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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 155 оценок

В сети нашли точное время выхода GTA 6

Simple Jack Simple Jack

Sony добавила страницу Grand Theft Auto 6 в PlayStation Store. В описании корпорация указала точное время выхода игры 26 мая 2026 года. Если все верно, ждать релиза стоит в 7:00 по МСК.

Время релиза GTA 6 на странице в PS Store

Второй трейлер GTA 6 вышел 6 мая. Вероятно, разработчики поделились роликом, а также множеством деталей и скриншотов, из-за переноса игры на май 2026 года. По крайней мере, бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей считает именно так: множество контента отвлечет геймеров от изменения сроков релиза.

GTA 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Релиз на ПК разработчики пока не анонсировали, но уже есть намеки, что такую версию разрабатывают.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
ZAUSA

Как?! Как можно было догадаться зайти на страницу и посмотреть?!

8
Человек-Анекдот

Сыщики диванные ))

8
altos13

комнатные детективы

кроватно-одеяльные шерлоки

2
UralGames83Ru

Астановитесь бонусодроты, я малю вас😆😉🙏

5
MNM 777
pilko

А можно за пост бесполезных новостей будут давать бан?

4
Marius Ghoh

Вот это надо обязательно добавить на этот сайт, спецом для тех кто постит новости.

Wing42

Я бы ввёл полезную функцию "бан по решению пользователей" - если человек регулярно пишет в комментах или постит в новостях всякую дичь, УГ, скам и такое прочее, то было бы неплохо, чтобы мудрое и гуманное комьюнити PG имело возможность дать такому автору заглушку на пару дней чтобы хоть на время прервать этот поток невразумительной ерунды.
Или не менее полезную функцию "скрыть новости\комментарии от этого подьзователя". Было бы замечательно.

KookyPentheus

Значит в Рокстар уверены в этой дате.

2
jax baron

ещё бы не уверенны были - должна сентябрь\октябрь а выйдет аж в май и то в конце - грубо говоря к лету

1
Indrakaru jax baron

обидно что они перенесли...Было бы классно в этом году поиграть..

1
jax baron Indrakaru

было бы норм перенос бы декабрь - иле февраль - но май очень жирно

KookyPentheus jax baron

Времени у них дофига, это целый год, должны управиться.

1
Schong Di

Это всего лишь заглушка, всё это легко меняется.

1
Аристов--Черный

Что, никаких вычислений фаз Луны и подсчёта прыщей на заднице собаки соседа главы Рокстар?:))) Нууу, так не интересно:)

1
Sergo Gromov

Grand Theft Auto дрочеры и тут что там нашли

1
-scv-

Обратный отчёт. Ни кто не запустил?

AndruhaGruz

Точное время выхода 26:00 😂

Vovamaru

Боже, это же так важно во сколько именно выйдет игра, у которой релиз через год, если её не перенесут.