Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition появится в игровом сервисе Netflix

Netflix подписал еще одно важное соглашение: релизв игровом сервисе Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition от Rockstar.

Ремастированная трилогия игр для PS2 появится в растущем каталоге игр стримингового сервиса 14 декабря. Предварительные заказы доступны уже сейчас в приложении для iOS и Android.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition включает в себя ремастированные версии GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas, "каждая из которых обновлена для мобильных устройств", сообщает Netflix. Пакет вышел на ПК и консолях в ноябре 2021 года, но мобильное издание с тех пор так и не появилось.

Изначально выход игры для iOS и Android был запланирован на первую половину 2022 года, но его сроки постоянно переносились, и в итоге в последних финансовых отчетах Take-Two он был указан как TBA.

Слухи о сделке между Netflix и Rockstar ходили с тех пор, как Wall Street Journal сообщил о том, что обе компании обсуждали возможность выхода франшизы на Netflix.