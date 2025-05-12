В сети завирусилась новая утечка GTA 6, которая якобы раскрывает количество достижений в игре

Сообщество поклонников Grand Theft Auto снова охвачено волнением сразу после выхода недавнего трейлера: в сети появился загадочный скриншот, якобы сделанный на консоли PlayStation 5, демонстрирующий закрытое тестирование игры. Судя по изображению, игра носит внутреннее название "Grand Theft Auto VI – Closed Test (RC7201)", а главное — содержит 58 достижений, из которых 6 уже были получены пользователем с псевдонимом Nick N.

На скриншоте видно, что тестируемая версия GTA 6 идет под знаком PS5, а общее время, проведённое в игре, составляет 23 часа. Прогресс в трофеях отображается на уровне 7%, что, если верить утечке, предполагает довольно масштабный список достижений. Подобное количество — вполне логично для современной ААА-игры, особенно если учесть предполагаемые масштабы и глубину нового проекта от Rockstar.

Сам аккаунт игрока также вызвал волну споров. Пользователь с ником rsgid018 ранее не фигурировал в утечках. Интересно, что в списке недавно запущенных игр у пользователя также значатся Red Dead Redemption 2 и оригинальная Red Dead Redemption, обе пройденные на 100%. Это добавило достоверности предполагаемому тестеру — если, конечно, перед нами действительно сотрудник Rockstar, а не искусно созданный фейковый профиль.

В сообществе игроков скриншот уже успели окрестить подделкой. Тем не менее, стоит признать, что изображение выглядит весьма правдоподобно, а количество достижений вполне реалистично для игры подобного масштаба. Учитывая ажиотаж вокруг GTA 6, можно ожидать ещё больше качественных фейков и фальшивых утечек по мере приближения релиза.

Выход Grand Theft Auto VI запланирован на 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для ПК пока официально не подтверждена. На данный момент уже известно множество деталей об игре — включая персонажей, ключевые локации и особенности игрового процесса: