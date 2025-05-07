Во втором трейлере GTA 6 обнаружили трассировку лучей, физику жидкостей и многое другое

Второй трейлер GTA 6 продолжает впечатлять: энтузиаст ElAnalistaDeBits детально проанализировал его, выделив множество технологических достижений, внедрённых в проект Rockstar Games. Среди главных открытий — расширенное использование трассировки лучей, реалистичная физика жидкости и усовершенствованные модели поведения объектов.

В ролике показано обилие транспортных средств: от привычных автомобилей и мотоциклов до гидроциклов, багги, лодок, самолётов и даже дирижаблей. Всё это указывает на масштаб и разнообразие геймплея.

Особое внимание привлекает проработка освещения. Отражения в окнах, на лакированных поверхностях и в интерьерах, таких как квартира Джейсона, демонстрируют продвинутую версию трассировки лучей, которая явно шагнула далеко вперёд по сравнению с GTA V.

Впечатляет и физика жидкости — например, поведение пива в бутылках выглядит на удивление натурально. Улучшения затронули также анимации: волосы, одежда и даже мышцы персонажей деформируются реалистично, заметно превосходя достижения Red Dead Redemption 2.

Rockstar также подтвердила наличие шести ключевых локаций, дополняемых множеством других интересных мест. Окружение наполнено богатой флорой и фауной, причём живой природы в GTA 6 будет больше, чем в любой предыдущей игре студии.

Выход Grand Theft Auto VI запланирован на 2026 год, и всё указывает на то, что это будет один из самых технологически продвинутых проектов Rockstar.