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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 041 оценка

Ждем новой информации о GTA 6? Take-Two Interactive опубликует финансовый отчет 15 мая

Solstice Solstice

Take-Two Interactive сообщила, что 15 мая проведет конференцию по финансовым результатам за четвертый квартал и за 2025 финансовый год (завершился 31 марта). Возможно, именно тогда появится более точная информация о сроках релиза GTA 6, который пока запланирован на эту осень.

Напомним, официальный анонс GTA 6 с публикацией трейлера состоялся в декабре 2023 года. До сих пор разработчики так и не показали геймплей.

В марте глава компании-издателя Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) объяснил, почему Rockstar не спешит выпускать второй трейлер GTA 6.

Кроме того, недавно мы также сообщали о том, что хакерша Empress пообещала взломать GTA 6 на PC, если в игре будет Denuvo.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
GraF68ru

Нет, не ждем.

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GayFish

Слишком тянут, пока складывается ощущение того, что в этом году максимум покажут 2 трейлер с датой релиза, который перенесут на начало 2026.

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Max Dibister

А в начале 2026-го, соответстаенно, перенесут на осень, как было с гта 5 и, по-моему, Макс Пейном 3

Ahnx

Не покажут они трейлер. Потому что народ завоет и отменит предзаказы.

Agentdead

Гта6 не выйдет на пк, инсайд из китая.

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