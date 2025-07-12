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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 435 оценок

Возможно, в следующем месяце наконец-то станет ясно, состоится ли релиз GTA 6 в мае 2026 года

Gruz_ Gruz_

Поклонники Grand Theft Auto 6 должны отметить в своем календаре дату 7 августа. Именно тогда Take-Two Interactive, владелец Rockstar Games, проведет свою очередную конференцию по прибыли. Хотя никаких громких анонсов не ожидается, шанс узнать о дате выхода одной из самых ожидаемых игр десятилетия вполне реален.

На предыдущих встречах с инвесторами генеральный директор Take-Two Штраус Зельник неоднократно упоминал о статусе производства GTA 6, комментируя ход работ и планы по выпуску. Именно во время одной из таких конференций было объявлено, что игра дебютирует осенью 2025 года. Однако в мае этого года Rockstar объявила о задержке и перенесла релиз на май 2026 года, указав, что ей нужно больше времени, чтобы оправдать большие ожидания фанатов.

В результате многие эксперты считают, что предстоящий финансовый отчет может дать ответ на вопрос, останется ли май 2026 года текущей датой релиза. В прошлом Зельник уже не раз подтверждал подобные детали в ходе бесед с акционерами, так что нельзя исключать, что так будет и в этот раз.

Помимо потенциальных новостей о GTA 6, на конференции должны появиться сведения о продажах GTA 5, Red Dead Redemption 2 или других брендов в портфолио Take-Two. Не исключено, что нам также расскажут об интересе к новой Mafia, релиз которой состоится днем позже, 8 августа.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

ждете игру про жирных нигретосих? Про жирных черных мамочек? // Илья Прохоров

9
сову уронили

Нет, эта ВЕЩЬ цвета

не жираная, а всего лишь толстая. Отсутствуют выпирающие кусочки жира. Вот жирная

2
Gelyr

Минусы будут?

1
Пользователь ВКонтакте

Так гта 4 черте когда вышел, там такую даже снять можно было и за гаражами отпежить // Чёрный Пласч

Ocean_CJle3
Возможно

Скорее всего, может быть, наверное, видимо, наверняка, похоже, потенциально

2
QueerMalden

Опять Коки обманули, надули, кинули с датой выхода?

1
DemonXL1440

Да пофиг.

1
Dimitry Arsenev

Даже зная дату ничто не помешает им перенести её. Несколько раз.

Ds_Raider

Когда-нибудь выпустят. Это же не стар ситизен

GratefulOrmus

А кто это дермище ждет ну разве что школота и все ГТА уже не кому не надо это дно развития

ivan41kds

игра имеет цель развлечь игрока и удивить деталями, чем всегда гта и славилась помимо высмеивания

1
MKUltra

Возможно да. Возможно нет.

Finni24

а возможно и не станет ясно