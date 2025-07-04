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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 422 оценки

Второй трейлер GTA 6 стал вторым самым просматриваемым трейлером Rockstar на YouTube

Gruz_ Gruz_

Второй трейлер Grand Theft Auto 6 снова установил рекорд и теперь официально стал вторым самым просматриваемым видео на YouTube-канале Rockstar Games. Вышедший 6 мая, вскоре после объявления даты релиза, отодвинувшей выход GTA 6 на 2026 год, второй трейлер набрал 123,2 миллиона просмотров на YouTube, превзойдя первый трейлер GTA 5, который за 13 лет набрал 123 миллиона просмотров.

Это цифры, относящиеся исключительно к платформе YouTube, но если принять во внимание различные социальные сети, то количество явно вырастет в разы: достаточно сказать, что когда вышел 2-ой трейлер, за 24 часа он набрал 475 миллионов просмотров во всех соцсетях, что, по словам самой Rockstar, можно считать историческим событием.

Подобное достижение показывает, насколько сильно фанаты ждут новую игру. Сейчас единственный ролик, который опережает по количеству просмотров второй трейлер, - это... первый трейлер GTA 6, с более чем 263 миллионами просмотров. То есть осталось еще 140 миллионов - но до релиза еще почти год, а значит, времени на то, чтобы пошуметь, еще предостаточно.

Релиз Grand Theft Auto 6 назначен на 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Brainstoun

Да блэть до выхода игры ещё 50 тысяч лет, оставьте вы игру в покое.

12
Janekste

Ну так оставь игру в покое, не строчи по ней комменты... с себя начни, так сказать! Слабо?

14
Миханик Шестеренкин

Не ври, 10 месяцев))

5
Brainstoun Janekste
8
JackReacher

Цифры страшные конечно, такого хайпа не достигал еще ни один развлекательный медиапродукт

2
Frost_47

После прохождения GTA 6 все будут в восторге от игры, но ждать потом будут не GTA 7 а RDR 3.

2
Carissa7517
но до релиза еще почти год, а значит, времени на то, чтобы пошуметь, еще предостаточно.

Вот вы тут и расшумелись со своими постами

1
211186

Не выйдет от 26 мая 2026 года бл буду

1
Night Horror

Второй трейлер GTA 6 стал вторым самым просматриваемым трейлером Rockstar на YouTube...

А первым был первый трейлер?😂🤣

1