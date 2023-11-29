Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition появится в игровом сервисе Netflix

Netflix подписал еще одно важное соглашение: релизв игровом сервисе Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition от Rockstar.
Ремастированная трилогия игр для PS2 появится в растущем каталоге игр стримингового сервиса 14 декабря. Предварительные заказы доступны уже сейчас в приложении для iOS и Android.
Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition включает в себя ремастированные версии GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas, "каждая из которых обновлена для мобильных устройств", сообщает Netflix. Пакет вышел на ПК и консолях в ноябре 2021 года, но мобильное издание с тех пор так и не появилось.
Изначально выход игры для iOS и Android был запланирован на первую половину 2022 года, но его сроки постоянно переносились, и в итоге в последних финансовых отчетах Take-Two он был указан как TBA.
Слухи о сделке между Netflix и Rockstar ходили с тех пор, как Wall Street Journal сообщил о том, что обе компании обсуждали возможность выхода франшизы на Netflix.
Понятно всё
Я конеш понимаю что 13 и 666 это сатанинские цифры и стоит их обходить стороной.Но всё же было бы очень приятно если бы ГТА 6 хотя бы один раз для эксперимента вышла более серьёзной и очень жестокой такой же жесткой как наш мир есть на саомом деле.Но скорей всего выйдет очередная пурга о каком то скучном дебиле с сюжетом тыкнутым пальцем в небо и.т.д..
Жестокой и серьезной как гта 4 или рдр 2?
Пхахаха. Жестокий мир.
Увы но даже намного жёстче.Такова нынешняя реальность.
Если бы сделали уровня гта 4 ,то это было бы очень круто,но думаю,что они будут скорее всего ориентироваться на клоунскую 5.К сожалению....(