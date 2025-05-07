В сети нашли точное время выхода GTA 6

Sony добавила страницу Grand Theft Auto 6 в PlayStation Store. В описании корпорация указала точное время выхода игры 26 мая 2026 года. Если все верно, ждать релиза стоит в 7:00 по МСК.

Время релиза GTA 6 на странице в PS Store

Второй трейлер GTA 6 вышел 6 мая. Вероятно, разработчики поделились роликом, а также множеством деталей и скриншотов, из-за переноса игры на май 2026 года. По крайней мере, бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей считает именно так: множество контента отвлечет геймеров от изменения сроков релиза.

GTA 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Релиз на ПК разработчики пока не анонсировали, но уже есть намеки, что такую версию разрабатывают.