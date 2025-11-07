Задержка GTA 6 - плохая новость для ПК-игроков: порт может выйти только в 2028 году

GTA 6 стала самым ожидаемым релизом в индустрии с момента её официального анонса в 2023 году. К сожалению, сегодня выход игры был отложен во второй раз после первой задержки несколько месяцев назад.
По данным Rockstar Games, релиз игры по всему миру запланирован на 19 ноября, но только для владельцев PS5 и Xbox Series S|X. Последняя задержка означает, что геймеры на ПК могут не увидеть GTA 6 до 2028 года.
Исторически Rockstar требовалось от года до двух лет для портирования своих игр на ПК. Если посмотреть на два последних релиза, GTA 5 вышла на ПК ровно через 19 месяцев после своего дебюта, а Red Dead Redemption 2 — через 13 месяцев после запуска на PS4 и Xbox One.
GTA 6, вероятно, будет следовать той же схеме и потребует как минимум ещё год на оптимизацию. Однако, поскольку Rockstar тратит больше времени на этот релиз, чем обычно, портирование на ПК также может занять больше времени.
GTA 6 станет первой игрой Rockstar, которая изначально будет использовать трассировку лучей и различные другие технологии. Ожидается, что ПК-порт также будет расширен за счёт этих технологий, и Rockstar известна своей отличной оптимизацией.
Современные ПК-порты требуют большего количества возможностей масштабирования, большего выбора конфигураций оборудования и даже таких технологий, как генерация кадров, поэтому на разработку GTA 6 может уйти больше времени, чем на Red Dead Redemption 2 или GTA 5 на ПК.
Как бы то ни было, игра вряд ли появится на этой платформе раньше 2028 года. Ходят даже слухи об очередной задержке, в результате которой ПК-порт будет отложен ещё на более поздний срок.
Выход порта ПК будет напрямую зависит от того как игра будет проседать по продажам на консолях.
