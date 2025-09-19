В США франшиза GTA будет включена в уроки истории с января 2026 года.

Франшиза видеоигр GTA является одной из самых известных и популярных в мире. Поэтому, начиная с 20 января 2026 года, студенты Университета Теннесси примут участие в первой университетской лекции, посвящённой истории франшизы GTA, которая считается первой в мире лекцией на эту тему.

Торе Ольссон использует современный сеттинг игр GTA для изучения истории США с 1980 года по настоящее время. Он отмечает, что, хотя GTA не воспринимается как историческая игра, как Red Dead или Assassin's Creed, франшиза охватывает конкретные эпохи, причём события ранних игр происходят за десятилетия до их выхода.

Видеоигры отлично подходят для создания вымышленных миров, но они также влияют на восприятие игроками реальных времён и мест. Подобно тому, как Red Dead Redemption 2 сформировала у многих людей восприятие американского Дикого Запада XIX века, а Ghost of Tsushima — феодальной Японии, миллионы людей по всему миру представляют себе современную Америку через призму франшизы Grand Theft Auto. Только подумайте, сколько игроков GTA узнали достопримечательности Лос-Анджелеса и Нью-Йорка благодаря часам, проведённым в Лос-Сантосе и Либерти-Сити!



На своих занятиях я серьёзно отношусь к вымышленному образу Соединённых Штатов в GTA: к персонажам, городским и сельским пейзажам, сюжетам. И я использую этот мир как основу для серьёзного урока истории, который исследует, что на самом деле произошло в Соединённых Штатах за последние пятьдесят лет. Курс гораздо больше посвящён истории Америки, чем самим играм, но GTA даёт нам основу для исследования прошлого. Моя цель — чтобы после этого занятия студенты уже никогда не смотрели на эти игры или современную Америку прежними глазами.

Преподаватель надеется, что многие студенты будут знакомы с франшизой, но подчёркивает, что знание истории игр не гарантирует высокую оценку. Напротив, страсть к играм должна вдохновлять на изучение подлинной истории, которая повлияла на их создание. Торе Ольссон уверяет, что занятия проходят в профессиональной и серьёзной атмосфере, где сложные темы обсуждаются деликатно и уважительно, в отличие от случайных игровых сессий в гостях.

Преподаватель планирует регулярно делиться новостями о занятиях в TikTok, в том числе мыслями о GTA 6. Он упоминает свой предыдущий опыт адаптации курса по Red Dead Redemption в книгу, озвученную Роджером Кларком.