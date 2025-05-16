Запуск Grand Theft Auto 6 в 2026 году позволит Rockstar "реализовать свое творческое видение без ограничений"

Сейчас проходит собрание инвесторов Take-Two Interactive, на котором, как и следовало ожидать, был поднят вопрос о GTA 6.
Гендиректор компании Штраус Зелник прокомментировал задержку сказав, что задержка GTA 6 не кажется большой проблемой и необходима для того, чтобы Rockstar могла "реализовать свое творческое видение без каких-либо ограничений". Это также согласуется с заявлением Take-Two Interactive о том, что "амбиции и сложность Grand Theft Auto VI превосходят все предыдущие игры Rockstar Games, и команда готова выпустить еще один невероятный развлекательный опыт, который превзойдет ожидания игроков".
Был вопрос и о цене GTA 6, но он заявил, что она будет установлена "на уровне лейбла", что, вероятно, означает, что за ее установление отвечает Rockstar, а не Take-Two.
Напоследок стоит напомнить, что не Дэвид О'Рейли, и другой ветеран Rockstar, Оббе Вермей, почти сразу после анонса GTA 6 2 мая заверили, что раз Rockstar Games решила назвать конкретную дату выхода - а не просто окно, как раньше, - то не стоит ожидать новых задержек. Теперь, когда Зельник подтвердил свои слова, дата 26 мая 2026 года, скорее всего, может быть отмечена в календаре толстым маркером - и мы можем терпеливо отсчитывать дни.
а то их до этого прям ограничивал кто-то...
ну я так понял инвесторы остались не довольны - походу они реально хотели в 2025
рокки это не те ребята, где инвесторы что то решают
Пускай сольют акции. Кто может, купит сейчас их подешевле и под релиз ГТА6 продаст раза в два-три дороже
Я завёл таймер на часах до следующего блога о гта. Прошлый рекорд составляет 15 минут.
сократи в 10 раз
Хорошо! Ловим на слове! И поглядим как они 26-го мая 2026-го года, выпустят игру! Я как фанат GTA, буду конечно же рад, если игра выйдет наконец-то в назначенную дату. Но если вдруг снова перенесут на осень, то так тому и быть, ибо нам игрокам, остается лишь ждать) Жаль что целый год, и этот год не 1-3 месяца) Но ничё)
уже бредом будет перенос - чуть ли ни на год перенесли, а тут ещё перенос - я думаю их инвесторы пожрут