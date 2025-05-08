Второй трейлер GTA6 преодолел отметку в 475 миллионов просмотров в первый день на всех платформах

Следующая часть франшизы Grand Theft Auto выйдет только через год, но геймеры с удовольствием съедают каждую крупицу подробностей, которые разработчик Rockstar Games публикует для публики.
Показательный пример: Rockstar выпустила второй трейлер Grand Theft Auto 6 во вторник, и компания сообщила The Hollywood Reporter, что он получил более 475 миллионов просмотров на разных платформах.
Для сравнения, первый трейлер игры, выпущенный еще в 2023 году, собрал сравнительно скромные 93 миллиона просмотров за то же время (этот трейлер был эксклюзивом YouTube и самым крупным запуском не музыкального видео на платформе в то время). Компания утверждает, что выпуск трейлера является самым крупным запуском видео за все время. В киноиндустрии трейлер Deadpool & Wolverine дебютировал с 365 миллионами просмотров за первые 24 часа, в то время как The Fantastic Four: First Steps дебютировал с более чем 200 миллионами просмотров.
И этот спрос распространяется на саундтрек. Песня из трейлера — «Hot Together» группы The Pointer Sisters, и Spotify сообщает, что количество прослушиваний этой песни выросло на 182 000%. В играх GTA музыка широко используется на внутриигровых радиостанциях, в миссиях и в кат-сценах.
Глава редакционного отдела Spotify Сулинна Онг заявила
Grand Theft Auto прорезает популярную культуру, как ничто другое. Музыка была синонимом серии с самого начала, поэтому здорово видеть, как новые и старые фанаты присоединяются к культовому треку таким образом.
Не надоело?
у меня пишет 80 лямов что за чушь?
это только начало
Дауны в погоне за бонусами теперь каждый кадр обсасывать будут + делать каждодневную статистику просмотров...
Если с каждым новым постом трейлер преодолевает новую планку, значит не надоело. И оно как раз более чем понятно - это как раз тот глоток свежего воздуха в игровой индустрии, который необходим
Теперь Рокстар может на одних только трейлерах себе монетизацию поднимать на ютубе))
Только Рокстар так могут, никто больше не выпускает такие качественные игры как они. Поэтому и столько просмотров у трейлера
Повторюсь: саму игру продавать уже необязательно. Можно просто на волне хайпа нормально срубить бабла. На несколько лет вперед заряд сделан.
жаль что будет: "ой.извините. в вашей стране не доступно"
К моменту выхода все уже скорее всего будет норм.
и что?
Так вы ж, журнаглисты и накручиваете истерию. Строчите свои заметки при каждом пуке/чихе..
Пока игры нет на ПК - она не вызывает интереса. Ну есть , ну пусть консольщики играют. Странно, что они смогли выжать такую картинку с пс5 . Это типо такая работа с кодом? Потенциал этого ограниченного железа был не раскрыт ленивой работой программистов? И типо если поработать, то и такое железо может показать ещё чуть лучше картинку? Тогда если поработать над ПК версией, там ещё лучше можно сделать?хм...непонятно. либо всё-таки эта какая то их индивидуальная пс 5 , а при выходе игры будет ожидаемый даунгрейд? Чтобы не сгорела среднестатистическая пс 5. Мол условно 30 минут железо это вытянет, а потом перегрев. Странно это всё как то. Как выйдет на ПК - обязательно попробую.
Это очень близко к истине, кинематографичная тётка с реалтаим рендером ниже уже была в 2009, и всю лицензию на кинематографичную графику выкупила киноиндустрия!