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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 159 оценок

В сети появились новые арты GTA 6

Gruz_ Gruz_

Ажиотаж вокруг Grand Theft Auto 6 еще далек от своего завершения. Вслед за появлением нового трейлера, сюжетной информации и скриншотов, с официального сайта игры были извлечены новые арты.

Полицейские погони, перестрелки и обыденная жизнь в Вайс-Сити в новом сюжетном трейлере Grand Theft Auto 6
Rockstar показала множество скриншотов Grand Theft Auto 6 и раскрыла первые детали предстоящей игры

Это работы, выполненные в привычном для франшизы Grand Theft Auto художественном стиле. Арты получились очень красивыми, при этом уровень детализации, созданный художниками Rockstar, достоин восхищения. Некоторые предполагают, что эти изображения могут быть использованы на загрузочных экранах GTA 6.

Grand Theft Auto 6 теперь можно добавить в список желаний в PS Store

Напомним, что релиз Grand Theft Auto 6 на консолях PS5 и Xbox Series запланирован на 26 мая 2026 года. Игру уже можно добавить в список желаний в PlayStation Store.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
ALEX-220

И обязательно нужно новость запилить да? почему мне на эти арты не на с*ать?

9
ArexSOnk

Да, давайте больше новостей про экпедицию 33 и обливион ремастер)

1
fleqt

насрать - не заходи

2
Misha Mi

Опять новость не о чем.. Вот если бы новость вышла с анонсом что ПК версия выходит вместе с консольными!! Вот тогда да! аплодируем, а так...

3
ALEX-220

Да они специально не выпускают одновременно зная, что Консольщики купят её не только на плойку, но и на ПК. Я бы так же поступал бы на месте роков. Зачем им выпускать 2 одинаковые игры на 2 эти платформы, если можно выпустить то, что есть на плойку и рубить бабло. Пока бабло рубится, улучшаем игру в плане графония на ПК, ну и онлайна, а патом еще раз поиметь бабла с консольщиков. Все там продуманно. Да и 100% роки сотрудничают с Sony.

1
BLATNOY1

Крепись, до анонса на PC тебе для начала нужно подождать анонса следующего поколения консолей и следом анонса игры на эти консоли, а после уже и на PC.

2
ZAUSA

Я проанализировал эти арты и мне кажется, что новая часть будет в Vice City.

2
Lvinomord

Там точно будут тачки и на них можно будет ездить! Скриньте!

1
BLATNOY1 Lvinomord

Если тачками можно будет управлять задействуя все-го лишь кнопки WSAD и SPACE то это будет такая же параша как и предыдущие игры серии.

EVGEN_PELMEN BLATNOY1

Ну ты можешь сесть на клавиатуру жопой и управлять так, я думаю будут другие ощущения

Ammati BLATNOY1

Начнём с того. Что гта не когда не было гоночным симулятором, да и в целом симулятором так таковым полноценным. И ожидать не кому особо не нужные механики например с ручником полноценным это шиза.
Я тебе больше скажу. В форзе 5, есть режим круиза. Только хочешь прикол ? О нём в игре не говорят толком. А знают его по сути опытные или кто лез в детали. Причём доступен он только с геймпада и на определённых машинах чаще всего. Собственно вопрос. От этого знания многие игрокам было, что, то ? Увы нет... ибо он требуется только в особых случаях. Например винтажных француских машинах при упоре на тюнинг скорости. Ибо приходится компенсировать слабую управляемость.
В остальных случаях это бесполезная фича для побаловаться.
Которая кстати требует скилл. И новичок в первый раз не поймёт даже правильно он сделал или включил ли он его. Ибо игра тебе это не скажет. Ты сам должен ощутить и понять по поведению машины. А где новичку это понять. Если он даже по звуку не может понять переключилась передача или нет.
Про управление через руль форзе это вообще отдельная история. И всё равно всем пофиг. Хватает клавиатуры и геймпада как не странно.

Собственно зачем в гта 5 фичей с механикой машины. Если это даже в гоночных симуляторах не так сильно нужно.

BLATNOY1 Ammati

Я даже не буду читать этот текст. То был сарказм.

Пользователь ВКонтакте

новые арты, значит выходит новая гта, и судя по картинкам там будет в игре вода и машины)) вот это да // Mikhail Tsyganov

1
Alex Row

а у меня в лифте какой-то неизвестный художник оставил высокодетализированную надпись ГТА 6, нацарапанную гвоздем из высококачественной стали. Щас буду пост оформлять)

1
гавгав

В каком году происходят события игры??осталось там что-то или кто-то с 80х из прошлой серии?

VIGITAL1

На вкус и цвет ,но как по мне для загрузочных экранов не тянет,тем более для игры за столько бабок.

Ammati
Это работы, выполненные в привычном для франшизы Grand Theft Auto художественном стиле. Арты получились очень красивыми, при этом уровень детализации, созданный художниками Rockstar, достоин восхищения

Больше смахивает как вброс фаната который выплюнул это через нейронку. А что, бы косяки сильно не видно было. Нацепил поверх всратый фильтр. Причём все арты сильно засветлённые.
Единственно что тут уважение даёт. Это как взяли на работу этого художника. Надеюсь это реально вброс, а не настоящая работа сотрудника рокстар. Ибо это всратая херня.
А это мы ещё не поднимали стиль и нарратив.

Haranis

Нытики, расчехляйтесь, новости про Эуспедицию и Облку кончились, начались про ГТА, вперёд!