GTA The Trilogy: The Definitive Edition - сравнение графики для мобильных устройств и ПК/PS5/Xbox Series X

Rockstar недавно выпустила GTA The Trilogy – The Definitive Edition для мобильных устройств. И, что удивительно, многие игроки считают, что она лучше, чем версия, вышедшая на ПК, PS5 и Xbox Series X. Давайте сравним их поближе.

Начнем с GTA: San Andreas. Версия для ПК имеет лучшие отражения, текстуры, тени и разрешение. С большим количеством деталей она выглядит четче. Единственное, что хорошо в мобильной версии, — это эффект цветокоррекции. Однако это единственный плюс мобильной версии. Все остальное выглядит хуже.

Ситуация становится еще хуже, если сравнивать Grand Theft Auto 3. В этой игре версия для ПК и консолей превосходит ее во всех отношениях. От отражений и теней до игровых текстур — на ПК все выглядит лучше. Здесь нет никаких дискуссий. Ремастер GTA 3 для ПК просто лучше.

В отличие от San Andreas, у Vice City цветокоррекция на ПК лучше, чем на мобильных устройствах. Вы можете увидеть это в видео выше, а также посмотрите другое сравнительное видео версий для смартфона и ПК. Вы увидите, что Vice City Remastered на ПК имеет лучший художественный стиль. Версия для ПК имеет более подходящий Vice City эффект цветокоррекции.

По иронии судьбы, многим людям не понравилась цветокоррекция в обновлённой версии Vice City, когда она была выпущена. Большинство из них говорили, что игра стала «слишком мультяшной». Удивительно, но эти же люди, кажется, предпочитают цветокоррекцию в San Andreas. Если Vice City на ПК выглядит мультяшно, то и San Andreas на мобильном телефоне тоже.

В общем, нет. Мобильная версия GTA The Trilogy – The Definitive Edition не намного опережает версию для ПК и консолей.