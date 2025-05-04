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Grand Theft Auto 6 26.05.2026
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 074 оценки

Звезда Kingdom Come: Deliverance 2, похоже, единственный, кто обрадовался переносу GTA 6

Gutsz Gutsz

В начале мая студия Rockstar Games огорчила огромное количество геймеров, официально объявив о переносе долгожданной Grand Theft Auto VI. Несмотря на то, что многие изначально сомневались в релизе до конца 2025 года, конкретная дата — 26 мая 2026-го без демонстрации самой игры — стала настоящим ударом для миллионов поклонников серии.

Grand Theft Auto 6 получила дату выхода - игра выйдет в конце мая 2026 года

Однако на фоне волны разочарования, кажется, нашёлся один человек, который воспринял эту новость с энтузиазмом. Им оказался актёр Люк Дейл — голос и лицо Яна Птачека, главного героя вышедшей в начале этого года ролевой игры Kingdom Come: Deliverance II. В своём посте в X (Twitter) он написал:

У НАС ЕСТЬ ШАНС! GOTY! #KCD2.

— подразумевая, что теперь у его проекта появился реальный шанс на победу в борьбе за звание игры года в 2025-м.

Если раньше релиз GTA 6 всерьёз угрожал затмить все другие тайтлы, то теперь у Kingdom Come: Deliverance II, получившей множество положительных оценок, остаётся только один действительно весомый конкурент — недавний сюрприз из Франции, художественная ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33, вызвавшая фурор в чартах продаж.

Актриса озвучки Маэль из Clair Obscur: Expedition 33 раскрыла главный секрет успеха игры

В официальном обращении Rockstar поясняет, что перенос связан с желанием довести игру до ожидаемого уровня качества, как это всегда было в их практике. Однако даже в таких обстоятельствах разработчики вряд ли ожидали, что кто-то воспримет отсрочку с таким воодушевлением.

Для Warhorse Studios и их продолжения Kingdom Come это может стать уникальной получить шанс завоевать престижную награду на подведении итогов 2025 года.

36
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
AGS37

в Экспедицию 33 не играл, но вот kcd 2 кал точно готи не получит, по крайне мере я бы точно не голосовал. Сюжет дно, доп квесты нейросеть делала из обучения квестов ММО где только принеси-подай, повестка - она хуже 1ой части во всём. "Игру" дропают все подряд, я так и ни одной новости про того негра не увидел, который был только в предрелизных новостях.

39
YummyBayard

Про киндокам 2 все забыли, и про экспедицию все забудут через месяц. Тупо на хайпе взлетели. Игры однодневки.

24
Uilenspiegel

Так один додик про третий вичер говорил.

Мы с ним даже на пиво поспорили, а он слился и до сих пор морозится.

Мол вот выйдет фолач, бэтман, мгс про ведьмака забудут. Поиграют недельку. А вон оно как вышло. Фолач тогда вообще никто не заметил. Никто не хотел играть в Rage 3: Minecraft Edition. Бутман на пеке был не играбельным, ну а мгс тоже слилась.

5
Pastoral

про киндокам 2 тоже все говорили игра года и что шедевр

5
Pawyud

Рейтинг игры даже на этом сайте, где вечный хейт, посмотри,

YummyBayard Uilenspiegel

А как ты сравниваешь киндокам 2 и экспедицию с Ведьмак 3? Совершенно разного уровня игры.

1
YummyBayard Pawyud

Ты лучше погляди на онлайн в Стиме. За пару месяцев в 10 раз упал. Это ещё в апреле было. Сейчас наверное и того меньше.

2
Hall_1920

Обкуренный 33 выйграет

14
DmitriyKats

Не факт. Много хороших проектов выходит. Но награду за музыку точно получит.

3
H4K

Хахаха вот он размечтался конечно наркоман. Экспедицию 33 не затмить никому. Это уже ясно.

"Тридцать три года до конца времён

Я не дам судьбе нас сломить огнём

Море, дай нам путь, ведь должны дойти

Мы Экспедиция Тридцать Три!"

12
askazanov

Вообще пофиг, всё равно с защитой будет. А ломать сейчас ни кто не хочет денуву.

6
Scorpion_GamePlay

Так я тоже рад, у мен всё равно нет пс5

4
Max Dibister

Так чем позже игра выйдет на консоли, тем подзже выйдет на пк. У меня у самого пыльная пс5 стоит, ждëт своего последнего часа.

Кстати, есть вероятность, что эта дегенеративная менеджерня Take-Two созреет за этот год, чтобы и на пк одновременно с консолями подтянуть релиз...

1
Agentdead Max Dibister

Не будет на пк сразу... Через пол года минимум.

Max Dibister Agentdead

Не будет, если эффективные менеджеры Take-Two не начнут лечить свою шизу)

2
SloT124 Max Dibister

А причем тут шиза? В плане выручки денег они все правильно делают. Зачем выпускать везде и сразу столь значимый проект, когда выгоднее продать на консолях, а затем повторно для пк, многие игроки покупают вторую копию не смотря на то, что у них уже есть игра на условной пс5. А выпустив везде и сразу, повторно продать не получится, соответственно потеря выручки.

2
Tauch Max Dibister

ну действительно, издатель имеющий в своем арсенале 2 игры вошедшие в топ 10 продаж в истории не знаеи как бабки делать. Сначала консольщики купят игру, потом пекари, и одновременно с пекарями теже самые консольщики, просто на другой платформе) ну а если игра конкретной легендой в инфо поле станет, то будет у нас по 4-5 копий, как в случае с гта 5)

3
illero

Думаю, что даже и сравнивать не стоит эти две игры: обскур 33 и ксд2

3
Lyс

В своём жанре каждая может быть лучшей, но goty может стать только одна. А вообще ещё только треть года прошла, как знать что ещё выйдет и выстрелит

3
Комментарий удален
YummyBayard

Никто не помнит. Её и прошли то единицы.

2
Nodas

Не единственный я тоже обрадовался

2
Шаман Шаманыч

Вполне возможно, пока только эти два претендента заслуживают.

2
Power_lifter

Интересно, а какой пе̲т̲у̲х̲ удаляет мои комменты?🤔 наверное любитель этой "игры"😄

2
Anglerfish

Может быть ты просто пишешь что-то неадекватное?

Power_lifter Anglerfish

Нет, я всего лишь написал "а что, еще кто-то помнит про эту игру с лицами с нетрадиционной ориентацией"

1
Artemy Poddybniy Power_lifter

Это и есть проявление неадекватности.

Power_lifter Artemy Poddybniy

С какого х...?😠 просто нормальным людям мерзко от этой недоигры, и они поскорей хотят про неё забыть и чтобы про неё не упоминали☝🏻

Keanu-dar

Split Fiction еще в этому году вышла, вполне себе кандидат. It Takes Two брала GOTY в 2021 году, а новая игра Фареса не хуже. Я бы даже сказал получше, но не такая оригинальная, как It Takes Two.

1
UnhappyYegor
Звезда Kingdom Come: Deliverance 2, похоже, единственный, кто обрадовался переносу GTA 6
Джин Мори

Перенесли и перенесли, что тут такого? Одной посредственной игрой за оверпрайс больше, одной меньше, не велика разница. А снг вообще ныть смысла нет, тк не факт, что им вообще доступ дадут.

Artemy Poddybniy

Чёт пока КСД 2 выигрывает во всём, особенно в плане механики рпг, кто говорит обратное - слепой и/или просто идиот.

MeanDresden

Ля повесточные нытики разнылись. В игру не играли. И у них игра KCD2 оказывается кал. Аудитория ПГ конечно деградирует стремительными темпами. Что дальше. Фаллаут 2 станет калом, а стоп, они уже его калом считают. Они же в игры не играют.