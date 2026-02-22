ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 691 оценка

В сети появилась возможная цена GTA 6 - 89,99 за версию для Xbox

IKarasik IKarasik

В интернете обратили внимание на страницу Grand Theft Auto 6 в магазине Loaded (ранее CD Keys), где стандартное издание для Xbox указано с ценником £89,99. Если ориентироваться на соотношение цен для британского и американского рынков, это может означать стоимость около $99,99 в США.

Интересно, что на той же странице доступен и вариант для PC в виде ключа для Rockstar Games Launcher — его оценили в £60,99. Такая разница выглядит необычно, особенно с учетом того, что релиз компьютерной версии официально пока не подтвержден. На данный момент речь идет только о запуске на консолях в ноябре.

Стоит учитывать, что подобные карточки товара нередко появляются с так называемыми заглушками — магазины заранее создают страницы будущих хитов и указывают условную цену до официального объявления. За последние месяцы вокруг GTA 6 активно обсуждается возможное повышение стоимости AAA-релизов, и некоторые аналитики не исключают, что игра может выйти дороже привычных $70.

Если отметка в £89,99 окажется близкой к реальности, Grand Theft Auto 6 рискует стать одной из самых дорогих стандартных игр на старте продаж. Однако ни Rockstar Games, ни Take-Two Interactive пока не делали заявлений о финальной цене.

Пока вся информация основывается лишь на данных стороннего магазина, поэтому воспринимать её стоит как предварительную и неофициальную. Окончательные детали станут известны только после официального анонса от издателя.

Драконий заглотус

С "нетерпением" жду возможность наконец потратить кучу бабок на ту же самую игру, что я играл 10+ лет назад, но просто с новым графоном.

Еееее....

16
ОгурчикЮрец

Ты это не говори такое..

на ту же самую игру, что я играл 10+ лет назад

Это будет совсем другая игра, КОТОРУЮ еще мир не видел. Все эти трясущее .опы на машинах. Ну и еще что-то.

6
Майкл Скотт

Ты видимо интелектом не одарен раз думаешь что будет то же самое 😁

8
Драконий заглотус Майкл Скотт

Ещё какое самое. Как в 2001 эту формулу гта придумали, так её и не развивали.
Всё те же нудные побегушки-пострелушки, покатушки и боулинг.
Как сделали, так и оставили. Никакого разнообразия. Больше пары миссий я эту нудятину не вывожу. Мне хватило, я наелся.

3
Gords

С такими ценами пускай сами в это и играют. Хотелось бы, конечно, чтобы игра вообще провалилась, но богатеньких Буратин в мире много, так что Т2 это не грозит в любом случае.

9
ОгурчикЮрец

Она окупится, если цену и 110 - 120 сделают. Ну чуть дольше.

2
klitor_lizator

Ты побольше "сливов" читай, умник.

4
CavalierCate

ураааа гта 6 на пк в этом году (нет)

6
klitor_lizator

Официальной информации пока нет, а на сайте магазина указана примерная цена-заглушка, которую изменят, как только появятся данные от самих Кокстар. Я уверен, что цена за стандартное издание будет в районе 70-80 долларов. Если компания будет более наглой, то цена может подняться до 90, но не выше. Что касается "премиальных" изданий, их стоимость может быть какой угодно.

4
ОгурчикЮрец

Дело в том, что только Рокстар может легко ставить цену в 99$ За обычное издание.
А могут еще придумать еще какое-то издание.

Просто нет компаний, которые могут себе такое позволить.

И ни чего не потеряют, у нее просто огромная база фанатиков. (не фатаны, это разные люди)

4
A E ОгурчикЮрец
нет компаний, которые могут себе такое позволить.

ага.
а инфляция миф, и цены вообще не идут вверх НА ВСЕ

ОгурчикЮрец A E

Это понятно что все дорожает.

Ну разговор не про это.

И только и за инфляции все дорожает. А не и за того что твари голодные.

Инфляция одна из причин.

Вечно говорят что инфляция. Это, как и про Глобальное потепление.

AdriftDylan

7000 рублей.Я ГТА 5 в Стиме так и не прошел за эти годы,тоже лицуху брал.Какие то душные все игры от Рокстара,типа Резика люблю там быстро проходится.

3
ОгурчикЮрец

Согласен, местами душные.

А вот.

Theft Auto III прошёл когда, был мелким, и было на то время все круто.

Grand Theft Auto: Vice City Так же мелким гонял.

Grand Theft Auto: San Andreas мелким, потом еще не много в РП проекты

Grand Theft Auto IV Больше всех понравилась.

А вот.

Grand Theft Auto V вообще скучнейшая. Максимум первое ограбление и все.

5
Lvinomord ОгурчикЮрец

Мне 5 тоже не зашла,а вот Вайс,Сан и 4 очень люблю.Зато вместо 5 я получил классный RDR2

3
ОгурчикЮрец Lvinomord

Точно

РДР 2 еще прошёл, первый раз было круто и интересно проходить. Второй раз что-то не смог, ну скорей всего не и за игры.

А просто в то время, игровая импотенция напала, и вообще за компом ни во что не играл.

Ну когда то погоняю, тогда играл на слабом компе, сейчас хотелось бы на новом.

3
ОгурчикЮрец

Как же прогревают :D

Хотя еще слабенько.

И представим что цены реальны.

Так что Рокстары не обманули, 100$ не будет. Будет 99.99$

И показали XBOX какой-то кривой байт.

2
klitor_lizator

Какие-то обрыганы сами себе выдумали ценник в 100 баксов и сами же в этот бред поверили.

3
ОгурчикЮрец klitor_lizator

Ну да 99$ не 100

2
Etteri

Купят и за сто баксов, и даже за двести. В этом я уверен на 100%.

1
Saka Madiq

самый лучший способ привлечь трафик - опубликовать вымышленную цену GTA6, ооо да ещё и с боярской версией))

1
TerryTrix

СКОЛЬКО?!

klitor_lizator

НЕДОСТАТОЧНО !

2
D4GoldenHour

Значит на ПК будет $79,99

ОгурчикЮрец

Ага, держи карман шире. 99$ реальнее цена.

4
K0t Felix ОгурчикЮрец

Ну дык эт на консоли, на пк всегда дешевле

2
ОгурчикЮрец K0t Felix

Ну не зря вся эта вонь про 100$ была.

Проверяли, эффект. А он не сильно то и плохой был. Что-то не видел много вони про это.

Ну поживём увидим.

