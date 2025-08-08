"Всегда есть риск провала": Штраус Зельник предостерегает - успех GTA 6 не стоит воспринимать как должное

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник поставил под вопрос абсолютный успех GTA 6, несмотря на ожидания миллионов. В интервью The Game Business он признался: команда не может почивать на лаврах после феноменального успеха GTA 5 и постоянно оглядывается назад, чтобы выявить угрозы. По его словам, в индустрии всегда есть риск провала — никто не застрахован, даже Rockstar Games.

«Мы не почиваем на лаврах. Мы не считаем успех гарантированным, — сказал Зельник. — Мы как будто мчимся вперед, оглядываясь с тревогой. Высокомерие — враг стабильного успеха». Он подчеркнул, что в ближайшие годы появятся новые игры и форматы, которые могут изменить рынок.

Хотя GTA 6 — главный проект компании, Take-Two не зависит только от него. В портфолио есть BioShock, Borderlands, Civilization, NBA 2K и другие франшизы, а также мобильные игры, которые обеспечивают стабильный доход. Несмотря на это, продукция Rockstar остается мощной денежной машиной, и полный провал GTA 6 маловероятен, но не исключён.

Зельник подытожил: «Наша стратегия — быть креативными, инновационными и эффективными. Только так можно сохранить лидерство в индустрии». Take-Two готовится к любым вызовам, ведь даже легенды не застрахованы от ошибок.