Авторы провальной GTA: The Trilogy - The Definitive Edition тизерят некий анонс: игроки умоляют не трогать GTA 4

Студия Grove Street Games, печально известная среди геймеров по провальному сборнику ремастеров классической трилогии GTA , интригует сообщество скорыми громкими новостями. Глава студии Томас Уильямсон оставил на своей официальной странице в сети короткое, но очень выразительное послание: «Крепитесь. Завтра всё вокруг разрушится вдребезги». Сам разработчик при этом тактично закрыл комментарии.

Реакция игровой общественности не заставила себя долго ждать. Сообщение мгновенно вызвало ажиотаж в социальных сетях, хотя настроения геймеров далеки от восторга. Зная историю разработчиков и их своеобразный подход к ремастерам, пользователи массово сошлись во мнении, что этот анонс звучит «скорее как откровенная угроза, а не повод для праздника». Главным и наиболее логичным вариантом для завтрашнего анонса фанаты называют официальный выход давно циркулирующего в слухах ремастера GTA IV, разработку которого, как считалось ранее, поставили на паузу из-за того самого провала The Trilogy.

Сейчас игроки буквально умоляют Grove Street Games держаться подальше от истории Нико Беллика и больше никогда не трогать франшизу Rockstar. Некоторые фанаты уже придумывают ехидные шутки про то, чего именно ожидать от потенциальной новинки в руках этих авторов:

Мы выпускаем ремастер GTA 4, из которого исчезнет почти вся лицензионная музыка! Еще мы добавим кучу новых багов и зачем-то сделаем визуальный сел-шейдинг..."

— иронизирует Takoyaki_Dice.

От GSG эти слова ощущаются больше как прямая угроза человечеству.

— SpunkMcKullins

Это прям настоящая "визитная карточка" группировки по осквернению старых трупов!.

— BusBoatBuey

GTA IV... сделают ли они хуже ПК-порта? Конечно! А почему бы и, черт возьми, нет?

— гласит один из самых популярных комментариев.

Тем не менее, среди огромной массы язвительных комментариев есть и оптимисты. Часть сообщества справедливо отмечает, что в прошлый раз команда Уильямсона банально оказалась заложниками жестоких дедлайнов от самой Rockstar. Теперь у разработчиков наверняка было в распоряжении достаточное количество времени на работу всего над игрой. Узнать, что именно имелось в виду под громкими словами «завтра всё разобьется вдребезги», удастся совсем скоро.