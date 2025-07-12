Возможно, в следующем месяце наконец-то станет ясно, состоится ли релиз GTA 6 в мае 2026 года

Поклонники Grand Theft Auto 6 должны отметить в своем календаре дату 7 августа. Именно тогда Take-Two Interactive, владелец Rockstar Games, проведет свою очередную конференцию по прибыли. Хотя никаких громких анонсов не ожидается, шанс узнать о дате выхода одной из самых ожидаемых игр десятилетия вполне реален.

На предыдущих встречах с инвесторами генеральный директор Take-Two Штраус Зельник неоднократно упоминал о статусе производства GTA 6, комментируя ход работ и планы по выпуску. Именно во время одной из таких конференций было объявлено, что игра дебютирует осенью 2025 года. Однако в мае этого года Rockstar объявила о задержке и перенесла релиз на май 2026 года, указав, что ей нужно больше времени, чтобы оправдать большие ожидания фанатов.

В результате многие эксперты считают, что предстоящий финансовый отчет может дать ответ на вопрос, останется ли май 2026 года текущей датой релиза. В прошлом Зельник уже не раз подтверждал подобные детали в ходе бесед с акционерами, так что нельзя исключать, что так будет и в этот раз.

Помимо потенциальных новостей о GTA 6, на конференции должны появиться сведения о продажах GTA 5, Red Dead Redemption 2 или других брендов в портфолио Take-Two. Не исключено, что нам также расскажут об интересе к новой Mafia, релиз которой состоится днем позже, 8 августа.