Второй трейлер GTA 6 стал вторым самым просматриваемым трейлером Rockstar на YouTube...

Второй трейлер Grand Theft Auto 6 снова установил рекорд и теперь официально стал вторым самым просматриваемым видео на YouTube-канале Rockstar Games. Вышедший 6 мая, вскоре после объявления даты релиза, отодвинувшей выход GTA 6 на 2026 год, второй трейлер набрал 123,2 миллиона просмотров на YouTube, превзойдя первый трейлер GTA 5, который за 13 лет набрал 123 миллиона просмотров.

Это цифры, относящиеся исключительно к платформе YouTube, но если принять во внимание различные социальные сети, то количество явно вырастет в разы: достаточно сказать, что когда вышел 2-ой трейлер, за 24 часа он набрал 475 миллионов просмотров во всех соцсетях, что, по словам самой Rockstar, можно считать историческим событием.

Подобное достижение показывает, насколько сильно фанаты ждут новую игру. Сейчас единственный ролик, который опережает по количеству просмотров второй трейлер, - это... первый трейлер GTA 6, с более чем 263 миллионами просмотров. То есть осталось еще 140 миллионов - но до релиза еще почти год, а значит, времени на то, чтобы пошуметь, еще предостаточно.

Релиз Grand Theft Auto 6 назначен на 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.