Запуск Grand Theft Auto 6 в 2026 году позволит Rockstar "реализовать свое творческое видение без ограничений"

Сейчас проходит собрание инвесторов Take-Two Interactive, на котором, как и следовало ожидать, был поднят вопрос о GTA 6.

Гендиректор компании Штраус Зелник прокомментировал задержку сказав, что задержка GTA 6 не кажется большой проблемой и необходима для того, чтобы Rockstar могла "реализовать свое творческое видение без каких-либо ограничений". Это также согласуется с заявлением Take-Two Interactive о том, что "амбиции и сложность Grand Theft Auto VI превосходят все предыдущие игры Rockstar Games, и команда готова выпустить еще один невероятный развлекательный опыт, который превзойдет ожидания игроков".

Был вопрос и о цене GTA 6, но он заявил, что она будет установлена "на уровне лейбла", что, вероятно, означает, что за ее установление отвечает Rockstar, а не Take-Two.

Напоследок стоит напомнить, что не Дэвид О'Рейли, и другой ветеран Rockstar, Оббе Вермей, почти сразу после анонса GTA 6 2 мая заверили, что раз Rockstar Games решила назвать конкретную дату выхода - а не просто окно, как раньше, - то не стоит ожидать новых задержек. Теперь, когда Зельник подтвердил свои слова, дата 26 мая 2026 года, скорее всего, может быть отмечена в календаре толстым маркером - и мы можем терпеливо отсчитывать дни.