Игроки смеются с геймдиректора Groove Street Games, который оскорбился удалением студии из титров ремастеров GTA

В последнем обновлении для Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition компания Rockstar Games решила удалить упоминание с начального экрана о студии Groove Street Games, которая была ответственна за разработку этого ужасно-поломанного сборника.

Вероятно это было сделано из-за того, что имя данной студии уже стало нарицательным, а Rockstar даже пришлось привлекать других разработчиков для масштабной переделки ремастеров. Тем не менее, сотрудники GSG остались упомянуты в финальных титрах игры.

Однако такое положение дел сильно не понравилось геймдиректору GSG Томасу Уильямсону, который назвал удаление из титров - "скотским" поведением Rockstar:

Говоря гипотетически - это скотское поведение удалять главных разработчиков из титров в обновлении. Особенно когда обновление включает в себя сотни исправлений, над которыми они же и работали.

Пользователи высмеяли Уильямсона за его недовольство: игроки считают, что после таких ужасных ремастеров трех легендарных игр, которые они выпустили, он просто не имеет права жаловаться на что-либо связанное с ними. Ремастеры были сделаны "на отвали" без какого-либо уважения к оригинальным играм. Студия GSG прогнала многие текстуры через апскейлер и даже не удосужилась проверить получившийся результат - такое отношение к разрабатываемому продукту нельзя списать на возможные сжатые сроки разработки от издателя.

Игроки считают, что студия должна сказать Rockstar спасибо - ведь по-крайней мере теперь про них перестанут постоянно вспоминать в негативном ключе и есть шанс, что для студии даже найдётся ещё какая-то работа в игровой индустрии, чего, впрочем, очень бы не хотелось игрокам.

Так же Уильямсону указали на то, что разработчик соврал - Rockstar оставила упоминание о студии и всех её сотрудниках в титрах ремастеров, убрав лишь лого студии из начальной заставки.