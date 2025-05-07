Во втором трейлере GTA 6 заметили намек на возвращение интересных механик из GTA: San Andreas

Второй трейлер GTA 6 вызвал волну обсуждений среди фанатов, и не только из-за новых сюжетных деталей и графики. Внимательные зрители заметили, что Rockstar Games, похоже, возвращает популярные механики из GTA: San Andreas — систему набора веса и боевые стили.

На кадрах трейлера видно, что Джейсон, один из главных героев, выглядит гораздо более мускулистым, чем ранее. Позже его показывают тренирующимся в уличном спортзале. Всё это указывает на возможность изменения телосложения персонажа в зависимости от активности, как это было реализовано в San Andreas. Ранее инсайдеры уже сообщали, что Rockstar экспериментирует с подобной системой в новой игре.

Также внимание привлекла Люсия — второй протагонист. В трейлере и на скриншотах её можно увидеть в подпольных боях и за тренировками по боксу. Её ловкость и техника наталкивают на мысль, что в игре вновь появятся различные боевые стили. В San Andreas можно было изучить бокс, муай-тай и тхэквондо, что добавляло глубину ближнему бою.

Фанаты давно критиковали последние игры Rockstar за примитивные рукопашные бои. Похоже, в GTA 6 студия решила прислушаться и сделать эту часть геймплея более проработанной. Возвращение этих элементов не только радует поклонников, но и обещает ещё более глубокий и персонализированный игровой опыт.