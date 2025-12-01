В сети появилась утечка геймплея новой GTA 6 от бывшего разработчика Rockstar

Grand Theft Auto 6 — одна из самых востребованных игр, особенно после того, как из-за многочисленных задержек фанаты отчаянно пытались узнать, что происходит за кулисами. К сожалению, многие из этих «утечек» на самом деле являются фейками, созданными с целью нажиться на шумихе вокруг GTA 6.

Однако появилась новая, по всей видимости, достоверная утечка GTA 6 в виде демонстрационного ролика, опубликованного на Vimeo бывшим аниматором Rockstar Бенджамином Чуэ, который работал над различными проектами Rockstar, включая GTA 4 и 5 (и, судя по всему, GTA 6 тоже), Red Dead Redemption 2, Max Payne и др. На кадрах игрового процесса можно увидеть раннюю анимацию персонажа, едущего на велосипеде, а также, возможно, одного из главных героев, Люсию, выходящую из пикапа.

Пользователи в сети рады видеть наконец-то настоящую утечку игрового процесса, в отличие от разочаровывающих фейков, в том числе сгенерированных искусственным интеллектом «кадров» из игры, которые в последнее время распространяются на фейковых аккаунтах.

Хотя несколько секунд просочившихся в сеть кадров GTA 6 из деморолика Бена Чу не так захватывающи, как, скажем, последний трейлер, они показывают, как далеко продвинулась игра за время своей долгой разработки. Они напоминают о том, сколько труда требуется для создания такой масштабной игры. Хотя в этом факте мало утешительного, он может помочь переосмыслить необходимость двух отдельных переносов выхода Grand Theft Auto 6 в надежде, что игра будет в идеальном состоянии, когда наконец выйдет. Наверное, лучше, чтобы Rockstar не торопилась, но и фанатам вряд ли понравится третья отсрочка.