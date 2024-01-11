GTA: San Andreas стала популярнейшей игрой в библиотеке Netflix

14 декабря 2023 года каталог игр онлайн-кинотеатра Netflix пополнился коллекцией ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Оказалось, что GTA: San Andreas быстро установила пару рекордов. Игра стала самой популярной по скачиваниям не только за 2023 год, но и в истории Netflix вообще.

Вероятно, такому результату способствовал бесплатный доступ к трилогии ремастеров для всех подписчиков онлайн-кинотеатра. В целом сборник скачали больше 6,4 млн раз, что составило около 17% от общего числа загрузок за год. Для сравнения, второе место по скачиваниям заняла выпущенная в сентябре головоломка Storyteller. На ее долю пришлось 10% от всех загрузок.

Ремастеры Vice City и GTA 3 значительно уступили по популярности San Andreas. Они заняли шестую и одиннадцатую строчки рейтинга соответственно.

Впрочем, количество скачиваний в следующие за релизом недели уменьшилось на порядок. Если 16 декабря San Andreas загрузили более 1 млн раз, то к концу новогодних праздников цифра упала до 100 тысяч.

Согласно порталу TechCrunh, игры по подписке онлайн-кинотеатра Netflix становятся все более популярны. В 2023 году общее число скачиваний достигло 81,2 млн в магазинах App Store и Google Play. В предыдущие годы эта цифра была существенно ниже — 28,7 млн в 2022 и 5,2 млн в 2021.

В ближайшем будущем Netflix собирается выпускать собственные крупные игры. Среди них есть адаптации сериала «Игра в кальмара» и фильма «Мятежная Луна» Зака Снайдера.