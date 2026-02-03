Журналист утверждает, что Rockstar готовится начать предварительные показы GTA 6 и ведёт ранние переговоры

После 3 переносов Rockstar наконец-то назначила дату релиза на 19 ноября этого года. Хотя у нас уже есть 2 трейлера к игре и множество скриншотов, компания ещё не показала реальный геймплей. Тем не менее, первый взгляд на игру может появиться в ближайшее время, поскольку, по словам журналиста из игровой индустрии, он ведет переговоры с Rockstar о предварительных показах GTA 6.
Известный игровой журналист Грег Миллер, ранее работавший в IGN, ведет свой подкаст «Kinda Funny Games». В последнем эпизоде Грег кратко рассказал о предстоящей GTA 6 и о том, что он ведёт переговоры с Rockstar.
Энди будет делать превью GTA 6. Я получил несколько писем от Rockstar по этому поводу, но мы оставим это на другой раз.
Поскольку Грег находится на ранней стадии переговоров с Rockstar, весьма вероятно, что соглашение о неразглашении ещё не заключено, поэтому он и затронул эту тему публично.
скорее бы уже новый трейлер и реальный геймплей
ждем май-июль
Чёт мне кажется после утечки они вообще никому и ничего не будут давать на тест или превью. Смысл какой? У ГТА такой хайп, что издатели свои игры двигали в 2025, чтобы избежать конкуренции. Rockstar могут просто выкатить один короткий геймплейный трейлер с датой выхода и все побегут предзаказывать. Зачем им мнение какого-то журналиста? Как-будто без него игра не продастся.
Вы охренели?
Потом напишет, переговоры окончились неудачей.
Журналист утверждает,что Рокстар полностью готовы к предварительным показам....
Вы уж определитесь, то ее ночью переносят или готовится начать предварительные показы
так это слухи же все)
Новость из разряда:"Ждите новостей"!
Rockstar любит секретность и увольняет даже своих сотрудников за малейшие утечки, так что теперь Грегу Миллеру поводят ....... по губам и на этом его знакомство с ГТА6 закончится
Переговоры привели к новому переносу.