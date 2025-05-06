Второй трейлер GTA 6 уже поставил мировой рекорд

Студия Rockstar Games с её ожидаемым продолжением знаменитой серии Grand Theft Auto не перестает удивлять. Уже на первом трейлере GTA 6 им мгновенно удалось сделать его вирусным и побить с ним сразу несколько рекордов по просмотрам и лайкам среди игровых роликов. Сегодня же разработчики выпустили второй официальный трейлер, и ему понадобилось всего 40 минут, чтобы установить новый мировой рекорд — 1 миллион лайков на YouTube. Ни один игровой или медиапроект ранее не привлекал такого уровня внимания за столь короткое время.

И это только если учитывать статистику официально канала Rockstar Games. На момент публикации новость, трейлер игры набрал более 10 миллионов просмотров всего за два часа, а количество лайков стремительно превысило 2,2 миллиона. Этот результат ещё раз подтверждает, что GTA 6 — одна из самых ожидаемых игр десятилетия. При этом дизлайков на ролике практически нет, учитывая общее количество отметок "нравится".

В центре сюжета GTA 6 окажется Джейсон и Люсия, пара, втянутая в опасную криминальную аферу, охватывающую весь штат. А игроков будет ждать масса возможностей и активностей.

Выход Grand Theft Auto VI запланирован на 26 мая 2026 года. Игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. ПК-версию проекта придется подождать.