В сети появились новые арты GTA 6

Ажиотаж вокруг Grand Theft Auto 6 еще далек от своего завершения. Вслед за появлением нового трейлера, сюжетной информации и скриншотов, с официального сайта игры были извлечены новые арты.
Это работы, выполненные в привычном для франшизы Grand Theft Auto художественном стиле. Арты получились очень красивыми, при этом уровень детализации, созданный художниками Rockstar, достоин восхищения. Некоторые предполагают, что эти изображения могут быть использованы на загрузочных экранах GTA 6.
Напомним, что релиз Grand Theft Auto 6 на консолях PS5 и Xbox Series запланирован на 26 мая 2026 года. Игру уже можно добавить в список желаний в PlayStation Store.
И обязательно нужно новость запилить да? почему мне на эти арты не на с*ать?
Да, давайте больше новостей про экпедицию 33 и обливион ремастер)
насрать - не заходи
Опять новость не о чем.. Вот если бы новость вышла с анонсом что ПК версия выходит вместе с консольными!! Вот тогда да! аплодируем, а так...
Да они специально не выпускают одновременно зная, что Консольщики купят её не только на плойку, но и на ПК. Я бы так же поступал бы на месте роков. Зачем им выпускать 2 одинаковые игры на 2 эти платформы, если можно выпустить то, что есть на плойку и рубить бабло. Пока бабло рубится, улучшаем игру в плане графония на ПК, ну и онлайна, а патом еще раз поиметь бабла с консольщиков. Все там продуманно. Да и 100% роки сотрудничают с Sony.
Крепись, до анонса на PC тебе для начала нужно подождать анонса следующего поколения консолей и следом анонса игры на эти консоли, а после уже и на PC.
Я проанализировал эти арты и мне кажется, что новая часть будет в Vice City.
Там точно будут тачки и на них можно будет ездить! Скриньте!
Если тачками можно будет управлять задействуя все-го лишь кнопки WSAD и SPACE то это будет такая же параша как и предыдущие игры серии.
Ну ты можешь сесть на клавиатуру жопой и управлять так, я думаю будут другие ощущения
Начнём с того. Что гта не когда не было гоночным симулятором, да и в целом симулятором так таковым полноценным. И ожидать не кому особо не нужные механики например с ручником полноценным это шиза.
Я тебе больше скажу. В форзе 5, есть режим круиза. Только хочешь прикол ? О нём в игре не говорят толком. А знают его по сути опытные или кто лез в детали. Причём доступен он только с геймпада и на определённых машинах чаще всего. Собственно вопрос. От этого знания многие игрокам было, что, то ? Увы нет... ибо он требуется только в особых случаях. Например винтажных француских машинах при упоре на тюнинг скорости. Ибо приходится компенсировать слабую управляемость.
В остальных случаях это бесполезная фича для побаловаться.
Которая кстати требует скилл. И новичок в первый раз не поймёт даже правильно он сделал или включил ли он его. Ибо игра тебе это не скажет. Ты сам должен ощутить и понять по поведению машины. А где новичку это понять. Если он даже по звуку не может понять переключилась передача или нет.
Про управление через руль форзе это вообще отдельная история. И всё равно всем пофиг. Хватает клавиатуры и геймпада как не странно.
Собственно зачем в гта 5 фичей с механикой машины. Если это даже в гоночных симуляторах не так сильно нужно.
Я даже не буду читать этот текст. То был сарказм.
новые арты, значит выходит новая гта, и судя по картинкам там будет в игре вода и машины)) вот это да // Mikhail Tsyganov
а у меня в лифте какой-то неизвестный художник оставил высокодетализированную надпись ГТА 6, нацарапанную гвоздем из высококачественной стали. Щас буду пост оформлять)
В каком году происходят события игры??осталось там что-то или кто-то с 80х из прошлой серии?
На вкус и цвет ,но как по мне для загрузочных экранов не тянет,тем более для игры за столько бабок.
Больше смахивает как вброс фаната который выплюнул это через нейронку. А что, бы косяки сильно не видно было. Нацепил поверх всратый фильтр. Причём все арты сильно засветлённые.
Единственно что тут уважение даёт. Это как взяли на работу этого художника. Надеюсь это реально вброс, а не настоящая работа сотрудника рокстар. Ибо это всратая херня.
А это мы ещё не поднимали стиль и нарратив.
Нытики, расчехляйтесь, новости про Эуспедицию и Облку кончились, начались про ГТА, вперёд!