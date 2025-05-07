В сети появились новые арты GTA 6

Ажиотаж вокруг Grand Theft Auto 6 еще далек от своего завершения. Вслед за появлением нового трейлера, сюжетной информации и скриншотов, с официального сайта игры были извлечены новые арты.

Это работы, выполненные в привычном для франшизы Grand Theft Auto художественном стиле. Арты получились очень красивыми, при этом уровень детализации, созданный художниками Rockstar, достоин восхищения. Некоторые предполагают, что эти изображения могут быть использованы на загрузочных экранах GTA 6.

Напомним, что релиз Grand Theft Auto 6 на консолях PS5 и Xbox Series запланирован на 26 мая 2026 года. Игру уже можно добавить в список желаний в PlayStation Store.