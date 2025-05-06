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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 097 оценок

Второй трейлер GTA 6 уже поставил мировой рекорд

Gutsz Gutsz

Студия Rockstar Games с её ожидаемым продолжением знаменитой серии Grand Theft Auto не перестает удивлять. Уже на первом трейлере GTA 6 им мгновенно удалось сделать его вирусным и побить с ним сразу несколько рекордов по просмотрам и лайкам среди игровых роликов. Сегодня же разработчики выпустили второй официальный трейлер, и ему понадобилось всего 40 минут, чтобы установить новый мировой рекорд — 1 миллион лайков на YouTube. Ни один игровой или медиапроект ранее не привлекал такого уровня внимания за столь короткое время.

И это только если учитывать статистику официально канала Rockstar Games. На момент публикации новость, трейлер игры набрал более 10 миллионов просмотров всего за два часа, а количество лайков стремительно превысило 2,2 миллиона. Этот результат ещё раз подтверждает, что GTA 6 — одна из самых ожидаемых игр десятилетия. При этом дизлайков на ролике практически нет, учитывая общее количество отметок "нравится".

На создание GTA 6 могли потратить больше времени и денег, чем на постройку самого высокого здания в мире

В центре сюжета GTA 6 окажется Джейсон и Люсия, пара, втянутая в опасную криминальную аферу, охватывающую весь штат. А игроков будет ждать масса возможностей и активностей.

Rockstar показала множество скриншотов Grand Theft Auto 6 и раскрыла первые детали предстоящей игры

Выход Grand Theft Auto VI запланирован на 26 мая 2026 года. Игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. ПК-версию проекта придется подождать.

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Комментарии: 52
Ваш комментарий
Ded Chelyabinsk

Трейлер чуть больше двух минут поставил всю игровую индустрию на колени! Безоговорочная победа!

Юбисофт в горячке клепает вновь конвейерный ассасин, а Бетесда всё пытается реанимировать сгнивший труп Обливиона!

39
Kenn1y

Просто много хайпа, вот и все, да, выглядит красиво, но им нужно сделать геймплей лучше 5, хотя, судя по трейлеру, уже уклон в повествование в стиле RDR2.

13
ЮрецОдесса Kenn1y

Я бы не сказал что именно хайп, он тоже есть хотя еще не идёт жесткая реклама. Это скорей всего у компании есть уровень доверия у игроков, пока компания сильно не зашварилась, как юбисофт. + в видео все для школьников больше степени, глупые пострелушки и жопы.

8
ОфициальныйАккаунт

завтра потрать деньги от мамы все-таки на завтрак в школе, а то у тебя реально психоз, просто как друг советую

5
kotasha

Ну ты сравнил, по бюджету гта далеко от них ушла, но доить эту игру будут очень долго.

2
AndruhaGruz

Это точно.

Jarvis666

Девахи там конечно огонь, плевать что чëрные, главное что мясистые. Думаю в 2027 - 2028 гг релизнется и на ПК. Рокстар конечно профи, одним трейлером показали кто тут батя. Юбики, Беседка, Близзы, Активижн наверняка давятся соплями и слюнями от зависти))

15
_TEZ_

Ну сейчас может и не давятся, после продаж точно офигеют, как Кадзима после релиза пятой части )

maximus388

В трейлере/игре сплошной бодипозитифф.
Выглядит конечно хорошо, сомневаться в качестве не приходится, но вау-эффекта не было.

8
Сережаа

Видимо это отражает реалии современной америки, ну то есть - почти все люди жирные или накачанные. Почему-то некоторым кажется, что если перекачать жир в мускулы, то это будет уже не лишний вес. xD

7
HappyWylde

эх Повестка

3
ОфициальныйАккаунт

если концовка не будет выглядеть так, даже не приглашайте меня на эту вечеринку

6
Рикочико

Надеюсь несколько концовок будет или одной как нибудь интереано выкрутятся. А то заспойлерить датой релиза конец игры это фейл.

vertehwost

На сколько я знаю то по сюжету брат и сестра и это был бы сблев

2
lowkek

Вполне могут сделать, просто по окончанию сюжета игра откатится на предпоследнюю миссию, чтобы вернуть в открытый мир

Rock8

Старик то не дурак, идёт с жаной и знает куда поглядывать на попу молодухи).

5
SToNkSBiBa

90% трейла это просто por**

5
Пользователь ВКонтакте

Спасибо, пойду у своего шубу выпрашивать, пока ему в голову не пришло комп обновить😀 // Ольга Федорова

4
Пользователь ВКонтакте

Плойку покупать* Так точнее) На ПуКа ещё подождать минимум годик нужно будет // Александр Соловарь

DetroyT[RU]

Набор штампов и клише. Эта серия никаких свежих идей и механик в игровой мир больше не принесёт. Но дойная корова канеш отличная.

4
demon33251

Хз , обычная жизнь каких преступников . Че тут итересного? Не понимаю таких игр.

4
SexualHarassmentPanda

Зато теперь мы знаем какая компания не продала душу woke культуре.

3
BillyBenzopilly

спасибо, что не гомик и не лезбуха главные персонажи!

3
Jayne Cobb
трейлер игры набрал более 10 миллионов просмотров всего за два часа, а количество лайков стремительно превысило 2,2 миллиона.
2
LuckyChet

Неплохо . Я думал будет более реалистичней .

2
KANSERVATOR

ну есть ещё год допилить, главное чтобы не даунгрейднули графон

yar1097

Так это для актуальных консолей. Для ПК через пару лет выпустят, сразу с улучшенной графикой и дополнительными возможностями

vegas99

Я уже примерно понял какая будет концовка у игры) Всё это веселье закончится очень трагически.

2
opexdisturbed

Исходя из твоей странной логики, Тревор должен был сдохнуть самым жестоким образом. Скорее всего также как и в предыдущих частях будет выбор

Jose Mane

Таких игр больше не делают.
ГТА 4 лучшая в своем роде драма.
Сейчас судя по трейлеру все для зумерья и пациков под пивко!

bohdan2015

Чрезмерно много сексуальности_)

2
trueseva

Так а хули вы ныли все, что мало сексуальности в играх, получи и распишись

1
opexdisturbed

Страус Зельник или как его там - хитрый жучара. Спецом перенес релиз игры, чтобы к тому времени индустрия устаканилась после повышения цен на игры и спокойненько продаст пару - тройку десятков лямов базовых копий по 80$.

1
demon33251

Если не по 120 😅

opexdisturbed demon33251

Вряд ли. По 120 - 150 будут какие-нибудь делюксы хyюксы

Никита Дроздоvv

Офигеть

1
ПтирЯ

Это разве не брат и сестра?
Разве не сообщалось ранее, что баба заглавная? А в ролике по большей части мужик в центре .....

1
AndrewSolt

Сразу же писали что будет история, вдохновленная Бонни и Клайдом. Какие там брат и сестра?))

1
MetalGearStranding AndrewSolt

современные повесточные "бонни и клайд" вполне могут быть родственниками))))))

2
AndrewSolt MetalGearStranding

Я где-то пропустил повесточный тренд на "дело семейное" что ли?)))

ПтирЯ AndrewSolt

Эээ .. а вот ранние инсайды по игре, которые можно найти в поисковиках говорят что: "Сюжет расскажет историю двух главных героев – близнецов (брата и сестры), родителей которых убивает картель. "

нипанятна :D

Jose Mane

Ваще пафую!

1
Rock8

Бонни и Клайд в деле.

DЕVI

Зато из предсказателей и любителей теорий так никто и не угадал когда его покажут))))

RAISKlY

Обратите внимание скрин, мадам без купальника загорает =)

Леший3

без лифчика может??? да и потом она вниз грудью то лежит. не на показ же. так что норм! 😀

GayFish

Графика еще лучше стала, Рокстар гении в техническом плане, у них в каждом трейлере картинка только лучше, а не как у остальных, где в релизной версии графика всегда хуже.

Почти все игры в открытом мире даже до уровня GTA 4 не дошли, они невероятно сильно отстают от золотого стандарта качества Рокстар.

Леший3

где там че лучше

Schong Di

Вот тока ютуб сейчас много где не пашет в России, опять на данный момент хрень какая-то

leonid22

Ребят самый большой минус этой игры это то, что она не выходит на ПК !!! Из-за неё придется покупать PS5 Pro(((