Во втором трейлере GTA 6 заметили намек на возвращение интересных механик из GTA: San Andreas

Второй трейлер GTA 6 вызвал волну обсуждений среди фанатов, и не только из-за новых сюжетных деталей и графики. Внимательные зрители заметили, что Rockstar Games, похоже, возвращает популярные механики из GTA: San Andreas — систему набора веса и боевые стили.
На кадрах трейлера видно, что Джейсон, один из главных героев, выглядит гораздо более мускулистым, чем ранее. Позже его показывают тренирующимся в уличном спортзале. Всё это указывает на возможность изменения телосложения персонажа в зависимости от активности, как это было реализовано в San Andreas. Ранее инсайдеры уже сообщали, что Rockstar экспериментирует с подобной системой в новой игре.
Также внимание привлекла Люсия — второй протагонист. В трейлере и на скриншотах её можно увидеть в подпольных боях и за тренировками по боксу. Её ловкость и техника наталкивают на мысль, что в игре вновь появятся различные боевые стили. В San Andreas можно было изучить бокс, муай-тай и тхэквондо, что добавляло глубину ближнему бою.
Фанаты давно критиковали последние игры Rockstar за примитивные рукопашные бои. Похоже, в GTA 6 студия решила прислушаться и сделать эту часть геймплея более проработанной. Возвращение этих элементов не только радует поклонников, но и обещает ещё более глубокий и персонализированный игровой опыт.
Нажал крестик/а, прыгнул, клик клик клик по негру, полосочка снизилась... Сел в авто пластилиновое, сбил знак. Пукнул с пистолета.
Вся игра
Прикинь это суть всех файтингов.
Для тебя наверное это шокирующие открытие но крепись все игры это по факту нажал кнопочку и герой выполняет действие
Все игры это клик клик по кнопочкам но почему то только сейчас до них доходить начало XD
Народ уже не знает, до чего дoeбaться, им постоянно скучно и неинтересно. Дошли до кнопок/отклик/действие. Но это ещё не предел. Я пока не видел, чтобы жаловались, к примеру, на круглые колёса авто, которые скучно катят машину, пятипалые, банальные конечности, наличие у гг скучной пары глаз, ушей и т.д.
Иной раз захожу в онлайн гта5, там чего только не увидишь. Человек бегает вокруг фонарного столба, другой взад вперед через капот авто скользит, третий готов всю карту пешком пройти. Спросишь, что не так с вами, вот всегда один ответ - скучно.
Да ты кушаешь плохо просто
Главное чтобы не похерили уже отлаженные механики в угоду поднятым из небытия прошлых.
Главное, чтобы физика машини повреждения не стали хуже https://www.youtube.com/watch?v=5laRrhxqHY8
Если реализуют бои, как в Sleeping Dogs , то будет интересно, но в это мало верится. 🙂😉
Да не врядли там это было базой и сеттинг соответствующий был
Рукопашные бои как в Sleeping Dogs подходят только для сингла, но ни как не для онлайна, что обязательно будет в GTA VI. Ибо там куча мувсетов, особенно контратаки, завязаны на довольно жестких таймингах.
То есть жопу можно сделать ещё больше?
Конечно, чтобы она остальным солнце заслоняла
Возвращение Артура в гта 6?
Да, это же RDR 3 только в будущем, он будет в доме для престарелых.
да ёпт твою будут такие же закликивания лкм как во всех частях чё вы тут придумываете.
В трейлере показали магаз оружия фила кэсседи и там мужик похожий на его был, но с рукой. Интересно это он же
Он это, но бэкграунд никак не связан с Филом из старых ГТА, банально потому что ему должно быть лет 80-85, а в трейлере мужик явно не старше 50
Тем не менее одет похоже и такие же огромные икроножные. Скорее всего фансервис завезли
Да наверняка будет такой же персонаж, только вместо участия войны во Вьетнаме будет ветераном Афгана какого-нибудь
Похоже что набрать вес в игре нельзя, как и нельзя состарится, механики то будут но они будут ограниченные, такие как загар или потоотделение. Ну графон средненький, приглядитесь как искажаются отражения на стекле в начале ролика это же позор.
Hot coffee что ли? помню была такая "скрытая механика". правда она была и в san andreas скрытая.