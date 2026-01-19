"Злодей из Форсажа" и опытный коп: фанаты, похоже, обнаружили нового голливудского актера в GTA 6

Интернет-сыщики из сообщества Grand Theft Auto снова взялись за своими лупы. Пока Rockstar Games хранит молчание, фанаты продолжают покадрово разбирать вышедшие трейлеры, пытаясь идентифицировать актерский состав игры. На этот раз «коллективный разум» Reddit и социальной сети X, кажется, раскрыл личность еще одного персонажа — офицера полиции из второго трейлера.

Популярная фанатская теория гласит, что роль стража правопорядка в Вайс-Сити исполнил американский актер Джон Ортис. Геймеры отмечают поразительное внешнее сходство персонажа с актером, а также идентичный акцент и тембр голоса.

В пользу этой теории говорят несколько фактов из биографии Ортиса:

Он часто играет полицейских в кино и сериалах.

Он исполнял роль Артуро Браги — главного антагониста в «Форсаже 4», франшизе, которую Rockstar явно любит цитировать.

Самое главное: Ортис играл Хосе Йеро в фильме «Полиция Майами. Отдел нравов» (2006). Учитывая, что GTA 6 буквально пропитана эстетикой Майами, приглашение актера из культового фильма про этот город выглядит крайне логичным шагом.

Если догадка верна, это подтверждает тренд на привлечение Rockstar узнаваемых характерных актеров. Ранее в трейлерах фанаты уже заметили персонажей, крайне похожих на Стивена Рута и Манни Перес. Хотя официально подтверждены пока далеко не все роли, список предполагаемого каста становится всё более звездным.

Напомним, что на днях студия проявила неожиданную открытость, но по весьма грустному поводу. Компания пошла навстречу умирающему поклоннику серии.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Игра выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X.