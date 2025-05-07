В сети нашли точное время выхода GTA 6

Sony добавила страницу Grand Theft Auto 6 в PlayStation Store. В описании корпорация указала точное время выхода игры 26 мая 2026 года. Если все верно, ждать релиза стоит в 7:00 по МСК.
Время релиза GTA 6 на странице в PS Store
Второй трейлер GTA 6 вышел 6 мая. Вероятно, разработчики поделились роликом, а также множеством деталей и скриншотов, из-за переноса игры на май 2026 года. По крайней мере, бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей считает именно так: множество контента отвлечет геймеров от изменения сроков релиза.
GTA 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Релиз на ПК разработчики пока не анонсировали, но уже есть намеки, что такую версию разрабатывают.
Как?! Как можно было догадаться зайти на страницу и посмотреть?!
Сыщики диванные ))
комнатные детективы
кроватно-одеяльные шерлоки
Астановитесь бонусодроты, я малю вас😆😉🙏
А можно за пост бесполезных новостей будут давать бан?
Вот это надо обязательно добавить на этот сайт, спецом для тех кто постит новости.
Я бы ввёл полезную функцию "бан по решению пользователей" - если человек регулярно пишет в комментах или постит в новостях всякую дичь, УГ, скам и такое прочее, то было бы неплохо, чтобы мудрое и гуманное комьюнити PG имело возможность дать такому автору заглушку на пару дней чтобы хоть на время прервать этот поток невразумительной ерунды.
Или не менее полезную функцию "скрыть новости\комментарии от этого подьзователя". Было бы замечательно.
Значит в Рокстар уверены в этой дате.
ещё бы не уверенны были - должна сентябрь\октябрь а выйдет аж в май и то в конце - грубо говоря к лету
обидно что они перенесли...Было бы классно в этом году поиграть..
было бы норм перенос бы декабрь - иле февраль - но май очень жирно
Времени у них дофига, это целый год, должны управиться.
Это всего лишь заглушка, всё это легко меняется.
Что, никаких вычислений фаз Луны и подсчёта прыщей на заднице собаки соседа главы Рокстар?:))) Нууу, так не интересно:)
Grand Theft Auto дрочеры и тут что там нашли
Обратный отчёт. Ни кто не запустил?
Точное время выхода 26:00 😂
Боже, это же так важно во сколько именно выйдет игра, у которой релиз через год, если её не перенесут.