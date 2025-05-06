Второй трейлер GTA 6 уже поставил мировой рекорд

Студия Rockstar Games с её ожидаемым продолжением знаменитой серии Grand Theft Auto не перестает удивлять. Уже на первом трейлере GTA 6 им мгновенно удалось сделать его вирусным и побить с ним сразу несколько рекордов по просмотрам и лайкам среди игровых роликов. Сегодня же разработчики выпустили второй официальный трейлер, и ему понадобилось всего 40 минут, чтобы установить новый мировой рекорд — 1 миллион лайков на YouTube. Ни один игровой или медиапроект ранее не привлекал такого уровня внимания за столь короткое время.
И это только если учитывать статистику официально канала Rockstar Games. На момент публикации новость, трейлер игры набрал более 10 миллионов просмотров всего за два часа, а количество лайков стремительно превысило 2,2 миллиона. Этот результат ещё раз подтверждает, что GTA 6 — одна из самых ожидаемых игр десятилетия. При этом дизлайков на ролике практически нет, учитывая общее количество отметок "нравится".
В центре сюжета GTA 6 окажется Джейсон и Люсия, пара, втянутая в опасную криминальную аферу, охватывающую весь штат. А игроков будет ждать масса возможностей и активностей.
Выход Grand Theft Auto VI запланирован на 26 мая 2026 года. Игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. ПК-версию проекта придется подождать.
Трейлер чуть больше двух минут поставил всю игровую индустрию на колени! Безоговорочная победа!
Юбисофт в горячке клепает вновь конвейерный ассасин, а Бетесда всё пытается реанимировать сгнивший труп Обливиона!
Просто много хайпа, вот и все, да, выглядит красиво, но им нужно сделать геймплей лучше 5, хотя, судя по трейлеру, уже уклон в повествование в стиле RDR2.
Я бы не сказал что именно хайп, он тоже есть хотя еще не идёт жесткая реклама. Это скорей всего у компании есть уровень доверия у игроков, пока компания сильно не зашварилась, как юбисофт. + в видео все для школьников больше степени, глупые пострелушки и жопы.
завтра потрать деньги от мамы все-таки на завтрак в школе, а то у тебя реально психоз, просто как друг советую
Ну ты сравнил, по бюджету гта далеко от них ушла, но доить эту игру будут очень долго.
Это точно.
Девахи там конечно огонь, плевать что чëрные, главное что мясистые. Думаю в 2027 - 2028 гг релизнется и на ПК. Рокстар конечно профи, одним трейлером показали кто тут батя. Юбики, Беседка, Близзы, Активижн наверняка давятся соплями и слюнями от зависти))
Ну сейчас может и не давятся, после продаж точно офигеют, как Кадзима после релиза пятой части )
В трейлере/игре сплошной бодипозитифф.
Выглядит конечно хорошо, сомневаться в качестве не приходится, но вау-эффекта не было.
Видимо это отражает реалии современной америки, ну то есть - почти все люди жирные или накачанные. Почему-то некоторым кажется, что если перекачать жир в мускулы, то это будет уже не лишний вес. xD
эх Повестка
если концовка не будет выглядеть так, даже не приглашайте меня на эту вечеринку
Надеюсь несколько концовок будет или одной как нибудь интереано выкрутятся. А то заспойлерить датой релиза конец игры это фейл.
На сколько я знаю то по сюжету брат и сестра и это был бы сблев
Вполне могут сделать, просто по окончанию сюжета игра откатится на предпоследнюю миссию, чтобы вернуть в открытый мир
Старик то не дурак, идёт с жаной и знает куда поглядывать на попу молодухи).
90% трейла это просто por**
Спасибо, пойду у своего шубу выпрашивать, пока ему в голову не пришло комп обновить😀 // Ольга Федорова
Плойку покупать* Так точнее) На ПуКа ещё подождать минимум годик нужно будет // Александр Соловарь
Набор штампов и клише. Эта серия никаких свежих идей и механик в игровой мир больше не принесёт. Но дойная корова канеш отличная.
Хз , обычная жизнь каких преступников . Че тут итересного? Не понимаю таких игр.
Зато теперь мы знаем какая компания не продала душу woke культуре.
спасибо, что не гомик и не лезбуха главные персонажи!
Неплохо . Я думал будет более реалистичней .
ну есть ещё год допилить, главное чтобы не даунгрейднули графон
Так это для актуальных консолей. Для ПК через пару лет выпустят, сразу с улучшенной графикой и дополнительными возможностями
Я уже примерно понял какая будет концовка у игры) Всё это веселье закончится очень трагически.
Исходя из твоей странной логики, Тревор должен был сдохнуть самым жестоким образом. Скорее всего также как и в предыдущих частях будет выбор
Таких игр больше не делают.
ГТА 4 лучшая в своем роде драма.
Сейчас судя по трейлеру все для зумерья и пациков под пивко!
Чрезмерно много сексуальности_)
Так а хули вы ныли все, что мало сексуальности в играх, получи и распишись
Страус Зельник или как его там - хитрый жучара. Спецом перенес релиз игры, чтобы к тому времени индустрия устаканилась после повышения цен на игры и спокойненько продаст пару - тройку десятков лямов базовых копий по 80$.
Если не по 120 😅
Вряд ли. По 120 - 150 будут какие-нибудь делюксы хyюксы
Офигеть
Это разве не брат и сестра?
Разве не сообщалось ранее, что баба заглавная? А в ролике по большей части мужик в центре .....
Сразу же писали что будет история, вдохновленная Бонни и Клайдом. Какие там брат и сестра?))
современные повесточные "бонни и клайд" вполне могут быть родственниками))))))
Я где-то пропустил повесточный тренд на "дело семейное" что ли?)))
Эээ .. а вот ранние инсайды по игре, которые можно найти в поисковиках говорят что: "Сюжет расскажет историю двух главных героев – близнецов (брата и сестры), родителей которых убивает картель. "
нипанятна :D
Ваще пафую!
Бонни и Клайд в деле.
Зато из предсказателей и любителей теорий так никто и не угадал когда его покажут))))
Обратите внимание скрин, мадам без купальника загорает =)
без лифчика может??? да и потом она вниз грудью то лежит. не на показ же. так что норм! 😀
Графика еще лучше стала, Рокстар гении в техническом плане, у них в каждом трейлере картинка только лучше, а не как у остальных, где в релизной версии графика всегда хуже.
Почти все игры в открытом мире даже до уровня GTA 4 не дошли, они невероятно сильно отстают от золотого стандарта качества Рокстар.
где там че лучше
Вот тока ютуб сейчас много где не пашет в России, опять на данный момент хрень какая-то
Ребят самый большой минус этой игры это то, что она не выходит на ПК !!! Из-за неё придется покупать PS5 Pro(((