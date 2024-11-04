Бывший технический лидер Rockstar похвалил моддера, который исправил сотни ошибок в оригинальной трилогии GTA на ПК

Известный моддер Grand Theft Auto "Silent" уже много лет исправляет ПК-порты оригинальной трилогии GTA 3, Vice City и San Andreas. Недавно бывший технический лид Rockstar, Оббе Вермей, выразил благодарность моддеру за выпуск опен-сорсных версий модов.

"В играх бывают баги, и GTA не исключение," — написал Вермей 3 ноября. Ранее в этом году он прокомментировал печально известные баги с крушением самолета в GTA: San Andreas, описав их как "кошмар тестировщика".



"За последнее десятилетие моддер с ником 'Silent' разработал патчи для оригинальной трилогии на ПК," — продолжил Вермей. "SilentPatch исправляет 67 проблем в GTA3, 66 — в Vice и 165 — в SA. Если вы хотите поиграть в оригинальные игры, я рекомендую установить SilentPatch."



Что касается того, сколько из этих багов можно отнести к коду, написанному во времена руководства Вермея, он ответил: "Не буду считать, но, эм... довольно много." У бывшего тех-лида спросили, если бы он вернулся, чтобы исправить один баг, какой бы он пофиксил. В этом гипотетическом сценарии Вермей выделил "тот, где при выходе игрока за рамки карты, фронт-энд начинает менять случайные сущности в игре (можно почитать больше здесь)", как "наверное, худший баг, который мы упустили".



Вермей прокомментировал опен-сорсность патчей: "Это значит, что другие могут добавить свои собственные исправления. Это не для слабонервных, так как требует анализа игрового кода в формате ассемблера."



Вермея также спросили об официальной, крайне неудачной GTA Trilogy – The Definitive Edition, которая была выпущена в 2021 году. Напомню, что Rockstar извинились за состояние трилогии на релизе и многократно обновляли ее, но для многих фанатов она осталась сомнительной поделкой. Что касается Вермея, он сказал: "Я не пробовал трилогию. Слышал, что большинство багов теперь исправлено. Да, их торопили."