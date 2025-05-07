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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 150 оценок

Во втором трейлере GTA 6 заметили намек на возвращение интересных механик из GTA: San Andreas

butcher69 butcher69

Второй трейлер GTA 6 вызвал волну обсуждений среди фанатов, и не только из-за новых сюжетных деталей и графики. Внимательные зрители заметили, что Rockstar Games, похоже, возвращает популярные механики из GTA: San Andreas — систему набора веса и боевые стили.

Полицейские погони, перестрелки и обыденная жизнь в Вайс-Сити в новом сюжетном трейлере Grand Theft Auto 6

На кадрах трейлера видно, что Джейсон, один из главных героев, выглядит гораздо более мускулистым, чем ранее. Позже его показывают тренирующимся в уличном спортзале. Всё это указывает на возможность изменения телосложения персонажа в зависимости от активности, как это было реализовано в San Andreas. Ранее инсайдеры уже сообщали, что Rockstar экспериментирует с подобной системой в новой игре.

Rockstar показала множество скриншотов Grand Theft Auto 6 и раскрыла первые детали предстоящей игры

Также внимание привлекла Люсия — второй протагонист. В трейлере и на скриншотах её можно увидеть в подпольных боях и за тренировками по боксу. Её ловкость и техника наталкивают на мысль, что в игре вновь появятся различные боевые стили. В San Andreas можно было изучить бокс, муай-тай и тхэквондо, что добавляло глубину ближнему бою.

Фанаты давно критиковали последние игры Rockstar за примитивные рукопашные бои. Похоже, в GTA 6 студия решила прислушаться и сделать эту часть геймплея более проработанной. Возвращение этих элементов не только радует поклонников, но и обещает ещё более глубокий и персонализированный игровой опыт.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
Syntrax

Нажал крестик/а, прыгнул, клик клик клик по негру, полосочка снизилась... Сел в авто пластилиновое, сбил знак. Пукнул с пистолета.

Вся игра

29
Brazz20000

Прикинь это суть всех файтингов.

7
potemkin2021

Для тебя наверное это шокирующие открытие но крепись все игры это по факту нажал кнопочку и герой выполняет действие

7
potemkin2021 Brazz20000

Все игры это клик клик по кнопочкам но почему то только сейчас до них доходить начало XD

4
Medu3a potemkin2021

Народ уже не знает, до чего дoeбaться, им постоянно скучно и неинтересно. Дошли до кнопок/отклик/действие. Но это ещё не предел. Я пока не видел, чтобы жаловались, к примеру, на круглые колёса авто, которые скучно катят машину, пятипалые, банальные конечности, наличие у гг скучной пары глаз, ушей и т.д.

Иной раз захожу в онлайн гта5, там чего только не увидишь. Человек бегает вокруг фонарного столба, другой взад вперед через капот авто скользит, третий готов всю карту пешком пройти. Спросишь, что не так с вами, вот всегда один ответ - скучно.

7
Syntrax Medu3a

Да ты кушаешь плохо просто

3
Egik81

Главное чтобы не похерили уже отлаженные механики в угоду поднятым из небытия прошлых.

6
ScandalousGawain

Главное, чтобы физика машини повреждения не стали хуже https://www.youtube.com/watch?v=5laRrhxqHY8

UralGames83Ru

Если реализуют бои, как в Sleeping Dogs , то будет интересно, но в это мало верится. 🙂😉

4
Punisher1

Да не врядли там это было базой и сеттинг соответствующий был

3
Victor Dukoff

Рукопашные бои как в Sleeping Dogs подходят только для сингла, но ни как не для онлайна, что обязательно будет в GTA VI. Ибо там куча мувсетов, особенно контратаки, завязаны на довольно жестких таймингах.

1
ZAUSA

То есть жопу можно сделать ещё больше?

3
AlexFoRestor

Конечно, чтобы она остальным солнце заслоняла

2
wixud

Возвращение Артура в гта 6?

2
vfa19

Да, это же RDR 3 только в будущем, он будет в доме для престарелых.

Кошачий комочек

да ёпт твою будут такие же закликивания лкм как во всех частях чё вы тут придумываете.

1
-zotik-

В трейлере показали магаз оружия фила кэсседи и там мужик похожий на его был, но с рукой. Интересно это он же

1
Бэтмен из Блавикена

Он это, но бэкграунд никак не связан с Филом из старых ГТА, банально потому что ему должно быть лет 80-85, а в трейлере мужик явно не старше 50

aptem4ka Бэтмен из Блавикена

Тем не менее одет похоже и такие же огромные икроножные. Скорее всего фансервис завезли

Бэтмен из Блавикена aptem4ka

Да наверняка будет такой же персонаж, только вместо участия войны во Вьетнаме будет ветераном Афгана какого-нибудь

KookyPentheus

Похоже что набрать вес в игре нельзя, как и нельзя состарится, механики то будут но они будут ограниченные, такие как загар или потоотделение. Ну графон средненький, приглядитесь как искажаются отражения на стекле в начале ролика это же позор.

1
Саша Борцов

Hot coffee что ли? помню была такая "скрытая механика". правда она была и в san andreas скрытая.