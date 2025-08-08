"Всегда есть риск провала": Штраус Зельник предостерегает - успех GTA 6 не стоит воспринимать как должное

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник поставил под вопрос абсолютный успех GTA 6, несмотря на ожидания миллионов. В интервью The Game Business он признался: команда не может почивать на лаврах после феноменального успеха GTA 5 и постоянно оглядывается назад, чтобы выявить угрозы. По его словам, в индустрии всегда есть риск провала — никто не застрахован, даже Rockstar Games.
«Мы не почиваем на лаврах. Мы не считаем успех гарантированным, — сказал Зельник. — Мы как будто мчимся вперед, оглядываясь с тревогой. Высокомерие — враг стабильного успеха». Он подчеркнул, что в ближайшие годы появятся новые игры и форматы, которые могут изменить рынок.
Хотя GTA 6 — главный проект компании, Take-Two не зависит только от него. В портфолио есть BioShock, Borderlands, Civilization, NBA 2K и другие франшизы, а также мобильные игры, которые обеспечивают стабильный доход. Несмотря на это, продукция Rockstar остается мощной денежной машиной, и полный провал GTA 6 маловероятен, но не исключён.
Зельник подытожил: «Наша стратегия — быть креативными, инновационными и эффективными. Только так можно сохранить лидерство в индустрии». Take-Two готовится к любым вызовам, ведь даже легенды не застрахованы от ошибок.
Уже заранее готовят отговорки, если что)))
Даю 146% повестки, там будет под завязку, я просто жду не дождусь увидеть отмазки фанатиков.
Они бюджет на кокс и шлюх потратили что ли?...
На шлю-парней потратили...
У Гта такого нет // Денис Лежепеков
как должное нет а как закономерное да
если гомно то гомно если повесточное значит повесточное
Лошадь Пржевальского баба люся, не удивлюсь если у неё клитор больше чем прибор у мужика гг. По трейлеру видно кто в доме хозяин. Жил себе мужик потиху, а тут откидывается с зоны Она и начинается...
Ой ой ой, а что случилось? А где прорыв? А что такое? А почему мы посыпались? Забавно когда начинаются оправдания задолго до выхода. По всей видимости игра попала в производственный ад, от того и дату релиза перенесли. Забавно будет узнать в каком состоянии находится игра, и какой шанс релиза в 26 году, или же 27... Ну хотя бы 28. Ну ладно ладно, продадим GTA V ещё на 3 поколениях консолей, и будем думать о новой части, а может и да, а может и нет. А может пошли вы? GTA V купи и играй с модами, бибу тебе чёрную в рот а не GTA VI
Даже не представляю, что должно произойти, чтобы ГТА6 плохо/средне продалась.
ну может быть как в MK1 где только середина сюжета более немение смотребельная терпимая была а потом сюр Фансервис и плюс Повестка с страшной Таней из Ваканды и её ножницами с подхватившей болячкой Милиной Фем Сайракс и Сектор скучное унылое DLC которое своих денег не стоило неуместными Камео и недоработками Игре которых таки не решили и это ещё не всё проблемы...
Действительно. Какой-то программируемый успех. Такого не бывает. Это ж GTAaaa!
Спич-райтеры у него хороши:)
хз- на протяжении всего времени рокстар ни разу не подвели, показывая возрастающее качество и творческий рост. После преславутой ГТА 5 вышла РДР 2- совершенно другая игра, но и она стала культовой. Даже если и есть вероятность провала ГТА 6, то она ничтожно мала. Энивей- я предпочту играть и делать выводы сам, а не насмотревшись обзорщиков, сломя голову бежать в комменты и хаять игру.