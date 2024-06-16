Бывший разработчик Rockstar пояснил, как работал транспорт в трилогии GTA

Оббе Вермей (Obbe Vermeij), бывший технический директор Rockstar Games, вновь поделился интересными мелочами о GTA 3, Vice City и San Andreas. На этот раз он выпустил длинный пост о работе транспорта и рассказал, какая механика была отменена студией.

В первую очередь он пояснил, почему игроки порой могли видеть на карте исключительно авто одной модели. Конечно, причина была в неверной работе кода, но предпосылки бага звучат интересно:

«Поскольку на PlayStation 2 не хватало памяти для GTA 3, Vice City и San Andreas, нам пришлось ограничить число моделей авто до восьми. Мой код выбирал, какую модель нужно будет удалить или загрузить, когда на карте ничего не оставалось».

Каждый тип автомобиля был закреплен за одной из зон. Например, в бедных районах были исключительно старые машины, а в деловом встречались спорткары. Чаще всего все работало как надо, но иногда случались ошибки. Например, при высоком уровне розыска игрока слоты других авто занимали полицейские машины, нарушая порядок загрузки. Либо для некоторых миссий требовался определенный транспорт, который тоже забивал слоты и ломал очередность.

По словам Оббе Вермея, гаражи также играли роль в этой экосистеме. Стоило закрыть ворота, как автомобиль исчезал из игры, освобождая место. При открытии гаража модель загружалась заново.

Среди прочего в комментариях разработчик рассказал о любопытной механике, которую собирались добавить в Vice City. Игроки могли поджигать масло, которое вытекало бы из поврежденных авто. Задумка хорошо смотрелась на бумаге, но реализовать ее так и не смогли.