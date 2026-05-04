Чтобы оправдать ожидания геймеров по всему миру и выпустить долгожданную Grand Theft Auto 6 вовремя, Rockstar Games, по всей видимости, вернулась к практике масштабных кранчей. В сети появились инсайды и новые подробности об изматывающих условиях труда, в которых вынуждены работать разработчики за несколько месяцев до назначенной премьеры.

Об этом сообщается в анонимном отзыве сотрудника Rockstar на портале для работодателей Glassdoor. Поделившись своим опытом, разработчик, привлеченный к созданию шестой части, раскрыл тревожные детали оахоаюльки. По его словам некоторые задачи получили сокращенный дедлайн в 2–3 месяца, когда обычно они требуют до 5-6 месяцев работы.

Рабочий график для команды в последние несколько недель стал по-настоящему суровым и хаотичным, всех сотрудников принуждают к постоянным сверхурочным сменам. Подобный темп уже нанес колоссальный урон психическому и ментальному здоровью автора. Дошло до того, что некоторые его коллеги по цеху оставались доделывать контент до 3 часов ночи уже после того, как отработали свою положенную длинную смену.

В дополнение к этой картине, известный информатор и подкастер Рис Райли, более знакомый аудитории как Kiwi Talkz, также подтвердил масштаб проблемы, дополнив контекст происходящего внутри индийского филиала Rockstar India — именно там на сегодняшний день трудится наибольшее число сотрудников корпорации.

Отвечая на вопрос пользователей о переработках, инсайдер без заявил:

То, что вы называете кранчем — это самый обычный рутинный рабочий день в Индии, так что отвечу на 100% утвердительно (лол). Индия в целом не славится здоровым балансом между работой и личной жизнью. Я провожу там много времени благодаря своим друзьям и семье, и не понаслышке знаю, насколько сумасшедшим может быть их график труда».

Стоит отметить, что подобная история не нова для издателя: похожие скандалы вспыхивали и перед самым выходом прошлой масштабной работы Rockstar — Red Dead Redemption 2. Тогда компания клятвенно пообещала навсегда исправить корпоративную этику и навсегда уйти от переработок, но масштаб грядущего экшена про Вайс-Сити, очевидно, диктует студии собственные безжалостные условия.

Выпуск самой ожидаемой криминальной песочницы нацелен на эту осень для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.