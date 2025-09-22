За первые сутки после релиза GTA 6 издатель рассчитывает продать около 20 миллионов копий игры

Внутренний прогноз Take-Two по старту Grand Theft Auto 6 звучит весьма амбициозно и даже вполне логично, учитывая величину франшизы. По данным инсайдера Millie A, компания ориентируется на 18–20 млн копий за первые 24 часа — оценка основана на списках «желаний» игроков в PSN и Microsoft Store плюс данных по розничным предзаказам.

В сети уже спорят о реалистичности такой высокой планки. Часть фанатов убеждена, что план могут даже «перебить», а тем временем скептики напоминают, что у GTA V было примерно 11 млн за день и 16 млн за неделю, и предостерегают от прямых параллелей с рынком 2013 года.

Учитывая текущие тренды дистрибуции и основную базу консолей поколения, стартовые продажи GTA 6 могут быть действительно впечатляющее. Если за первые сутки игра разойдётся тиражом в 18 миллионов копий, то уже к первому месяцу продажи игры могут достигнуть 25–28 млн. Такой темп возможен при умеренном дефиците дисков и ограничении платформ только на консолях.

Если брать самый высокий показатель от издателя — 20 миллионов, то цифра продаж в месяц уже может достигать — 30–34 млн. Если же к релизу будет агрессивная маркетинговая волна, бесперебойная логистика и ранние апдейты с онлайновыми активностями, потолок смещается к 35–38 млн за месяц. Это уже территория исторических рекордов индустрии и удачного совпадения множества факторов.

Как отмечают аналитики, "тормозить" рекордные продажи может отсутствие ПК-версии игры на старте. Многие геймеры предпочитают эту платформу и могут намерено отложить покупку, несмотря на высокие ожидание перед GTA 6.

В любом случае, даже нижняя граница обсуждаемых прогнозов делает GTA 6 главным претендентом на звание самого быстро продаваемого развлекательного продукта момента запуска — со всеми поправками на методики подсчёта.