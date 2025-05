Второй трейлер GTA6 преодолел отметку в 475 миллионов просмотров в первый день на всех платформах

Следующая часть франшизы Grand Theft Auto выйдет только через год, но геймеры с удовольствием съедают каждую крупицу подробностей, которые разработчик Rockstar Games публикует для публики.

Показательный пример: Rockstar выпустила второй трейлер Grand Theft Auto 6 во вторник, и компания сообщила The Hollywood Reporter, что он получил более 475 миллионов просмотров на разных платформах.

Для сравнения, первый трейлер игры, выпущенный еще в 2023 году, собрал сравнительно скромные 93 миллиона просмотров за то же время (этот трейлер был эксклюзивом YouTube и самым крупным запуском не музыкального видео на платформе в то время). Компания утверждает, что выпуск трейлера является самым крупным запуском видео за все время. В киноиндустрии трейлер Deadpool & Wolverine дебютировал с 365 миллионами просмотров за первые 24 часа, в то время как The Fantastic Four: First Steps дебютировал с более чем 200 миллионами просмотров.

И этот спрос распространяется на саундтрек. Песня из трейлера — «Hot Together» группы The Pointer Sisters, и Spotify сообщает, что количество прослушиваний этой песни выросло на 182 000%. В играх GTA музыка широко используется на внутриигровых радиостанциях, в миссиях и в кат-сценах.

Глава редакционного отдела Spotify Сулинна Онг заявила

Grand Theft Auto прорезает популярную культуру, как ничто другое. Музыка была синонимом серии с самого начала, поэтому здорово видеть, как новые и старые фанаты присоединяются к культовому треку таким образом.