GTA: The Trilogy достигла 18 миллионов загрузок за месяц на Netflix для iOS и Android

По данным Mobilegamer.biz, игры, включенные в GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, в общей сложности были скачаны 18,1 миллиона раз на iOS и Android через Netflix Games.

Как вы, наверное, уже знаете, с 14 декабря прошлого года сборник вошёл в каталог игр, включенных в подписку Netflix, и поэтому подписчики могут бесплатно загружать обновлённые версии GTA 3, Vice City и San Andreas на смартфоны и планшеты. Кроме того, все три игры доступны для покупки в App Store и Google Play Store по цене 19,99 евро каждая.

Mobilegamer.biz утверждает, что работа Netflix оказалась успешной: игры трилогии были загружены 18,1 миллиона раз, в результате чего общее количество загрузок из каталога Netflix Games увеличилось с примерно 10 миллионов в ноябре 2023 года до 28 миллионов в декабре.

Кроме того, по данным портала Appmagic, GTA San Andreas стала фаворитом: ее скачали 11,6 миллиона раз. Следом идет Vice City с 4,1 миллионами, а GTA 3 была скачана 2,4 миллиона раз.

Другими популярными играми из каталога Netflix Games стали Storyteller of Annapurna (на сегодняшний день 9,4 миллиона загрузок), Too Hot to Handle (8,4 миллиона) и SpongeBob Squarepants: Get Cooking (8,3 миллиона).