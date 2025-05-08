Второй трейлер Grand Theft Auto 6 набрал более 80 миллионов просмотров за один день

Недавний выпуск второго трейлера Grand Theft Auto 6 доказал, насколько долгожданной оказывается игра с открытым миром. Всего через день после выхода трейлер уже собрал более 75 миллионов просмотров, а на момент публикации добрался до 80 миллионов просмотров.
Если быть точнее, на момент публикации количество просмотров второго трейлера Grand Theft Auto 6 на YouTube составляет 80 278 268. Наряду с этим трейлер также собрал более 4,9 миллиона лайков. Раздел комментариев также не сильно отстает, набрав 428 329 комментарией только на YouTube. Учитывая, что эти цифры включают только YouTube, число можно считать заниженным, поскольку трейлер, вероятно, также получил много просмотров на таких платформах социальных сетей, как X и Facebook.
Для дополнительного контекста этих цифр, первый трейлер Grand Theft Auto 6, выпущенный еще в декабре 2023 года, в настоящее время имеет количество просмотров 254 735 738 на YouTube. Он также имеет более 12 миллионов лайков, а также более миллиона комментариев. Стоит отметить, что это количество может быть немного завышено, поскольку есть несколько комментариев от тех, кто только что посмотрел последний трейлер и вернулся, чтобы посмотреть первый.
Grand Theft Auto 6 в настоящее время находится в разработке для PS5 и Xbox Series X/S и выйдет 26 мая 2026 года.
игра и игра люди как не неандертальцы аааааааааааа гта 6 что за полу дурки
Эту игру много кто ждет. Эта игра одна из лучших серий в игровой индустрии. Я например во все части ГТА играл, и они мне все нравятся, поэтому 6 часть жду с нетерпением. А учитывая сколько уже времени прошло после 5 части неудивительно что много кто ее ждет
Учитывая какой оголтелый пиар несется и как обычно просмотры в ютубе цифры какие-то скромные.
Этой игре и пиара не надо, так как вся серия офигенная. И самая известная в игровой индустрии
Потому что разработчики не говорили заранее на счет 2 трейлера, поэтому такой слабый старт, но учитывает старт трейлера без анонса. Он набрал неплохие просмотры за несколько часов. Не одна студия не может похвастаться такими просмотрами.
Я знаю одно, что 6 часть будет игрой года и будет входить в топы 2 года, так как фан база очень большая. это доказывает первый трейлер игры. Игра после выхода получит много наград. Если 5 часть получила 12 наград плюс 28 номинаций, то 6 часть скорей всего переплюнет эту планку. Рокстар опять покажет уровень и сделает так, чтоб разработчики ровнялись на них.
а потом добавят онлайн режим- и она останется в топе еще лет десять.
Вот я теперь думаю, у Юбисофт же тоже куча денег, почему они не могут делать такие качественные игры тоже?
Я и не сомневался в Рокстар, у них все игры крутые, и трейлер тоже классный сделали, после него я еще сильнее стал ждать игру
Она еще не вышла, но уже осточертела.
А мне нет