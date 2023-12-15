Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition вышла для мобильных устройств

Компания Rockstar выпустила обновленную трилогию Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition для iOS и Android совместно с Netflix. Фанаты могут опробовать мобильные версии игр спустя два года после выхода издания для ПК и консолей. В трилогию Definitive Edition входят GTA III, GTA: San Andreas, GTA: Vice City.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition представляет собой ремастер одних из лучших частей серии GTA. Обновленное издание было разработано студией Grove Street Games. Настоящая игровая классика получила улучшения графики, звука, анимации, а также новые модели автомобилей и оружия.

Приобрести мобильные версии GTA можно как все месте, так и по отдельности за $20. Также игры можно получить, если у вас имеется подписка на Netflix. Ко дню релиза видеосервис выпустил трейлер на своем Youtube-канале.