросами о «задержке» и третьем трейлере — поступок вызвал резкую критику в сети за давление на разработчиков.

Grand Theft Auto 6 официально выходит 26 мая 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для PC заявлена, но появится позже.