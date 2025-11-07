"Вам от нас не скрыться!": Devolver Digital пошутила над переносом GTA 6 и назначила выпуск своей игры на тот же день

Каждый раз, когда Rockstar переносит выход GTA 6, фанаты переживают разочарование, а PC-геймеры ещё сильнее страдают из-за откладывания релиза на компьютерах. Но издательство Devolver Digital в это время умудряется превратить любые новости о переносах в собственное забавное шоу.

С момента анонса даты GTA 6 Devolver — издатель таких успешных проектов, как Cult of the Lamb, Baby Steps и Ball x Pit — регулярно грозила выпустить свою игру в тот же день, что и Rockstar. И вот, с каждым новым переносом культового экшена, Devolver также сдвигает свой релиз, подшучивая над индустрией и создавая интригу. Сегодня издательство подтвердило: их игра выйдет одновременно с GTA 6 — 19 ноября 2026 года.

Вы не сможете от нас скрыться. Значит, так и будет — 19 ноября 2026 года.

Подробностей о самой игре и её разработчиках Devolver пока не раскрывает. Зато издательство продолжает держать в тонусе аудиторию и демонстрирует известное донкихотское упрямство — почти как маленький протест против гиганта индустрии. Для многих фанатов таких игр это не только забавно, но и обнадёживающе: на фоне мегарелиза есть шанс, что их любимая инди-игра тоже попадёт в центр внимания.

Сооснователь Devolver Найджел Лоури ранее признавал: «Эта игра просто больше всего остального — и по масштабу, и по культурному влиянию, и по вниманию, которое она привлекает». Ирония в том, что Devolver планирует выпустить свою новинку именно в идеальное время — когда индустрия полностью сосредоточится на GTA 6. Этот ход показывает уникальный юмор и уверенность издательства: даже гигант, как Rockstar, не сможет скрыться от Devolver.

Таким образом, 19 ноября 2026 года станет настоящим испытанием для геймеров: кто победит в борьбе за внимание аудитории — культовый блокбастер или смелая инди-игра с духом издательства Devolver Digital?