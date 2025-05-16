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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 319 оценок

Запуск Grand Theft Auto 6 в 2026 году позволит Rockstar "реализовать свое творческое видение без ограничений"

Procy_on Procy_on

Сейчас проходит собрание инвесторов Take-Two Interactive, на котором, как и следовало ожидать, был поднят вопрос о GTA 6.

Гендиректор компании Штраус Зелник прокомментировал задержку сказав, что задержка GTA 6 не кажется большой проблемой и необходима для того, чтобы Rockstar могла "реализовать свое творческое видение без каких-либо ограничений". Это также согласуется с заявлением Take-Two Interactive о том, что "амбиции и сложность Grand Theft Auto VI превосходят все предыдущие игры Rockstar Games, и команда готова выпустить еще один невероятный развлекательный опыт, который превзойдет ожидания игроков".

Был вопрос и о цене GTA 6, но он заявил, что она будет установлена "на уровне лейбла", что, вероятно, означает, что за ее установление отвечает Rockstar, а не Take-Two.

Напоследок стоит напомнить, что не Дэвид О'Рейли, и другой ветеран Rockstar, Оббе Вермей, почти сразу после анонса GTA 6 2 мая заверили, что раз Rockstar Games решила назвать конкретную дату выхода - а не просто окно, как раньше, - то не стоит ожидать новых задержек. Теперь, когда Зельник подтвердил свои слова, дата 26 мая 2026 года, скорее всего, может быть отмечена в календаре толстым маркером - и мы можем терпеливо отсчитывать дни.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Игорь Болонев

а то их до этого прям ограничивал кто-то...

4
jax baron

ну я так понял инвесторы остались не довольны - походу они реально хотели в 2025

Властелин Сосцов jax baron

рокки это не те ребята, где инвесторы что то решают

lowkek jax baron

Пускай сольют акции. Кто может, купит сейчас их подешевле и под релиз ГТА6 продаст раза в два-три дороже

SexualHarassmentPanda

Я завёл таймер на часах до следующего блога о гта. Прошлый рекорд составляет 15 минут.

2
Властелин Сосцов

сократи в 10 раз

Misha Mi

Хорошо! Ловим на слове! И поглядим как они 26-го мая 2026-го года, выпустят игру! Я как фанат GTA, буду конечно же рад, если игра выйдет наконец-то в назначенную дату. Но если вдруг снова перенесут на осень, то так тому и быть, ибо нам игрокам, остается лишь ждать) Жаль что целый год, и этот год не 1-3 месяца) Но ничё)

2
jax baron

уже бредом будет перенос - чуть ли ни на год перенесли, а тут ещё перенос - я думаю их инвесторы пожрут