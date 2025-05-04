Звезда Kingdom Come: Deliverance 2, похоже, единственный, кто обрадовался переносу GTA 6

В начале мая студия Rockstar Games огорчила огромное количество геймеров, официально объявив о переносе долгожданной Grand Theft Auto VI. Несмотря на то, что многие изначально сомневались в релизе до конца 2025 года, конкретная дата — 26 мая 2026-го без демонстрации самой игры — стала настоящим ударом для миллионов поклонников серии.
Однако на фоне волны разочарования, кажется, нашёлся один человек, который воспринял эту новость с энтузиазмом. Им оказался актёр Люк Дейл — голос и лицо Яна Птачека, главного героя вышедшей в начале этого года ролевой игры Kingdom Come: Deliverance II. В своём посте в X (Twitter) он написал:
У НАС ЕСТЬ ШАНС! GOTY! #KCD2.
— подразумевая, что теперь у его проекта появился реальный шанс на победу в борьбе за звание игры года в 2025-м.
Если раньше релиз GTA 6 всерьёз угрожал затмить все другие тайтлы, то теперь у Kingdom Come: Deliverance II, получившей множество положительных оценок, остаётся только один действительно весомый конкурент — недавний сюрприз из Франции, художественная ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33, вызвавшая фурор в чартах продаж.
В официальном обращении Rockstar поясняет, что перенос связан с желанием довести игру до ожидаемого уровня качества, как это всегда было в их практике. Однако даже в таких обстоятельствах разработчики вряд ли ожидали, что кто-то воспримет отсрочку с таким воодушевлением.
Для Warhorse Studios и их продолжения Kingdom Come это может стать уникальной получить шанс завоевать престижную награду на подведении итогов 2025 года.
в Экспедицию 33 не играл, но вот kcd 2 кал точно готи не получит, по крайне мере я бы точно не голосовал. Сюжет дно, доп квесты нейросеть делала из обучения квестов ММО где только принеси-подай, повестка - она хуже 1ой части во всём. "Игру" дропают все подряд, я так и ни одной новости про того негра не увидел, который был только в предрелизных новостях.
Про киндокам 2 все забыли, и про экспедицию все забудут через месяц. Тупо на хайпе взлетели. Игры однодневки.
Так один додик про третий вичер говорил.
Мы с ним даже на пиво поспорили, а он слился и до сих пор морозится.
Мол вот выйдет фолач, бэтман, мгс про ведьмака забудут. Поиграют недельку. А вон оно как вышло. Фолач тогда вообще никто не заметил. Никто не хотел играть в Rage 3: Minecraft Edition. Бутман на пеке был не играбельным, ну а мгс тоже слилась.
про киндокам 2 тоже все говорили игра года и что шедевр
Рейтинг игры даже на этом сайте, где вечный хейт, посмотри,
А как ты сравниваешь киндокам 2 и экспедицию с Ведьмак 3? Совершенно разного уровня игры.
Ты лучше погляди на онлайн в Стиме. За пару месяцев в 10 раз упал. Это ещё в апреле было. Сейчас наверное и того меньше.
Обкуренный 33 выйграет
Не факт. Много хороших проектов выходит. Но награду за музыку точно получит.
Хахаха вот он размечтался конечно наркоман. Экспедицию 33 не затмить никому. Это уже ясно.
"Тридцать три года до конца времён
Я не дам судьбе нас сломить огнём
Море, дай нам путь, ведь должны дойти
Мы Экспедиция Тридцать Три!"
Вообще пофиг, всё равно с защитой будет. А ломать сейчас ни кто не хочет денуву.
Так я тоже рад, у мен всё равно нет пс5
Так чем позже игра выйдет на консоли, тем подзже выйдет на пк. У меня у самого пыльная пс5 стоит, ждëт своего последнего часа.
Кстати, есть вероятность, что эта дегенеративная менеджерня Take-Two созреет за этот год, чтобы и на пк одновременно с консолями подтянуть релиз...
Не будет на пк сразу... Через пол года минимум.
Не будет, если эффективные менеджеры Take-Two не начнут лечить свою шизу)
А причем тут шиза? В плане выручки денег они все правильно делают. Зачем выпускать везде и сразу столь значимый проект, когда выгоднее продать на консолях, а затем повторно для пк, многие игроки покупают вторую копию не смотря на то, что у них уже есть игра на условной пс5. А выпустив везде и сразу, повторно продать не получится, соответственно потеря выручки.
ну действительно, издатель имеющий в своем арсенале 2 игры вошедшие в топ 10 продаж в истории не знаеи как бабки делать. Сначала консольщики купят игру, потом пекари, и одновременно с пекарями теже самые консольщики, просто на другой платформе) ну а если игра конкретной легендой в инфо поле станет, то будет у нас по 4-5 копий, как в случае с гта 5)
Думаю, что даже и сравнивать не стоит эти две игры: обскур 33 и ксд2
В своём жанре каждая может быть лучшей, но goty может стать только одна. А вообще ещё только треть года прошла, как знать что ещё выйдет и выстрелит
Никто не помнит. Её и прошли то единицы.
Не единственный я тоже обрадовался
Вполне возможно, пока только эти два претендента заслуживают.
Интересно, а какой пе̲т̲у̲х̲ удаляет мои комменты?🤔 наверное любитель этой "игры"😄
Может быть ты просто пишешь что-то неадекватное?
Нет, я всего лишь написал "а что, еще кто-то помнит про эту игру с лицами с нетрадиционной ориентацией"
Это и есть проявление неадекватности.
С какого х...?😠 просто нормальным людям мерзко от этой недоигры, и они поскорей хотят про неё забыть и чтобы про неё не упоминали☝🏻
Split Fiction еще в этому году вышла, вполне себе кандидат. It Takes Two брала GOTY в 2021 году, а новая игра Фареса не хуже. Я бы даже сказал получше, но не такая оригинальная, как It Takes Two.
Перенесли и перенесли, что тут такого? Одной посредственной игрой за оверпрайс больше, одной меньше, не велика разница. А снг вообще ныть смысла нет, тк не факт, что им вообще доступ дадут.
Чёт пока КСД 2 выигрывает во всём, особенно в плане механики рпг, кто говорит обратное - слепой и/или просто идиот.
Ля повесточные нытики разнылись. В игру не играли. И у них игра KCD2 оказывается кал. Аудитория ПГ конечно деградирует стремительными темпами. Что дальше. Фаллаут 2 станет калом, а стоп, они уже его калом считают. Они же в игры не играют.