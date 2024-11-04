Бывший технический лидер Rockstar похвалил моддера, который исправил сотни ошибок в оригинальной трилогии GTA на ПК

Известный моддер Grand Theft Auto "Silent" уже много лет исправляет ПК-порты оригинальной трилогии GTA 3, Vice City и San Andreas. Недавно бывший технический лид Rockstar, Оббе Вермей, выразил благодарность моддеру за выпуск опен-сорсных версий модов.
"В играх бывают баги, и GTA не исключение," — написал Вермей 3 ноября. Ранее в этом году он прокомментировал печально известные баги с крушением самолета в GTA: San Andreas, описав их как "кошмар тестировщика".
"За последнее десятилетие моддер с ником 'Silent' разработал патчи для оригинальной трилогии на ПК," — продолжил Вермей. "SilentPatch исправляет 67 проблем в GTA3, 66 — в Vice и 165 — в SA. Если вы хотите поиграть в оригинальные игры, я рекомендую установить SilentPatch."
Что касается того, сколько из этих багов можно отнести к коду, написанному во времена руководства Вермея, он ответил: "Не буду считать, но, эм... довольно много." У бывшего тех-лида спросили, если бы он вернулся, чтобы исправить один баг, какой бы он пофиксил. В этом гипотетическом сценарии Вермей выделил "тот, где при выходе игрока за рамки карты, фронт-энд начинает менять случайные сущности в игре (можно почитать больше здесь)", как "наверное, худший баг, который мы упустили".
Вермей прокомментировал опен-сорсность патчей: "Это значит, что другие могут добавить свои собственные исправления. Это не для слабонервных, так как требует анализа игрового кода в формате ассемблера."
Вермея также спросили об официальной, крайне неудачной GTA Trilogy – The Definitive Edition, которая была выпущена в 2021 году. Напомню, что Rockstar извинились за состояние трилогии на релизе и многократно обновляли ее, но для многих фанатов она осталась сомнительной поделкой. Что касается Вермея, он сказал: "Я не пробовал трилогию. Слышал, что большинство багов теперь исправлено. Да, их торопили."
Чё толку от их извинений, игру так и не довила до ума, с такой позорной коллекцией, должна быть выдана оригинальная часть трилогии у тех у кого нет игры, раз они сняли игры с продаже.
Причём, забавно вообще выходит — какой-то левый чел исправил баг, который не может исправить многомиллиардная компания. Это какой-то угар и трешь... И так во всём нынче и со многими проектами. У меня очень много вопросов к людям, что работают в этих компаниях...
Так он исправил их уже далеко после выхода игр, когда фанаты описали как баг воспроизвести, в новости же говорится что просто никто отловить не смог вот и не фиксили
Что за баг с крушением самолёта?
Когда просто едешь, и тут из ниоткуда падает самолет и взрывается. В кабине даже никого не было. Помню еще в детстве усрался от этого
Так это по моему наоборот крутые баги. Когда играл в сан андреас ,то там постоянно что-то происходило и было впечатление насыщенного и живого мира и очень много забавных моментов из-за этого происходило.https://vk.com/video-199751343_456240134
разрабам такие руки бы
«спасибо за бесплатный фикс наших гвноремастеров которые за пять рупий индусы ретурды гвнокодили» 🤣 стонкс тема
А потом Т2 его DMCAснет и заставить все площадки выпилить этот мод.
Баг с самолётом не нужно убирать. Это давно уже фича игры.
Многомиллиардная компания просто расписалась публично в своей бездарности.