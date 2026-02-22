В сети появилась возможная цена GTA 6 - 89,99 за версию для Xbox

В интернете обратили внимание на страницу Grand Theft Auto 6 в магазине Loaded (ранее CD Keys), где стандартное издание для Xbox указано с ценником £89,99. Если ориентироваться на соотношение цен для британского и американского рынков, это может означать стоимость около $99,99 в США.
Интересно, что на той же странице доступен и вариант для PC в виде ключа для Rockstar Games Launcher — его оценили в £60,99. Такая разница выглядит необычно, особенно с учетом того, что релиз компьютерной версии официально пока не подтвержден. На данный момент речь идет только о запуске на консолях в ноябре.
Стоит учитывать, что подобные карточки товара нередко появляются с так называемыми заглушками — магазины заранее создают страницы будущих хитов и указывают условную цену до официального объявления. За последние месяцы вокруг GTA 6 активно обсуждается возможное повышение стоимости AAA-релизов, и некоторые аналитики не исключают, что игра может выйти дороже привычных $70.
Если отметка в £89,99 окажется близкой к реальности, Grand Theft Auto 6 рискует стать одной из самых дорогих стандартных игр на старте продаж. Однако ни Rockstar Games, ни Take-Two Interactive пока не делали заявлений о финальной цене.
Пока вся информация основывается лишь на данных стороннего магазина, поэтому воспринимать её стоит как предварительную и неофициальную. Окончательные детали станут известны только после официального анонса от издателя.
С "нетерпением" жду возможность наконец потратить кучу бабок на ту же самую игру, что я играл 10+ лет назад, но просто с новым графоном.
Еееее....
Ты это не говори такое..
Это будет совсем другая игра, КОТОРУЮ еще мир не видел. Все эти трясущее .опы на машинах. Ну и еще что-то.
Ты видимо интелектом не одарен раз думаешь что будет то же самое 😁
Ещё какое самое. Как в 2001 эту формулу гта придумали, так её и не развивали.
Всё те же нудные побегушки-пострелушки, покатушки и боулинг.
Как сделали, так и оставили. Никакого разнообразия. Больше пары миссий я эту нудятину не вывожу. Мне хватило, я наелся.
С такими ценами пускай сами в это и играют. Хотелось бы, конечно, чтобы игра вообще провалилась, но богатеньких Буратин в мире много, так что Т2 это не грозит в любом случае.
Она окупится, если цену и 110 - 120 сделают. Ну чуть дольше.
Ты побольше "сливов" читай, умник.
ураааа гта 6 на пк в этом году (нет)
Официальной информации пока нет, а на сайте магазина указана примерная цена-заглушка, которую изменят, как только появятся данные от самих Кокстар. Я уверен, что цена за стандартное издание будет в районе 70-80 долларов. Если компания будет более наглой, то цена может подняться до 90, но не выше. Что касается "премиальных" изданий, их стоимость может быть какой угодно.
Дело в том, что только Рокстар может легко ставить цену в 99$ За обычное издание.
А могут еще придумать еще какое-то издание.
Просто нет компаний, которые могут себе такое позволить.
И ни чего не потеряют, у нее просто огромная база фанатиков. (не фатаны, это разные люди)
ага.
а инфляция миф, и цены вообще не идут вверх НА ВСЕ
Это понятно что все дорожает.
Ну разговор не про это.
И только и за инфляции все дорожает. А не и за того что твари голодные.
Инфляция одна из причин.
Вечно говорят что инфляция. Это, как и про Глобальное потепление.
7000 рублей.Я ГТА 5 в Стиме так и не прошел за эти годы,тоже лицуху брал.Какие то душные все игры от Рокстара,типа Резика люблю там быстро проходится.
Согласен, местами душные.
А вот.
Theft Auto III прошёл когда, был мелким, и было на то время все круто.
Grand Theft Auto: Vice City Так же мелким гонял.
Grand Theft Auto: San Andreas мелким, потом еще не много в РП проекты
Grand Theft Auto IV Больше всех понравилась.
А вот.
Grand Theft Auto V вообще скучнейшая. Максимум первое ограбление и все.
Мне 5 тоже не зашла,а вот Вайс,Сан и 4 очень люблю.Зато вместо 5 я получил классный RDR2
Точно
РДР 2 еще прошёл, первый раз было круто и интересно проходить. Второй раз что-то не смог, ну скорей всего не и за игры.
А просто в то время, игровая импотенция напала, и вообще за компом ни во что не играл.
Ну когда то погоняю, тогда играл на слабом компе, сейчас хотелось бы на новом.
Как же прогревают :D
Хотя еще слабенько.
И представим что цены реальны.
Так что Рокстары не обманули, 100$ не будет. Будет 99.99$
И показали XBOX какой-то кривой байт.
Какие-то обрыганы сами себе выдумали ценник в 100 баксов и сами же в этот бред поверили.
Ну да 99$ не 100
Купят и за сто баксов, и даже за двести. В этом я уверен на 100%.
самый лучший способ привлечь трафик - опубликовать вымышленную цену GTA6, ооо да ещё и с боярской версией))
СКОЛЬКО?!
НЕДОСТАТОЧНО !
Значит на ПК будет $79,99
Ага, держи карман шире. 99$ реальнее цена.
Ну дык эт на консоли, на пк всегда дешевле
Ну не зря вся эта вонь про 100$ была.
Проверяли, эффект. А он не сильно то и плохой был. Что-то не видел много вони про это.
Ну поживём увидим.