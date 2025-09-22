За первые сутки после релиза GTA 6 издатель рассчитывает продать около 20 миллионов копий игры

Внутренний прогноз Take-Two по старту Grand Theft Auto 6 звучит весьма амбициозно и даже вполне логично, учитывая величину франшизы. По данным инсайдера Millie A, компания ориентируется на 18–20 млн копий за первые 24 часа — оценка основана на списках «желаний» игроков в PSN и Microsoft Store плюс данных по розничным предзаказам.
В сети уже спорят о реалистичности такой высокой планки. Часть фанатов убеждена, что план могут даже «перебить», а тем временем скептики напоминают, что у GTA V было примерно 11 млн за день и 16 млн за неделю, и предостерегают от прямых параллелей с рынком 2013 года.
Учитывая текущие тренды дистрибуции и основную базу консолей поколения, стартовые продажи GTA 6 могут быть действительно впечатляющее. Если за первые сутки игра разойдётся тиражом в 18 миллионов копий, то уже к первому месяцу продажи игры могут достигнуть 25–28 млн. Такой темп возможен при умеренном дефиците дисков и ограничении платформ только на консолях.
Если брать самый высокий показатель от издателя — 20 миллионов, то цифра продаж в месяц уже может достигать — 30–34 млн. Если же к релизу будет агрессивная маркетинговая волна, бесперебойная логистика и ранние апдейты с онлайновыми активностями, потолок смещается к 35–38 млн за месяц. Это уже территория исторических рекордов индустрии и удачного совпадения множества факторов.
Как отмечают аналитики, "тормозить" рекордные продажи может отсутствие ПК-версии игры на старте. Многие геймеры предпочитают эту платформу и могут намерено отложить покупку, несмотря на высокие ожидание перед GTA 6.
В любом случае, даже нижняя граница обсуждаемых прогнозов делает GTA 6 главным претендентом на звание самого быстро продаваемого развлекательного продукта момента запуска — со всеми поправками на методики подсчёта.
Не задохнитесь от своих амбиций
Будет даже больше уверен
Если они снова не перенесут игру)
Смешно, Гта она и есть в переносе.
Они так часта говорят о том как много бабла собираются заработать что уже хочется чтобы игра провалилась что бы опровергнуть то что люди как стадо, но увы :)
Ну поплачь нитакусик, всем очевидно что это будет главный разъ*б в индустрии и лишь самые упоротые продолжают надеяться, что "ну уж в этот то раз R* обоcруться", но как всегда закономерно обcираются сами)
Как можно обосраться с таким бюджетом?
Ага, при стоимости игры в минимум 500 баксов ))))
Ну это голд премиум эдишн для жта онлайн а так ставлю на 80$ за обычную версию
Какие 500 басков? Ты рофлишь?
люди стали умнее, я как минимум не куплю из за 30 фпс, хотя все прошлые брал, и таких много думаю будет
нет не стали) люди продолжают хавать жижку) при чём во всех индустриях, кино, игры, музыка) на борду 4 глянь) на всех платформах она мусорная, но всё равно играют и восхваляют)
Без компромиссов. Только Ютуб
Пидрые хиторы под конец жизненного цикла выпустят на сосноли в 30фпс через пол годика на новые сосноли (будет угар если тоже в 30фпс) и только потом на пк. Вроде с 5 частью тоже самое было я чёт уже и забывать стал
Так и было. Они продали игру три раза за полтора года.
Штош, игры уровня ГТА это те самые, ради которых можно и новое ведро собрать. Сюжетки у них всегда качественные были. Жаль, что сингплеер не поддерживают в ГТА так, как dying light. Только онлайн доят из карманов детишек.
А ведь масштаб игры позволяет аддоны сюжетные пилить и разные активности для сингл игроков.
Когда то было всё наоборот, на мультиплеер в GTA 4 просто забили, и сделали эпизоды...
как два пальца обосрать - даже 30 будет.
30000 личеров на старте раздачи
Кто ломать то будет?