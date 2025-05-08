Второй трейлер Grand Theft Auto 6 набрал более 80 миллионов просмотров за один день

Недавний выпуск второго трейлера Grand Theft Auto 6 доказал, насколько долгожданной оказывается игра с открытым миром. Всего через день после выхода трейлер уже собрал более 75 миллионов просмотров, а на момент публикации добрался до 80 миллионов просмотров.

Если быть точнее, на момент публикации количество просмотров второго трейлера Grand Theft Auto 6 на YouTube составляет 80 278 268. Наряду с этим трейлер также собрал более 4,9 миллиона лайков. Раздел комментариев также не сильно отстает, набрав 428 329 комментарией только на YouTube. Учитывая, что эти цифры включают только YouTube, число можно считать заниженным, поскольку трейлер, вероятно, также получил много просмотров на таких платформах социальных сетей, как X и Facebook.

Для дополнительного контекста этих цифр, первый трейлер Grand Theft Auto 6, выпущенный еще в декабре 2023 года, в настоящее время имеет количество просмотров 254 735 738 на YouTube. Он также имеет более 12 миллионов лайков, а также более миллиона комментариев. Стоит отметить, что это количество может быть немного завышено, поскольку есть несколько комментариев от тех, кто только что посмотрел последний трейлер и вернулся, чтобы посмотреть первый.

Grand Theft Auto 6 в настоящее время находится в разработке для PS5 и Xbox Series X/S и выйдет 26 мая 2026 года.