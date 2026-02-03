ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 667 оценок

Журналист утверждает, что Rockstar готовится начать предварительные показы GTA 6 и ведёт ранние переговоры

monk70 monk70

После 3 переносов Rockstar наконец-то назначила дату релиза на 19 ноября этого года. Хотя у нас уже есть 2 трейлера к игре и множество скриншотов, компания ещё не показала реальный геймплей. Тем не менее, первый взгляд на игру может появиться в ближайшее время, поскольку, по словам журналиста из игровой индустрии, он ведет переговоры с Rockstar о предварительных показах GTA 6.

Сегодня ночью Grand Theft Auto 6 могут перенести, опять

Известный игровой журналист Грег Миллер, ранее работавший в IGN, ведет свой подкаст «Kinda Funny Games». В последнем эпизоде ​​Грег кратко рассказал о предстоящей GTA 6 и о том, что он ведёт переговоры с Rockstar.

Энди будет делать превью GTA 6. Я получил несколько писем от Rockstar по этому поводу, но мы оставим это на другой раз.

Поскольку Грег находится на ранней стадии переговоров с Rockstar, весьма вероятно, что соглашение о неразглашении ещё не заключено, поэтому он и затронул эту тему публично.

30
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
Destroited
и ведёт ранние переговоры
13
Лидер Мур

скорее бы уже новый трейлер и реальный геймплей

9
Виктор Верхозин

ждем май-июль

3
Евгений Кондратенко

Чёт мне кажется после утечки они вообще никому и ничего не будут давать на тест или превью. Смысл какой? У ГТА такой хайп, что издатели свои игры двигали в 2025, чтобы избежать конкуренции. Rockstar могут просто выкатить один короткий геймплейный трейлер с датой выхода и все побегут предзаказывать. Зачем им мнение какого-то журналиста? Как-будто без него игра не продастся.

8
Grosso202020
но мы оставим это на другой раз.

Вы охренели?

5
sa1958

Потом напишет, переговоры окончились неудачей.

5
Lvinomord

Журналист утверждает,что Рокстар полностью готовы к предварительным показам....

4
Saints9

Вы уж определитесь, то ее ночью переносят или готовится начать предварительные показы

3
Виктор Верхозин

так это слухи же все)

2
Red Salamandra

Новость из разряда:"Ждите новостей"!

2
Snake Snaake Snaaaaaake

Rockstar любит секретность и увольняет даже своих сотрудников за малейшие утечки, так что теперь Грегу Миллеру поводят ....... по губам и на этом его знакомство с ГТА6 закончится

1
SonJi

Переговоры привели к новому переносу.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ