Ветеран индустрии Рич Фогель предполагает, что GTA 6 может превратиться в масштабную MMORPG с захватывающим геймплеем

Разработчик игр Рич Фогель, работавший над такими масштабными проектами, как Ultima Online, Star Wars Galaxies, Star Wars: The Old Republic, DOOM (2016), New World, Halo Infinite и Gotham Knights, заявил, что многие из запланированных функций GTA 6 — если они будут подтверждены — сделают игру больше похожей на MMORPG.

Фогеля и двух других ветеранов MMO в интервью, спросили, есть ли еще аудитория для крупных западных MMO-игр, на что он ответил:

«Да, я считаю, что большая аудитория ждет появления подходящей MMORPG. Вспомните миллионы игроков, которые играли и продолжают играть в WOW, SWTOR, ESO, UO, EverQuest, Fallout 76 и другие. Проблема в том, что ни один издатель не готов вкладывать деньги и рисковать в данный момент».

«Мое чутье подсказывает мне, что следующая крупная MMORPG, скорее всего, появится в Азии и/или Европе. Если то, что я слышал о возможностях и геймплее GTA 6, правда, она может превратиться в MMORPG, поскольку многие из запланированных функций обычно встречаются в MMORPG».

Это вполне логично, смотря за многочисленными утечками информации о GTA 6, особенно учитывая множество моих статей, написанных в этом году, о том, что Rockstar работает над "Проектом Рим", цель которого - превратить GTA 6 в "следующую крупную метавселенную". У Rockstar большие планы на Grand Theft Auto 6, и это будет не просто очередное продолжение GTA 5, а нечто гораздо, гораздо большее.

В августе 2023 года Rockstar также приобрела компанию Cfx.re, создавшую FiveM, — модификацию для базового многопользовательского режима GTA 5, разработанную сообществом. Она добавляет элементы, характерные для MMORPG, включая выделенные серверы, значительно большее количество игроков в одной сессии и возможность для игроков отыгрывать определенную роль, например, полицейского, парамедика и представителей многих других профессий.

Кроме того, Rockstar заключила партнерство с NoPixel, ведущим ролевым сервером GTA V на FiveM, что обеспечит захватывающий многопользовательский режим с упором на персонажей. Запуск GTA 6 с ролевой составляющей с самого начала стал бы настоящим прорывом, и я с нетерпением жду выхода GTA 6 в ноябре 2026 года, если, конечно, не будет дальнейших задержек.