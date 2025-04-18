Ждем новой информации о GTA 6? Take-Two Interactive опубликует финансовый отчет 15 мая

Take-Two Interactive сообщила, что 15 мая проведет конференцию по финансовым результатам за четвертый квартал и за 2025 финансовый год (завершился 31 марта). Возможно, именно тогда появится более точная информация о сроках релиза GTA 6, который пока запланирован на эту осень.

Напомним, официальный анонс GTA 6 с публикацией трейлера состоялся в декабре 2023 года. До сих пор разработчики так и не показали геймплей.

В марте глава компании-издателя Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) объяснил, почему Rockstar не спешит выпускать второй трейлер GTA 6.

Кроме того, недавно мы также сообщали о том, что хакерша Empress пообещала взломать GTA 6 на PC, если в игре будет Denuvo.