Журналист утверждает, что Rockstar готовится начать предварительные показы GTA 6 и ведёт ранние переговоры

После 3 переносов Rockstar наконец-то назначила дату релиза на 19 ноября этого года. Хотя у нас уже есть 2 трейлера к игре и множество скриншотов, компания ещё не показала реальный геймплей. Тем не менее, первый взгляд на игру может появиться в ближайшее время, поскольку, по словам журналиста из игровой индустрии, он ведет переговоры с Rockstar о предварительных показах GTA 6.

Известный игровой журналист Грег Миллер, ранее работавший в IGN, ведет свой подкаст «Kinda Funny Games». В последнем эпизоде ​​Грег кратко рассказал о предстоящей GTA 6 и о том, что он ведёт переговоры с Rockstar.

Энди будет делать превью GTA 6. Я получил несколько писем от Rockstar по этому поводу, но мы оставим это на другой раз.

Поскольку Грег находится на ранней стадии переговоров с Rockstar, весьма вероятно, что соглашение о неразглашении ещё не заключено, поэтому он и затронул эту тему публично.