Звезда Kingdom Come: Deliverance 2, похоже, единственный, кто обрадовался переносу GTA 6

В начале мая студия Rockstar Games огорчила огромное количество геймеров, официально объявив о переносе долгожданной Grand Theft Auto VI. Несмотря на то, что многие изначально сомневались в релизе до конца 2025 года, конкретная дата — 26 мая 2026-го без демонстрации самой игры — стала настоящим ударом для миллионов поклонников серии.

Однако на фоне волны разочарования, кажется, нашёлся один человек, который воспринял эту новость с энтузиазмом. Им оказался актёр Люк Дейл — голос и лицо Яна Птачека, главного героя вышедшей в начале этого года ролевой игры Kingdom Come: Deliverance II. В своём посте в X (Twitter) он написал:

У НАС ЕСТЬ ШАНС! GOTY! #KCD2.

— подразумевая, что теперь у его проекта появился реальный шанс на победу в борьбе за звание игры года в 2025-м.

Если раньше релиз GTA 6 всерьёз угрожал затмить все другие тайтлы, то теперь у Kingdom Come: Deliverance II, получившей множество положительных оценок, остаётся только один действительно весомый конкурент — недавний сюрприз из Франции, художественная ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33, вызвавшая фурор в чартах продаж.

В официальном обращении Rockstar поясняет, что перенос связан с желанием довести игру до ожидаемого уровня качества, как это всегда было в их практике. Однако даже в таких обстоятельствах разработчики вряд ли ожидали, что кто-то воспримет отсрочку с таким воодушевлением.

Для Warhorse Studios и их продолжения Kingdom Come это может стать уникальной получить шанс завоевать престижную награду на подведении итогов 2025 года.