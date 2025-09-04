Ветераны индустрии называют Grand Theft Auto 6 первой в истории игрой класса AAAAA

GTA 6, возможно, самая рекламируемая игра всех времён. Эта игра установит масштабные стандарты, которые, скорее всего, не сможет превзойти ни одна другая игра, кроме её продолжения. Она побивает рекорды, которые будут сложно превзойти даже несмотря на то, что она вышла не с первого дня на ПК.
Однако, никто до сих пор не называл её игрой категории AAAA или AAAAA. Недавно один из ветеранов индустрии назвал её игрой категории AAAAA из-за её масштабности и амбициозности.
Ранее все предполагали, что GTA 6 будет игрой категории AAA, но это оказалось не так. Игру такого масштаба нельзя считать просто игрой категории AAA.
GTA 6 - это гигант. По сообщениям, Rockstar тратит огромные деньги исключительно на физику воды. В недавнем интервью IGN соучредитель Devolver Digital Найджел Лоури заявил, что хотя в индустрии обычно говорят об играх категории AAA и даже AAAA, GTA 6 заслуживает совершенно нового статуса: игра категории AAAAA.
По словам Лоури, её масштаб и амбициозность выделяют её в отдельную категорию, превосходящую все, что мы видели ранее, и он абсолютно прав.
GTA 6 - это не просто очередной высокобюджетный проект. Эта игра такая масштабная и культурно значимая, что она может изменить игровой ландшафт как в лучшую, так и в худшую сторону. Именно поэтому её можно смело назвать первой в мире игрой категории AAAAA.
Есть игры категории ААА, а есть игры категории АААА, и я бы сказал, что Grand Theft Auto 6 потенциально является игрой категории АААА; она просто больше всех остальных как по масштабу и охвату, так и по культурному влиянию, которое она оказывает, и по тому вниманию, которое она требует. - Найджел Лоури
Аналогичным образом, в том же интервью ветеран Адам Либ, генеральный директор маркетинговой платформы Gamesight, заявил, что GTA 6 была частью почти каждого разговора о датах запуска, который он слышал.
