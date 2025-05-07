Во втором трейлере GTA 6 обнаружили трассировку лучей, физику жидкостей и многое другое

Второй трейлер GTA 6 продолжает впечатлять: энтузиаст ElAnalistaDeBits детально проанализировал его, выделив множество технологических достижений, внедрённых в проект Rockstar Games. Среди главных открытий — расширенное использование трассировки лучей, реалистичная физика жидкости и усовершенствованные модели поведения объектов.
В ролике показано обилие транспортных средств: от привычных автомобилей и мотоциклов до гидроциклов, багги, лодок, самолётов и даже дирижаблей. Всё это указывает на масштаб и разнообразие геймплея.
Особое внимание привлекает проработка освещения. Отражения в окнах, на лакированных поверхностях и в интерьерах, таких как квартира Джейсона, демонстрируют продвинутую версию трассировки лучей, которая явно шагнула далеко вперёд по сравнению с GTA V.
Впечатляет и физика жидкости — например, поведение пива в бутылках выглядит на удивление натурально. Улучшения затронули также анимации: волосы, одежда и даже мышцы персонажей деформируются реалистично, заметно превосходя достижения Red Dead Redemption 2.
Rockstar также подтвердила наличие шести ключевых локаций, дополняемых множеством других интересных мест. Окружение наполнено богатой флорой и фауной, причём живой природы в GTA 6 будет больше, чем в любой предыдущей игре студии.
Выход Grand Theft Auto VI запланирован на 2026 год, и всё указывает на то, что это будет один из самых технологически продвинутых проектов Rockstar.
Может хватит новостей про игру, которая ещё не вышла???)
Правильно! Нужно больше новостей про "Clair Obscur: Expedition 33" и "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered".
Надеюсь, я доживу до момента, когда на ПГ добавят возможность добавлять игры в черный список
и разделы
Хватит новостей про гта? Че? Это просьба из какой вселенной?
Не заходи в инет тогда) Новости ни о чем будут постить до самого релиза, а после релиза пойдут новости о ГТА 7, ведь в ГТА 6 после релиза начнут находить "намеки" на ГТА 7.
Но трясётся ли тут член в трусах?
Только у фанатов
Я напоминаю вам, что в PS5 (в расчете на которую создается игра) установлен аналог 2070. На это железо и рассчитывайте.
И тут многие, похоже, путают третьесортное кинцо (c жирными неграми) и игры. Игры - в них играют. Кинцо - смотрят. Capiche? Только стоит ли смотреть такое кинцо, в котором нет ни одного интересного персонажа, насквозь пропитанное повесткой?
Свидетель повестки - в стойло
Дурачок, забыл уже для каких консолей разрабатывалась рдр 2 и что мы получили? Технологический шедевр не смотря на железо 2013 года выпуска.
В обоих трейлерах навалили жоп и сисек, вряд-ли они преследуют задачу продвижения повестки
Я напоминаю вам, что в PS5 (в расчете на которую создается игра) установлен аналог 2070. На это железо и рассчитывайте
Ну во первых начнём с того что на PS5 PRO установлен аналог 4060-4070 ну не как не 2070 а во вторых не надо забывать про оптимизацию, эксклюзивы Sony всегда оптимизированные под консоли да и вообще почти все игры разрабатываются для консолей. Так что верить в оптимизацию на ПК это такое себе. Конечно обладатели топовых ПК может и будут играть нормально а остальные ПК бояре будут снова орать про плохую оптимизацию,кучу багов и картинку с 2015 года,пытаясь запусти запустить игру на минималках в 720р.
Да, а если говорить про АМД, который, впрочем, и стоят во всех консолях, то бюджетная RX6600XT немного мощнее, чем обычная PS5 по всем параметрам. Так что тем, кто хочет именно базовой консольной картинки, следует ориентироваться на неё. Ну, либо же на RX7600, даже не XT, если хочется новую карту. Она ещё процентов на 10 быстрее. Хотя к тому времени, как GTA6 выйдет на ПК, уже можно будет спокойно взять RX9060 на 16 Гб, которая выходит через всего 2 недели.
В общем, благодаря ограничением консольного железа, поиграть в 30FPS сможет большинство геймеров. У многих уже сейчас железо гораздо мощнее. Осталось понять, будет ли 60 кадров на PS5 Pro и тогда можно спрогнозировать производительность RX6800/6800XT.
это sgi ролик, к геймплею никакого отношения не имеет // Игорь Байкалов
а физика тряски кожаного друга джейсона будет? или физика отвердевания сосков Люси
Надо будет апгрейдить камп, есть ещё 2 года )
По фактру трейлер на игру не похож, как будто эпическое кино . Все анимации разные , фотореалистичность , движение газа в пивасике . Фурор игровой индустрии.
Так это нарезки заставок из игры, геймплея нет, надо ждать геймплейный трейлер.
так и знал, что все будут обтекать от физики пива в бутылке хаха бред
почему пг не выбросит свой вонючий плеер ?
Да понятно дело что игра будет технологически нафаршированна всякими новомодными штуками. Главное чтобы это всё было оптимизированно грамотно.
Кто ещё надеется в "такое" поиграть?)
Не знаю какую там физику воды, а вот модели людей дерганные, нет плавности движения.
Ну сча будут обсасывать трейлер 🤦 // Артём Савельев
Трейлер и геймплей разные вещи или вы уже забыли о такой игре как The Day Before
трейлер в игре сделан. по моделькам еще не совсем совершенным это видно.
Watch Dogs и Tom Clancy's The Division лучше вспомнить с их трейлерами первыми
Может это не физика, а анимация, раньше и в других играх было такое.
Всю новостную ленту засрали со своей GTA
Разрабы выпускают трейлер и с других учёток начинают его обсасывать...
Проверяйте прежде чем публиковать, игра выйдет в 2026 а у вас что...
Не понмиаю, как они там чего выясняют, по вылизанному трейлеру?
что то мало одинаковых новостей про гта 6 , надо побольше ))