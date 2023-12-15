Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition вышла для мобильных устройств

Компания Rockstar выпустила обновленную трилогию Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition для iOS и Android совместно с Netflix. Фанаты могут опробовать мобильные версии игр спустя два года после выхода издания для ПК и консолей. В трилогию Definitive Edition входят GTA III, GTA: San Andreas, GTA: Vice City.
Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition представляет собой ремастер одних из лучших частей серии GTA. Обновленное издание было разработано студией Grove Street Games. Настоящая игровая классика получила улучшения графики, звука, анимации, а также новые модели автомобилей и оружия.
Приобрести мобильные версии GTA можно как все месте, так и по отдельности за $20. Также игры можно получить, если у вас имеется подписка на Netflix. Ко дню релиза видеосервис выпустил трейлер на своем Youtube-канале.
На пк было 30 фпс, тут 10 будет чтоли?
От 60 до 30 Не сравнивай её с нашей версией, тут теперь хороший ремастер, хоть и сделан на одной базе. Но за два года ребята действительно поработали
Прикол в том что теперь это то что и должно было выйти изначально. Куча исправлений, добавление классического освещения или тип того причём хочешь вкл или выкл(короче игра возвращается в плане общей атмосферы к версиям пс2) кому интересно зайдите на gta forum или ещё где. Народ до сих пор находит положительные изменения/исправления. И удаления этого дебильного масляного блеска у персов(да вроде как у части персов вообще лица улучшили)
Ну и тут есть один огромный минус, все эти ништяки собственно адекватный ремастер на данный момент доступен ток на мобилки, ПК с консолями так ещё и не получили патч
Естественно GSG больше не работает над ним собственно вроде как и все упоминание о них удалены
На самом деле ремастеры не так уж и ужастны,поиграл в САН АНДРЕАС ,мне понравилось,графика свежая,ну а остальное по старому.
Эта версия кстати превосходит уже существующие, потому-что ее другая студия портировала на телефоны, а не криворукие GroveStreetGames. У порта на мобилки есть нормальное освещение, которое очень близко к оригиналу, а так же фиксы багов и анимаций.