В сети появилась возможная цена GTA 6 - 89,99 за версию для Xbox

В интернете обратили внимание на страницу Grand Theft Auto 6 в магазине Loaded (ранее CD Keys), где стандартное издание для Xbox указано с ценником £89,99. Если ориентироваться на соотношение цен для британского и американского рынков, это может означать стоимость около $99,99 в США.

Интересно, что на той же странице доступен и вариант для PC в виде ключа для Rockstar Games Launcher — его оценили в £60,99. Такая разница выглядит необычно, особенно с учетом того, что релиз компьютерной версии официально пока не подтвержден. На данный момент речь идет только о запуске на консолях в ноябре.

Стоит учитывать, что подобные карточки товара нередко появляются с так называемыми заглушками — магазины заранее создают страницы будущих хитов и указывают условную цену до официального объявления. За последние месяцы вокруг GTA 6 активно обсуждается возможное повышение стоимости AAA-релизов, и некоторые аналитики не исключают, что игра может выйти дороже привычных $70.

Если отметка в £89,99 окажется близкой к реальности, Grand Theft Auto 6 рискует стать одной из самых дорогих стандартных игр на старте продаж. Однако ни Rockstar Games, ни Take-Two Interactive пока не делали заявлений о финальной цене.

Пока вся информация основывается лишь на данных стороннего магазина, поэтому воспринимать её стоит как предварительную и неофициальную. Окончательные детали станут известны только после официального анонса от издателя.