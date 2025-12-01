ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 618 оценок

В сети появилась утечка геймплея новой GTA 6 от бывшего разработчика Rockstar

Simple Jack Simple Jack

Grand Theft Auto 6 — одна из самых востребованных игр, особенно после того, как из-за многочисленных задержек фанаты отчаянно пытались узнать, что происходит за кулисами. К сожалению, многие из этих «утечек» на самом деле являются фейками, созданными с целью нажиться на шумихе вокруг GTA 6.

Однако появилась новая, по всей видимости, достоверная утечка GTA 6 в виде демонстрационного ролика, опубликованного на Vimeo бывшим аниматором Rockstar Бенджамином Чуэ, который работал над различными проектами Rockstar, включая GTA 4 и 5 (и, судя по всему, GTA 6 тоже), Red Dead Redemption 2, Max Payne и др. На кадрах игрового процесса можно увидеть раннюю анимацию персонажа, едущего на велосипеде, а также, возможно, одного из главных героев, Люсию, выходящую из пикапа.

Пользователи в сети рады видеть наконец-то настоящую утечку игрового процесса, в отличие от разочаровывающих фейков, в том числе сгенерированных искусственным интеллектом «кадров» из игры, которые в последнее время распространяются на фейковых аккаунтах.

Хотя несколько секунд просочившихся в сеть кадров GTA 6 из деморолика Бена Чу не так захватывающи, как, скажем, последний трейлер, они показывают, как далеко продвинулась игра за время своей долгой разработки. Они напоминают о том, сколько труда требуется для создания такой масштабной игры. Хотя в этом факте мало утешительного, он может помочь переосмыслить необходимость двух отдельных переносов выхода Grand Theft Auto 6 в надежде, что игра будет в идеальном состоянии, когда наконец выйдет. Наверное, лучше, чтобы Rockstar не торопилась, но и фанатам вряд ли понравится третья отсрочка.

16
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
GayFish

Утечка ни о чем, NPC паркует велосипед на прокат, и так понятно, что в игре будет самый живой открытый мир за всю историю видеоигр, подобных взаимодействий будет тысячи.

6
UnwaveringGlenn

Какие же всё таки Rockstar долбаёбы, почему нельзя выпускать прозрачную Информацию по Grand Theft Auto 6? делится с фанатами каким то файлами по Grand Theft Auto 6 теме же роликами о ходе создания Grand Theft Auto 6 и артами, информацией о ходе Разработке, что сложно всем эти делится да? Rockstar что не понимают что их фанаты это тежи самые дети у которых шило в жопе и дефицит внимания и эти фанатики не могут сидеть на месте, бля если бы я работал в Rockstar и я бы раз в месяц выкладывал отчёт и видео о ходе разработке Grand Theft Auto 6 ибо нету смысла скрывать что то либо о Grand Theft Auto 6 когда уже представлено 2 трейлера, а вместо этого фанаты сами высасывают из пальца какуе то мифическую информацию с разных источников и строят на этом свои догадки и ебанутые теории, детский сад штаны на лямках ей богу.

5
Сережаа

Rockstar Grand Theft Auto 6 Rockstar Grand Theft Auto 6 я уже писал что Grand Theft Auto 6 и кстати Rockstar?

2
Ziyter7

Я думаю многомиллиардной компании лучше знать как продавать игры. Мнение ноунейма с пегача никого не интересует.

5
ОгурчикЮрец

Как же противно смотрится эта сильная независимая.

Такая выходит из тюряги, дальше он валяется на диване, а она с работы приходит. Как же это все мерзко.

Мне так напоминает "Assassin’s Creed Syndicate" Там так же, женский герой такая правильная, умная, а мужской, просто глупый мужик, который такой "бить-бить это хорошо, эээ и слюни пускает" Хоть игра не плохая.

Неужели нельзя было как то по полам сделать.

(Хотя сам не люблю, на это обращать внимание) (Давайте только без оскорблений, просто я так вижу это)

5
JackBV

Я то думал там утекло прям утекло, а на деле немного так.... посифонило.

4
Exit 8

Ох уж эти желушные новости на playground.

4
Carissa7517

Как же сук информативно

2
WerGC

очень смешно

2
CrummyLorcan

Вот это стадия игры что готово все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2
Kokoprime1991

Ну если "это" считается геймплеем ... -_-

1
Buriii Berry

sie hätten es einfach so genannt gta 6 "Verschiebung" erscheint irgendwann

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ